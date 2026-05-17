BEL గుడ్న్యూస్ - అసిస్టెంట్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్!
- భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్లో అసిస్టెంట్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ పోస్టులు - ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ జూన్ 2
Published : May 17, 2026 at 2:34 PM IST
BEL Assistant Security Officer Notification: నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్. భారత ప్రభుత్వ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ (BEL).. వివిధ ప్రాంతాల్లోని తమ విభాగాలలో పర్మనెంట్ ప్రాతిపదికన అసిస్టెంట్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. మరి, ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి? ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
పోస్టు పేరు - అసిస్టెంట్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్
ఖాళీలు - 07
అర్హత: పోస్టులను అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. పని అనుభవం ఉన్న వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. పని అనుభవం అంటే సైన్యం (ఆర్మీ/నావీ/ఎయిర్ ఫోర్స్) లేదా కేంద్ర పారామిలటరీ దళాల నుంచి రిటైర్ అయ్యే సమయానికి కచ్చితంగా JCO హోదాలో ఉండాలి.
గరిష్ఠ వయోపరిమితి: 2026 మే 1వ తేదీ నాటికి అప్లై చేసే అభ్యర్థి వయసు 40 ఏళ్లు మించకూడదు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3 సంవత్సరాలు, ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్ల వయో సడలింపు ఉంటుంది. మాజీ సైనికులకు అదనంగా మరో 5 ఏళ్ల సడలింపు లభిస్తుంది.
జీత భత్యాలు: నెలకు రూ.30,000 - రూ.1,20,000. పైగా ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి.
ఎంపిక విధానం: రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు. ముందుగా వచ్చిన అప్లికేషన్స్ నుంచి అర్హతల ఆధారంగా షార్ట్లిస్ట్ చేసి రాత పరీక్ష, ఇంటర్వూకు ఎంపిక చేస్తారు. మీ అప్లికేషన్ యాక్సెప్ట్ అయితే మీకు ఎస్సెమ్మెస్, మెయిల్ ద్వారా సమాచారం అందిస్తారు. ఆ తర్వాత BEL వెబ్సైట్ ఓపెన్లో తగిన వివరాలు ఎంటర్ చేసి రాత పరీక్ష కోసం కాల్లెటర్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ బెంగుళూరులో ఉంటుంది.
- అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులకు 85 మార్కులకు రాత పరీక్ష, 15 మార్కులకు ఇంటర్వ్యూలను బెంగళూరులో మాత్రమే నిర్వహిస్తారు.
- ఓబీసీ అభ్యర్థులు రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలో 35%, ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులు రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలో 30% శాతం మార్కులు రావాలి.
- రాతపరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా షార్ట్ లిస్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది.
- ఈ రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలు జూన్ లేదా జులైలో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కోసం కావాల్సినవి :
- రీసెంట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటో
- డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కోసం SSC మార్క్స్ మెమో
- డిగ్రీ సర్టిఫికెట్
- కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
ఎలా అప్లై చేయాలి: కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేయాలి. ఆఫ్లైన్లో చేయడానికి కుదరదు.
- ముందుగా బెల్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://jobapply.in/belcareer/BNG/BG71/202601 ఓపెన్ చేయాలి.
- మీరు కొత్తగా అప్లై చేసుకున్న వారు అయితే ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఆ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి. అదే ఇది వరకే మీకు బెల్లో అకౌంట్ ఉంటే ఆ వివరాలతో లాగిన్ అయితే సరిపోతుంది.
- ఒకసారి లాగిన్ అయినాక అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఫిల్ చేసి డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసుకుంటే సరి.
దరఖాస్తు స్వీకరణకు చివరి తేదీ: 2026 జూన్ 2.
