"ఎమ్మెస్సీ" చేయాలనుకుంటున్నారా? - ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏ కోర్సులో ఎక్కువగా ఉంటాయంటే!
మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టులతో బీఎస్సీ - ఎమ్మెస్సీలో ఏ కోర్సులో చేరితే ప్రయోజనం?
Published : May 2, 2026 at 5:02 PM IST
Best MSC Courses After BSC : మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టులతో బీఎస్సీ చదువుతున్న వారు లేదా ఇప్పటికే దీనిని పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు నెక్ట్స్ ఎమ్మెస్సీలో ఏ కోర్సు తీసుకోవాలి? ఏ సబ్జెక్ట్ చదివితే ఎక్కువ ప్రయోజనం? ఇందులోని ఉద్యోగావకాశాలు? ఇవేకాక ప్రత్యామ్నాయ కోర్సుల వివరాలేంటి? అనే విషయాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం. మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీలతో బీఎస్సీ చదువుతున్న వారికి పీజీలో ఆ సబ్జెక్టులే కాకుండా డేటా సైన్స్, స్టాటిస్టిక్స్, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ లాంటివీ చదివే అవకాశం ఉంది. అయితే ఏ సబ్జెక్ట్ చదివితే ఎక్కువ ప్రయోజనం అనేది మీ ఇంట్రెస్ట్తో పాటు సామర్థ్యం, భవిష్యత్ లక్ష్యాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ రెండూ దేనికవే ప్రత్యేకమైనవి. ఎమ్మెస్సీ ఫిజిక్స్ చదివితే శాస్త్రసాంకేతిక రంగంలో బోలెడు ఉపాధి అవకాశాలున్నాయి. ఈ కోర్సు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు అంతరిక్ష పరిశోధన, అణుశక్తి, డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ లాంటి రంగాల్లో కొలువులు పొందొచ్చు. మన దేశంలో డీఆర్డీఓ, బార్క్, సీఎస్ఐఆర్, ఇస్రో లాంటి ప్రముఖ పరిశోధనా సంస్థల్లో వివిధ జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఇవేకాక మెటీరియల్స్ సైన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, డేటా సైన్స్ లాంటి ఆధునిక రంగాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు పెరుగుతున్నాయి.
ఎమ్మెస్సీ కెమిస్ట్రీ చదివితే పర్యావరణ విశ్లేషణ, ఫుడ్ ఇండ్రస్టీస్, మెడిసిన్స్ తయారీ, కెమికల్ ఫ్యాక్టరీలతో పాటు అనేక చోట్ల ఉద్యోగాలు పొందొచ్చు. అంతేకాక ఫార్మాస్యూటికల్ సంస్థలు, ఫెర్టిలైజర్స్ ఇండ్రస్టీస్, పెట్రోకెమికల్ పరిశ్రమలు, కాస్మొటిక్స్ కంపెనీల్లాంటి రంగాల్లో కెమిస్ట్రీ చదివిన వారికి డిమాండ్ అధికంగా ఉంటుంది. దివీస్ ల్యాబొరేటరీస్, అరోబిందో ఫార్మా, డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీస్, హెటిరో డ్రగ్స్, సన్ ఫార్మా, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లాంటి సంస్థల్లో జాబ్స్ ఉన్నాయి. అదనంగా క్వాలిటీ కంట్రోల్ కెమిస్ట్, ల్యాబొరేటరీ అనలిస్ట్, రిసెర్చ్ అసోసియేట్ లాంటి కొలువులు లభిస్తాయి. ప్రభుత్వ రంగంలోని పర్యావరణ నియంత్రణ, ఫోరెన్సిక్ ల్యాబొరేటరీలు, పరిశోధన సంస్థల్లాంటి చోట్ల కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి.
విద్యారంగంలో ఉద్యోగాలు : ఎమ్మెస్సీలో కెమిస్ట్రీ లేదా ఫిజిక్స్ ఏది చదివినా జూనియర్ కాలేజీల్లో లెక్చరర్లుగా పనిచేయవచ్చు. ఎమ్మెస్సీ తర్వాత సెట్/నెట్ అర్హత సాధించి డిగ్రీ కళాశాలల్లో అధ్యాపకులుగా రాణించవచ్చు. లేదా పీహెచ్డీ పూర్తిచేసి విశ్వవిద్యాలయాల్లో ప్రొఫెసర్లుగా చేరొచ్చు. పీహెచ్డీతో కేంద్ర పరిశోధనా సంస్థల్లో, ఇండస్ట్రీస్లో సైంటిస్ట్గా కూడా విధులు నిర్వహించవచ్చు. ఎమ్మెస్సీ తర్వాత ఆసక్తి ఉంటే గేట్ రాసి ఐఐఎస్సీ, ఎన్ఐటీలు, ఐఐటీలు మొదలైన ప్రముఖ సంస్థల్లో ఎంటెక్ లేదా ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంటెక్-పీహెచ్డీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
శాస్త్రసాంకేతిక, రీసెర్చ్ రంగాలపై ఆసక్తి ఉంటే ఎమ్మెస్సీ ఫిజిక్స్లో చేరాలని కెరియన్ కౌన్సెలర్, ప్రొఫెసర్ బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ చెబుతున్నారు. ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మా, కెమికల్ పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగాలపై ఆసక్తి ఉంటే ఎమ్మెస్సీ కెమిస్ట్రీ మంచి ఎంపిక అవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఏ సబ్జెక్ట్ ఎక్కువగా ఇష్టం? ఏ రంగంలో స్థిరపడాలి అనుకుంటున్నారు? అనే విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ దిశగా ముందుకు వెళ్లడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు. సరైన ఎమ్మెస్సీ విద్యార్హతతో బోధన, పరిశోధన లేదా ఫ్యాక్టరీల్లో మంచి కెరియర్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చని రాజశేఖర్ వివరిస్తున్నారు.
