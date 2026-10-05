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ఎయిర్పోర్ట్లో జాబ్ మీ లక్ష్యమా? - ఈ కోర్సులు చదివితే బెస్ట్ కెరియర్!
-ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఉద్యోగం అంటే యువతలో యమ క్రేజ్ - కానీ జాబ్ రావాలంటే ఈ విషయాలు గమనించాలని నిపుణుల సూచన!
Best Courses to Get Jobs in Airport (ETV Bharat)
Published : October 5, 2026 at 11:22 AM IST
Best Courses to Get Jobs in Airport: కార్పొరేట్ లుక్, ఆకర్షణీయమైన జీతం, ప్రతిరోజూ కొత్త వ్యక్తులను కలిసే అవకాశం.. ఇన్ని ఉంటాయి కాబట్టే ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఉద్యోగం అంటే యువతలో యమ క్రేజ్. అందుకే దానికి తగ్గట్టుగా సన్నాహాలు మొదలుపెడతారు. అయితే ఈ జాబ్స్కు సంబంధించి చాలా మందిలో "పది పాసైన తర్వాత చేయాల్సిన కోర్సు" ఏంటి డౌట్ వస్తుంది. మరి దీనికి నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఎన్నో రకాల విధులు ఉంటాయని, వీటిలో ఏ విభాగంలో పని చేయాలనుకుంటున్నారో ముందుగా నిర్ణయించుకోవాలని కెరియర్ కౌన్సెలర్ ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ చెబుతున్నారు. ప్రయాణికుల సేవలు, టికెటింగ్, కార్గో, సాంకేతిక నిర్వహణ, భద్రత, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ లాంటి విభాగాల్లో వివిధ బాధ్యతలు ఉంటాయని.. వీటికి అవసరమైన విద్యార్హతలు వేర్వేరుగా ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఆసక్తులు, సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా పది తర్వాత తదుపరి కోర్స్ ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- ప్రయాణికులతో మాట్లాడటం, వారికి సహాయం చేయడం ఇష్టమైతే కస్టమర్ సర్వీస్, చెక్-ఇన్, బోర్డింగ్, టికెటింగ్ విభాగాలను లక్ష్యంగా పెట్టుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు. కొన్ని జూనియర్ పోస్టులకు ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు. కస్టమర్ సర్వీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లాంటి పోస్టులకు డిగ్రీ అవసరమవుతుందని.. బీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ, బీబీఏ లాంటి కోర్సులను ఆసక్తి ప్రకారం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇక ఇంగ్లిష్, హిందీల్లో కమ్యూనికేషన్, కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం, సమస్యలను ఓపికగా పరిష్కరించే నైపుణ్యాలు బాగా ఉపయోగపడతాయని వివరిస్తున్నారు.
- ఎయిర్ పోర్టు మేనేజ్మెంట్ రంగంపై ఆసక్తి ఉంటే ఇంటర్ తర్వాత బీబీఏ ఏవియేషన్, ఎయిర్ పోర్టు మేనేజ్మెంట్, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం లాంటి కోర్సులను పరిశీలించవచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే, ప్రతి ఎయిర్ పోర్టు ఉద్యోగానికీ ఏవియేషన్ డిగ్రీ తప్పనిసరి కాదని.. సాధారణ డిగ్రీతోనూ కొన్ని పోస్టులకు పోటీపడవచ్చని సూచిస్తున్నారు. టికెటింగ్, కార్గోకు సంబంధించిన అదనపు శిక్షణ కొన్ని నియామకాల్లో ప్రాధాన్యం కల్పిస్తుందని, కోర్సులో చేరే ముందు యూనివర్సిటీ గుర్తింపు, శిక్షణ సదుపాయాలు, ఇంటర్న్షిప్పులు, గత నియామకాల వివరాలను పరిశీలించాలని చెబుతున్నారు.
- మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, సబ్జెక్టుల్లో ఆసక్తి ఉంటే ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ వైపు దృష్టి పెట్టవచ్చని వివరిస్తున్నారు. విమానాల రాకపోకలను సురక్షితంగా సమన్వయం చేయడం వీరి బాధ్యత అని, అందుకే టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్లో ఎంపీసీ తర్వాత ఫిజిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్తో రెగ్యులర్ బీఎస్సీ లేదా నిర్దేశిత సబ్జెక్టుల నిబంధనలను పూర్తిచేసి బీఈ/ బీటెక్ చదవచ్చని చెబుతున్నారు. ఎయిర్ పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటనలోని విద్యార్హతలు, ఎంపిక పరీక్షలు, భాషా పరిజ్ఞానం, వైద్య ప్రమాణాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
- మెషిన్స్ లేదా వాహనాల నిర్వహణ ఇష్టమైతే పదో తరగతి తర్వాత మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆటోమొబైల్ లాంటి పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమాలు పరిశీలించవచ్చని వివరిస్తున్నారు. కొన్ని ర్యాంప్ సర్వీస్ పోస్టులకు నిర్దిష్ట ఐటీఐ ట్రేడ్లు కూడా అర్హతగా ఉంటాయని, పోస్టును బట్టి అదనపు సర్టిఫికెట్లు, హెవీ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అవసరమవుతాయంటున్నారు. ఈ పనులు ప్రధానంగా ఎయిర్ పోర్టులో సహాయక పరికరాలు, వాహనాలకు సంబంధించినవిగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.
- ఫ్లైట్స్ నిర్వహణ, మరమ్మతులపై ఆసక్తి ఉంటే ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఇంజినీరింగ్ (ఏఎంఈ) మార్గాన్ని పరిశీలించవచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఇంటర్ ఎంపీసీ తర్వాత డీజీసీఏ ఆమోదించిన సీఏఆర్-147 బేసిక్ శిక్షణ సంస్థల్లో ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లను తెలుసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. కోర్సు పూర్తిచేయగానే లైసెన్సు లభించదని, సంబంధిత పరీక్షలు, నిర్దేశిత ప్రాయోగిక అనుభవం, సీఏఆర్-66 లైసెన్సింగ్ నిబంధనలు పూర్తి చేయాలని చెబుతున్నారు. విమాన నిర్వహణను ధ్రువీకరించే అధికారానికి తగిన లైసెన్సు, అనుమతులు అవసరం అంటున్నారు.
- సెక్యూరిటీ విభాగంలో ఆసక్తి ఉన్నవారు సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (సీఐఎస్ఎఫ్) నియామకాలను పరిశీలించవచ్చని.. కానిస్టేబుల్ పోస్టుకు విభాగాన్ని బట్టి పదో తరగతి లేదా ఇంటర్తోపాటు ఇతర అర్హతలు అవసరమవుతాయని వివరిస్తున్నారు. సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులకు సాధారణంగా డిగ్రీతో స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ నిర్వహించే సంబంధిత పరీక్షకు పోటీపడాలని.. శారీరక సామర్థ్య, వైద్య పరీక్షల్లోనూ అర్హత సాధించాలంటున్నారు. సీఐఎస్ఎఫ్లో ఎంపికైనంత మాత్రాన ఎయిర్పోర్ట్లో ఉద్యోగం వస్తుందని భావించకూడదని.. విమానయాన భద్రతకు సంబంధించిన ఇతర ఉద్యోగాల్లో బాధ్యతలను బట్టి బీసీఏఎస్ నిర్దేశిత శిక్షణ, ధ్రువీకరణ వర్తిస్తాయంటున్నారు.
- ఎత్తు, శారీరక దారుఢ్యం, కంటిచూపు, వైద్య అర్హతలు అన్ని ఎయిర్పోర్టు ఉద్యోగాలకూ ఒకేలా ఉండవని.. ముఖ్యంగా భద్రతా పోస్టులకు నిర్దిష్ట ప్రమాణాలుంటాయని వివరిస్తున్నారు. కస్టమర్ సర్వీస్, ఇతర గ్రౌండ్ స్టాఫ్ ఉద్యోగాలకు సంబంధిత సంస్థ ఉద్యోగ ప్రకటనను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించాలంటున్నారు.