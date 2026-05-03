ETV Bharat / education-and-career

"బైపీసీ" అయిపోయిందా? - నెక్ట్స్ ఏ కోర్సు బాగుంటుందో తెలుసుకోండి!

బైపీసీ తర్వాత కోర్సుల ఎంపికలో అనేక ప్రత్యామ్నాయాలు - అవేంటో తెలుసా?

Career Options After BiPC
Career Options After BiPC (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Career Options After BiPC : ఇంటర్​లో ఎక్కువ మంది ఎంబీబీఎస్ లక్ష్యంగా బైపీసీలో చేరుతున్నారు. కానీ ఎంబీబీఎస్ సీట్లు చాలా తక్కువ. కొద్ది మందికే ఈ ఛాన్స్​ దక్కుతోంది. కొంతమంది విదేశాల్లోనూ వైద్య విద్య అభ్యసించడానికి వెళ్తున్నారు. మరి మిగిలినవారి పరిస్థితి? బైపీసీ అంటే మెడిసిన్‌ ఒక్కటే కాదు. ఇందులో వైవిధ్యమైన కోర్సులెన్నో ఉన్నాయి. మరి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బీఫార్మసీ : ఇంటర్​లో బైపీసీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఆసక్తి ఉంటే బీఫార్మసీని సెలక్ట్​ చేసుకోవచ్చు. ఎప్‌సెట్‌ ర్యాంకుతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని సీట్లను భర్తీ చేస్తున్నారు. కోర్సు వ్యవధి నాలుగు సంవత్సరాలు.

స్పెషల్‌ బీఎస్సీ/ రెగ్యులర్‌ బీఎస్సీ : ఫిషరీ సైన్స్, ఫారెస్ట్రీ, కమ్యూనిటీ సైన్స్, అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్, సెరీకల్చర్​ తదితర విభాగాల్లో ప్రత్యేక కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి వ్యవధి నాలుగు సంవత్సరాలు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఎప్‌సెట్‌ స్కోరుతో అవకాశం కల్పిస్తారు. రెగ్యులర్‌ బీఎస్సీ కోర్సుల్లో చేరిన విద్యార్థులు నచ్చిన మూడు కోర్‌ సబ్జెక్టులను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఉన్నత విద్యకు, బోధన, పరిశోధనల్లో రాణించేందుకు ఇవి దోహదపడతాయి.

ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎమ్మెస్సీ : బైపీసీ తర్వాత నేరుగా ఐదు సంవత్సరాల ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎమ్మెస్సీ కోర్సుల్లో జాయిన్ కావొచ్చు. ఈ అవకాశాన్ని పలు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలు కల్పిస్తున్నాయి. ఇందుకు సీయూఈటీ యూజీ స్కోరు తప్పనిసరి. రాష్ట్ర స్థాయి యూనివర్సిటీలూ ఈ తరహా కోర్సులను అందిస్తున్నాయి.

బీఎస్‌-ఎంఎస్‌ : ఐఐఎస్సీ నాలుగు సంవత్సరాల బీఎస్‌ కోర్సులు అందిస్తోంది. వీటిలో చేరినవారు ఆసక్తి ఉంటే మరో సంవత్సరం చదువు పూర్తిచేసి ఎంఎస్‌ పట్టా పుచ్చుకోవచ్చు. ఇదే తరహాలో ఐఐఎస్‌ఈఆర్‌లు బీఎస్‌-ఎంఎస్‌ కోర్సులను ఐదు సంవత్సరాల వ్యవధితో అందిస్తున్నాయి. పరీక్షలో ప్రతిభ/నీట్‌ స్కోరుతో ప్రవేశాలు లభిస్తాయి.

నర్సింగ్‌ : అధిక ప్రాధాన్యం ఉన్న కోర్సుల్లో బీఎస్సీ నర్సింగ్‌ ఒకటి. బయాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టులతో ఇంటర్‌లో 45 శాతం ఉత్తీర్ణతతో ఈ కోర్సుకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. వ్యవధి నాలుగు సంవత్సరాలు. ఎప్‌సెట్‌/ప్రత్యేక పరీక్ష/నీట్‌ ర్యాంకుతో అవకాశం కల్పిస్తారు. ఇందులో సీటు రానివాళ్లు ఏఎన్‌ఎం, జీఎన్‌ఎం కోర్సుల్లో జాయిన్ కావొచ్చు.

ఫిజియోథెరపీ : ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణల్లో 50కి పైగా సంస్థలు బ్యాచిలర్‌ ఆఫ్‌ ఫిజియోథెరపీ (బీపీటీ) కోర్సు అందిస్తున్నాయి. జాతీయ స్థాయిలో ఇందుకోసం ప్రత్యేక సంస్థలూ వెలిశాయి. పలు కార్పొరేట్‌ ఆసుపత్రుల్లోనూ ఈ కోర్సును అభ్యసించవచ్చు. ఇంటర్‌ మార్కుల మెరిట్‌/ నీట్​ స్కోరు/ ఎప్‌సెట్‌ లేదా ప్రవేశ పరీక్షతో విద్యార్థులను ఎంపిక చేస్తారు.

పారా కోర్సులు : కోర్సు పూర్తయిన వెంటనే ఉద్యోగం, ఉపాధి పొందాలంటే పారా మెడికల్‌ కోర్సులు పర్ఫెక్ట్​. వీరు హాస్పిటల్స్​, డయాగ్నాస్టిక్‌ కేంద్రాల్లో సేవలు అందించవచ్చు. పలు విభాగాల్లో ఈ కోర్సులను అందిస్తున్నారు. వీటి వ్యవధి ఆ కోర్సు ప్రకారం మూడు సంవత్సరాలు, మూడున్నర, నాలుగేళ్లు. డిప్లొమా స్థాయిలోనూ పలు పారా కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి వ్యవధి రెండు సంవత్సరాలు.

ఇంటిగ్రేటెడ్‌ బీఎస్సీ బీఎడ్‌ : బోధన రంగంపై ఆసక్తి ఉన్న బైపీసీ విద్యార్థులు ఇంటిగ్రేటెడ్‌ బీఎస్సీ బీఎడ్‌ కోర్సులో చేరొచ్చు. దీంతో సంవత్సర కాలాన్నీ ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఈ విధానంలో అవకాశం లభించనివారు రెండు సంవత్సరాల డీఎడ్‌ కోర్సుల్లో జాయిన్ అవ్వొచ్చు. ఇవే కాక బీబీఎం, బీబీఏ, ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంబీఏ, ఫ్యాషన్‌ డిజైన్, లిబరల్‌ స్టడీస్, ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎల్‌ఎల్‌బీ, ఫారిన్‌ లాంగ్వేజ్‌లు ఇలా పలు కోర్సులను సెలక్ట్​ చేసుకోవచ్చు.

"ఎమ్మెస్సీ" చేయాలనుకుంటున్నారా? - ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏ కోర్సులో ఎక్కువగా ఉంటాయంటే!

బీఏ తర్వాత ఏం చేయాలి? - పీజీలో ఏ కోర్సులో చేరితే భవిష్యత్తు ఉంటుంది?

TAGGED:

COURSES AFTER 12TH BIPC 2026
CAREER OPTIONS AFTER BIPC
BIPC STUDENTS CAREER OPTIONS
బైపీసీ తర్వాత కోర్సులు
BEST COURSES AFTER BIPC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.