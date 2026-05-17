BEL గుడ్​న్యూస్​ - అసిస్టెంట్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్!

- భారత్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ లిమిటెడ్​లో అసిస్టెంట్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ పోస్టులు - ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ జూన్​ 2

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 17, 2026 at 2:34 PM IST

BEL Assistant Security Officer Notification: నిరుద్యోగులకు గుడ్​న్యూస్​. భారత ప్రభుత్వ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ (BEL).. వివిధ ప్రాంతాల్లోని తమ విభాగాలలో పర్మనెంట్ ప్రాతిపదికన అసిస్టెంట్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. మరి, ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి? ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

పోస్టు పేరు - అసిస్టెంట్‌ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్‌

ఖాళీలు - 07

అర్హత: పోస్టులను అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. పని అనుభవం ఉన్న వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. పని అనుభవం అంటే సైన్యం (ఆర్మీ/నావీ/ఎయిర్ ఫోర్స్) లేదా కేంద్ర పారామిలటరీ దళాల నుంచి రిటైర్ అయ్యే సమయానికి కచ్చితంగా JCO హోదాలో ఉండాలి.

గరిష్ఠ వయోపరిమితి: 2026 మే 1వ తేదీ నాటికి అప్లై చేసే అభ్యర్థి వయసు 40 ఏళ్లు మించకూడదు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3 సంవత్సరాలు, ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్ల వయో సడలింపు ఉంటుంది. మాజీ సైనికులకు అదనంగా మరో 5 ఏళ్ల సడలింపు లభిస్తుంది.

జీత భత్యాలు: నెలకు రూ.30,000 - రూ.1,20,000. పైగా ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి.

ఎంపిక విధానం: రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు. ముందుగా వచ్చిన అప్లికేషన్స్​ నుంచి అర్హతల ఆధారంగా షార్ట్​లిస్ట్​ చేసి రాత పరీక్ష, ఇంటర్వూకు ఎంపిక చేస్తారు. మీ అప్లికేషన్​ యాక్సెప్ట్​ అయితే మీకు ఎస్సెమ్మెస్​, మెయిల్​ ద్వారా సమాచారం అందిస్తారు. ఆ తర్వాత BEL వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​లో తగిన వివరాలు ఎంటర్​ చేసి రాత పరీక్ష కోసం కాల్​లెటర్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి. రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ బెంగుళూరులో ఉంటుంది.

  • అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులకు 85 మార్కులకు రాత పరీక్ష, 15 మార్కులకు ఇంటర్వ్యూలను బెంగళూరులో మాత్రమే నిర్వహిస్తారు.
  • ఓబీసీ అభ్యర్థులు రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలో 35%, ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులు రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలో 30% శాతం మార్కులు రావాలి.
  • రాతపరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా షార్ట్​ లిస్ట్​ అయిన అభ్యర్థులకు డాక్యుమెంట్​ వెరిఫికేషన్​ ఉంటుంది.
  • ఈ రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలు జూన్​ లేదా జులైలో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.

డాక్యుమెంట్​ వెరిఫికేషన్​ కోసం కావాల్సినవి :

  • రీసెంట్​ పాస్​పోర్ట్​ సైజ్​ ఫొటో
  • డేట్​ ఆఫ్​ బర్త్​ కోసం SSC మార్క్స్​ మెమో
  • డిగ్రీ సర్టిఫికెట్​
  • కుల ధ్రువీకరణ పత్రం

ఎలా అప్లై చేయాలి: కేవలం ఆన్​లైన్​ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేయాలి. ఆఫ్​లైన్​లో చేయడానికి కుదరదు.

  • ముందుగా బెల్​ అధికారిక వెబ్​సైట్https://jobapply.in/belcareer/BNG/BG71/202601 ఓపెన్​ చేయాలి.
  • మీరు కొత్తగా అప్లై చేసుకున్న వారు అయితే ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్​ కంప్లీట్​ చేసి ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అవ్వాలి. అదే ఇది వరకే మీకు బెల్​లో అకౌంట్​ ఉంటే ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అయితే సరిపోతుంది.
  • ఒకసారి లాగిన్​ అయినాక అప్లికేషన్​ ఫారమ్​ ఫిల్​ చేసి డాక్యుమెంట్స్​ అప్​లోడ్​ చేసుకుంటే సరి.

దరఖాస్తు స్వీకరణకు చివరి తేదీ: 2026 జూన్‌ 2.

