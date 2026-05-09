మీరు MPC పూర్తి చేశారా? - ఈ కోర్సుల్లో చేరితే భవిష్యత్తులో మంచి అవకాశాలు!

- తాజాగా ఇంటర్​ కంప్లీట్​ చేశారా? - ఏ కోర్సులో జాయిన్​ కావాలో అర్థం కావడం లేదా? - ఇది తెలుసుకుంటే భవిష్యత్తు బాగుంటుంది!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 9, 2026 at 11:22 AM IST

Best Courses for MPC Students: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇటీవల ఇంటర్​ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఇంటర్మీడియట్​ను కొన్ని లక్షల మంది చదివుతారు. అందులో ఎవరికి నచ్చిన గ్రూప్ వారు తీసుకుంటారు. మరి, ఎంపీసీ చదివిన వారికి ఆ తర్వాత కాలంలో భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చూద్దాం. ఎంపీసీలో చేరితే కేవలం ఇంజనీరింగ్​ చదవడానికి మాత్రమే అవకాశం ఉంటుందని భావిస్తుంటారు. కానీ కేవలం బీటెక్​ మాత్రమే కాకుండా దాదాపు అన్ని అండర్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ కోర్సుల్లోనూ చేరే అవకాశం ఈ గ్రూపు వారికి దక్కుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇంటర్​ ఎంపీసీ చదివిన వారు ఆ తర్వాత ఏఏ గ్రూపుల్లో చేరేందుకు అవకాశం ఉంటుందో ఆ లిస్ట్​ తీసుకొచ్చాం. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఇంజినీరింగ్‌: ఇంటర్​లో ఎంపీసీ గ్రూపు ఎంచుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ఇంజినీరింగ్‌. ఐఐటీ-జేఈఈ స్కోరుతో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని సంస్థలూ ప్రవేశం కల్పిస్తున్నాయి. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈఏపీసెట్‌ స్కోరుతో ఇంజినీరింగ్‌ చదువుకోవచ్చు. కొన్ని ఐఐటీలతోపాటు పేరున్న ఇంజినీరింగ్‌ విద్యా సంస్థల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంటెక్‌ కోర్సులూ ఉన్నాయి. ఐదేళ్లకే బీటెక్, ఎంటెక్‌ రెండూ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. విద్యార్థులు మాత్రం బీటెక్‌కే తొలి ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. అందులోనూ కంప్యూటర్‌ సైన్స్, ఐటీలో చేరడానికే ఎక్కువ మంది ఇష్టపడుతున్నారు. పలు సంస్థలు సీఎస్‌ఈలో భాగంగా ఆర్టిఫీషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ అండ్‌ మెషీన్‌ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫీషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ అండ్‌ డేటా సైన్స్, బిగ్‌డేటా, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ.. కోర్సులు అందిస్తున్నాయి. సీఎస్‌ఈ, ఐటీ తర్వాత ఈసీఈ, ఈఈఈ, మెకానికల్, సివిల్‌ బ్రాంచీల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

  • ఆర్మీ, నేవీ సంస్థలు ప్రతి సంవత్సరమూ రెండుసార్లు 10+2 టెక్నికల్‌ ఎంట్రీ విధానంలో ఎంపీసీ వారిని ఎంపిక చేసి, బీటెక్‌ విద్యను ఉచితంగా అందిస్తున్నాయి. జేఈఈ స్కోరు, ఇంటర్వ్యూలతో అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. కోర్సు అనంతరం లెఫ్టినెంట్, సబ్‌ లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో ఉద్యోగంలోకి తీసుకుంటున్నాయి.
  • బీటెక్‌ అనంతరం.. ఎంఎస్‌ లేదా ఎంటెక్‌ ఆ తర్వాత పీహెచ్‌డీ కోర్సుల్లో చేరవచ్చు. సీఎస్‌ఐఆర్‌ నెట్‌తో బీటెక్‌ అర్హతతోనే స్టైపెండ్‌తో కూడిన ఇంటిగ్రేటెడ్‌ పీహెచ్‌డీ కంప్లీట్​ చేసుకోవచ్చు. విదేశాల్లో ఎంఎస్‌ (పీజీ) కోర్సుల్లో చేరేవాళ్లూ పెరుగుతున్నారు. గేట్‌ స్కోరుతోనూ పలు ప్రభుత్వ అనుబంధ సంస్థలు పెద్ద మొత్తంలో వేతనాలు అందిస్తున్నాయి. యూపీఎస్‌సీ నిర్వహించే ఇండియన్‌ ఇంజినీరింగ్‌ సర్వీసెస్‌తో కేంద్రంలోని ముఖ్య విభాగాల్లో సేవలు అందించవచ్చు.

ఫ్యాషన్‌ టెక్నాలజీ: ఇంటర్​లో ఎంపీసీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఫ్యాషన్​ టెక్నాలజీ వైపు కూడా అడుగులు వేయవచ్చు. నిఫ్ట్‌లతోపాటు పలు సంస్థలు బీటెక్‌ ఫ్యాషన్‌ టెక్నాలజీ చదువులను అందిస్తున్నాయి. నిఫ్ట్‌లు నిర్వహించే కామన్​ ఎంట్రన్​ టెస్ట్​తో ప్రవేశం లభిస్తుంది. వ్యవధి నాలుగేళ్లు. బీటెక్​ అనంతరం ఎంటెక్‌ ఫ్యాషన్‌ టెక్నాలజీ కోర్సును ఎంచుకోవచ్చు. పీజీలో వివిధ స్పెషలైజేషన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. పీజీ తర్వాత పీహెచ్‌డీకీ అవకాశం ఉంది.

పైలట్‌: ఇంటర్‌లో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్‌ సబ్జెక్టులు చదివినవారు పైలట్‌ శిక్షణ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు అవసరమవుతాయి. యూపీఎస్‌సీ నిర్వహించే ఎన్‌డీఏ పరీక్షతో ఉచితంగా పైలట్‌ కోర్సు పూర్తి చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. సెలెక్ట్​ అయిన వారు బీటెక్‌ చదువుకుంటూనే పైలట్‌ శిక్షణ పొంది వాయుసేనలో సేవలు అందించవచ్చు. ఏడాదికి రెండుసార్లు ప్రకటనలు రిలీజ్​ అవుతున్నాయి.

ఆర్కిటెక్చర్‌: ఇంజినీరింగ్‌లో ప్రత్యేక విభాగం ఆర్కిటెక్చర్‌. నిర్మాణాలు, కట్టడాల్లో సృజనాత్మకత చూపడానికి ఇష్టపడేవారు, డ్రాయింగ్‌ నైపుణ్యం ఉన్నవారు ఇంటర్​ తర్వాత ఆర్కిటెక్చర్‌ వైపు అడుగులేయవచ్చు. ఐఐటీ-జేఈఈలో మరో పేపర్‌ అదనంగా రాసి, ఈ సీట్లకు పోటీ పడవచ్చు. అలాగే నాటా స్కోరుతోనూ దేశవ్యాప్తంగా పలు సంస్థలు ఆర్కిటెక్చర్‌ కోర్సుల్లో ప్రవేశం కల్పిస్తున్నాయి. బీఆర్క్‌ తర్వాత ఎంఆర్క్‌ చదువుకోవచ్చు. అనంతరం పీహెచ్‌డీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు.

బీఎస్సీ: ఎంపీసీ విద్యార్థుల్లో ఇంజినీరింగ్‌ తర్వాత ఎక్కువ మంది చేరే కోర్సు బీఎస్సీ. ఇందులో వైవిధ్యమైన కాంబినేషన్లు ఎంచుకునే అవకాశం ఇప్పుడుంది. ఇంటర్‌ మార్కుల మెరిట్‌తో రాష్ట్రీయ సంస్థల్లో చేరిపోవచ్చు. ఇండియన్‌ స్టాటిస్టికల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్స్‌ అందించే మూడేళ్ల బీస్టాట్, బీమ్యాథ్స్‌ కోర్సులకు డిమాండ్‌ ఎక్కువ. చెన్నై మ్యాథమెటికల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆనర్స్‌ విధానంలో బీఎస్సీ కోర్సులు అందిస్తోంది. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి బీఎస్సీలోనూ డేటా సైన్స్, అనలిటిక్స్, ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ అండ్‌ మెషీన్‌ లెర్నింగ్, బిగ్‌డేటా, ఫోరెన్సిక్‌ సైన్స్, యాక్చూరియల్‌ సైన్స్‌.. మొదలైనవాటిని చేర్చారు.

బీఫార్మసీ: ఔషధ పరిశ్రమపై ఆసక్తి ఉన్న ఎంపీసీ విద్యార్థులు బీఫార్మసీ వైపు అడుగులేయవచ్చు. ఈఏపీసెట్‌ ర్యాంకుతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బీఫార్మసీ సీట్లను భర్తీ చేస్తున్నారు. కోర్సు వ్యవధి నాలుగేళ్లు. ఆసక్తి ఉన్నవారు నచ్చిన స్పెషలైజేషన్‌లో ఎంఫార్మసీ పూర్తిచేసుకోవచ్చు. ఇంటర్‌ తర్వాత నేరుగా ఫార్మ్‌ డీ కోర్సులో చేరడానికీ అవకాశం ఉంది.

బీఎస్‌-ఎంఎస్‌: ఐఐఎస్సీ నాలుగేళ్ల బీఎస్‌ కోర్సులు అందిస్తోంది. వీటిలో చేరినవారు ఆసక్తి ఉంటే మరో ఏడాది చదువు పూర్తిచేసుకుని ఎంఎస్‌ పట్టా అందుకోవచ్చు. ఇదే తరహాలో ఐఐఎస్‌ఈఆర్‌లు బీఎస్‌-ఎంఎస్‌ కోర్సులను ఐదేళ్ల వ్యవధితో అందిస్తున్నాయి. పరీక్షలో ప్రతిభ/ఐఐటీ-జేఈఈ స్కోరుతో ప్రవేశాలు లభిస్తాయి.

ఇతర దారులు: ఎంపీసీ నేపథ్యంతో కాకుండా వేరే దారిలో వెళ్లాలని భావించేవారి కోసం వివిధ రకాల ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. వాటిలో మేనేజ్‌మెంట్‌ కోర్సులు, లా, సీఏ, సీఎంఏ, బీబీఏ, బీబీఎం ముఖ్యమైనవి. కొన్ని ఐఐఎంలతోపాటు పలు సంస్థలు ఇంటిగ్రేటెడ్‌ విధానంలో బీబీఏ, ఎంబీఏ కోర్సులు అందిస్తున్నాయి.

