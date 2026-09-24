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డిగ్రీలో ఏ "విదేశీ భాషను" సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మంచిది? - నిపుణుల సమాధానమిదే!
-కార్పొరేట్ ఉద్యోగాలను పొందాలంటే విదేశీ భాషలు నేర్చుకోవడం ముఖ్యం - భాషపై పట్టు సాధిస్తే వివిధ రంగాల్లో లక్షల ప్యాకేజీ!
Best Foreign Languages (Getty Images)
Published : September 24, 2026 at 7:42 PM IST
Best Foreign Languages: ఇంటర్ పూర్తైన తర్వాత ఇంజినీరింగ్ వైపు కొద్దిమంది వెళ్తే, డిగ్రీ వైపు మరికొద్ది వెళ్తుంటారు. ఇక డిగ్రీ అనగానే బీఏ, బీకాం, బీఎస్సీ వంటి కోర్సులు ముందు ఉంటాయి. అయితే కోర్సు ఏదైనా సరే.. నేటి గ్లోబల్ మార్కెట్లో కళ్లు చెదిరే జీతంతో కార్పొరేట్ ఉద్యోగాలను పొందాలంటే విదేశీ భాషలు నేర్చుకోవడం మంచిది. డిగ్రీ స్థాయిలో ఏదైనా ఒక విదేశీ భాషను ఎంచుకునే విద్యార్థులకు దేశ, విదేశాల్లో అపారమైన కెరీర్ అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. భాషపై పట్టు సాధిస్తే వివిధ రంగాల్లో లక్షల ప్యాకేజీ పొందవచ్చు. మరి ఏఏ భాషలు ఎంచుకుంటే ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- ఫ్రెంచ్, జర్మన్: డిగ్రీ పూర్తయ్యాక ఏ దేశం వెళ్లాలి? ఏ రంగంలో సెటిల్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారు? అనే ప్రశ్నలపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోకపోతే ఫ్రెంచ్, జర్మన్ భాషలను పరిశీలించవచ్చంటున్నారు కెరియర్ కౌన్సెలర్ ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్. టూరిజం, హాస్పిటాలిటీ, భాషాబోధన, ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్లో ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఫ్రెంచ్ ఉపయోగపడుతుందని సూచిస్తున్నారు. అదే జర్మనీతో సంబంధాలున్న సంస్థల్లో పనిచేయాలని, ఆ దేశంలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలని భావించేవారికి జర్మన్ అనుకూలం అంటున్నారు.
- జపనీస్: జపాన్ సంస్థలతో పనిచేయాలనే ఆసక్తి ఉంటే జపనీస్ మంచి ఎంపిక కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అయితే దాని లిపి, భాషా వినియోగంపై పట్టు సాధించేందుకు నిరంతర సాధన అవసరం అంటున్నారు. ట్రాన్స్లేషన్, మౌఖిక అనువాదం, వ్యాపార సమన్వయం లాంటి పాత్రలను లక్ష్యంగా పెట్టుకోవచ్చంటున్నారు.
- స్పెయిన్, లాటిన్: స్పెయిన్, లాటిన్ భాషలు అమెరికా దేశాలతో సంబంధమున్న రంగాలకు, స్పానిష్, గల్ఫ్ దేశాలతో వ్యాపార, వృత్తిపరమైన సంబంధాలకు అరబిక్ ఉపయోగపడవచ్చంటున్నారు. భాషతో పాటు సంబంధిత రంగంలో అర్హతలు, నైపుణ్యాలు సంపాదించడం అవసరం అని సూచిస్తున్నారు.
- విదేశీ భాష కోసం ప్రధానంగా రెండు మార్గాలున్నాయని.. ఆ భాషనే మెయిన్ సబ్జెక్టుగా తీసుకుని బీఏ ఆనర్స్ చదవచ్చని లేదా ఆసక్తి ఉన్న డిగ్రీ చేస్తూ, అదనంగా భాషా సర్టిఫికెట్, డిప్లొమా కోర్సులు అభ్యసించవచ్చంటున్నారు. భాషాబోధన, ట్రాన్స్లేషన్, సాహిత్యం, రీసెర్చ్ వైపు వెళ్లాలనుకుంటే ఆ భాషలోనే డిగ్రీ చేయడం అనుకూలం అంటున్నారు. బిజినెస్, టూరిజం సహా ఇతర వృత్తిరంగాల్లో స్థిరపడాలనుకుంటే సంబంధిత డిగ్రీకి విదేశీ భాషా నైపుణ్యాన్ని జోడించుకోవచ్చంటున్నారు. ప్రారంభ స్థాయి కోర్సుకు ముందస్తు భాషా పరిజ్ఞానం అవసరమా అనే విషయాన్ని సంస్థ నిబంధనల్లో పరిశీలించాలంటున్నారు.
- హైదరాబాద్లోని ఇంగ్లిష్ అండ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ యూనివర్సిటీ విదేశీ భాషల అధ్యయనానికి మెరుగైన విద్యాసంస్థ అని సూచిస్తున్నారు. అక్కడ యూజీలో జర్మన్, స్పానిష్, ఫ్రెంచ్, జపనీస్, చైనీస్, కొరియన్, అరబిక్ తదితర భాషల బీఏ ప్రోగ్రామ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయంటున్నారు. ఇక దిల్లీలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీలోనూ పలు విదేశీ భాషల్లో బీఏ ఆనర్స్ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయని.. చేరాలనుకున్న సంస్థలవారీ ప్రవేశ వివరాలు తెలుసుకుని దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటున్నారు. దాదాపు అన్ని యూనివర్సిటీలు నిర్దేశిత పేపర్లలో సీయూఈటీ యూజీ స్కోరుతో అవకాశం కల్పిస్తున్నాయంటున్నారు.
- ఉపాధిపరంగా ట్రాన్స్లేటర్, ఇంటర్ప్రెటర్, భాషా శిక్షకుడు, అంతర్జాతీయ కస్టమర్ సేవల రిప్రజెంటేటివ్, బిజినెస్ కోఆర్డినేటర్ లాంటి ఉద్యోగాలను పరిశీలించవచ్చు. అనువాదకులు రాతపూర్వక సమాచారాన్ని మరో భాషలోకి మారుస్తారంటున్నారు. ఇంటర్ప్రెటర్లు మాట్లాడిన విషయాన్ని మరో భాషలో తెలియజేస్తారంటున్నారు. వెబ్సైట్లు, యాప్లు, వీడియోల్లోని విషయాలను స్థానిక భాషకు, సంస్కృతికి అనుగుణంగా మార్చే లోకలైజేషన్ రంగమూ ఒక మార్గం అంటున్నారు. బోధనలో చేరాలంటే సంస్థ, స్థాయిని బట్టి అదనపు విద్యార్హతలు అవసరమవుతాయని వివరిస్తున్నారు.
- చివరగా విదేశీ భాషతో మంచి ఉపాధి అవకాశాల కోసం ప్రాథమిక సంభాషణ స్థాయితో ఆగిపోకుండా వినడం, మాట్లాడటం, చదవడం, రాయడంలో పట్టు సాధించాలంటున్నారు. ఇంగ్లిష్, మాతృభాషలోనూ భావవ్యక్తీకరణ మెరుగుపర్చుకోవాలంటున్నారు. డాక్యుమెంట్ తయారీ, స్ప్రెడ్షీట్లు, డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్, అనువాద సాఫ్ట్వేర్ వినియోగం నేర్చుకోవాలంటన్నారు. మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్లోని తప్పులను గుర్తించి సరిచేయడం, సందర్భానికి తగిన పదాలను ఎంచుకోవడం సాధన చేయాలని వివరిస్తున్నారు. మొదట రెండు భాషల పరిచయ పాఠాలను కొద్ది వారాలు అభ్యసించి, ఏ భాషపై ఆసక్తి నిలకడగా ఉందో గుర్తించమంటున్నారు. ఆ భాషలో ఉన్నత ప్రావీణ్యానికి కృషి చేయడం, ప్రాజెక్టులు, ఇంటర్న్షిప్పు అనుభవాన్ని జోడించడం ఉత్తమ మార్గం అంటున్నారు.