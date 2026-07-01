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డిగ్రీ అర్హతతో "బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా"లో ఖాళీలు - జీతం లక్షపైనే - అప్లై చేసుకోండిలా!
-జనరల్ బ్యాంకింగ్ ఆఫీసర్ స్ట్రీములో క్రెడిట్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల - మొదలైన దరఖాస్తులు - అప్లై చేయడానికి చివరి తేదీ ఇదే!
Published : July 1, 2026 at 1:22 PM IST
Bank of India Recruitment 2026: బ్యాంక్ జాబ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి కల. ఇందుకోసం ఎంతగానో కష్టపడతారు. మరి మీకు కూడా బ్యాంక్లో జాబ్ చేయాలని ఆశగా ఉందా? అయితే మీకో గుడ్న్యూస్. ముంబయి ప్రధాన కేంద్రంగా ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా.. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ శాఖల్లో రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన జనరల్ బ్యాంకింగ్ ఆఫీసర్ స్ట్రీములో క్రెడిట్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి మొత్తం ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? జీతం ఎంత? అనే మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు - ఖాళీల వివరాలు: మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య: 779
- క్రెడిట్ ఆఫీసర్(ఎస్ఎంజీఎస్-II): 677 పోస్టులు(ఎస్సీ102, ఎస్టీ 57, ఓబీసీ 180, ఈడబ్ల్యూఎస్ 69, జనరల్ 274)
- క్రెడిట్ ఆఫీసర్ (ఎంఎంజీఎస్-III): 61 పోస్టులు(ఎస్సీ 10, ఎస్టీ 5, ఓబీసీ 16, ఈడబ్ల్యూఎస్ 8, జనరల్ 22)
- క్రెడిట్ ఆఫీసర్ (ఎంఎంజీఎస్-IV): 41 పోస్టులు(ఎస్సీ 6, ఎస్టీ 2, ఓబీసీ 9, ఈడబ్ల్యూఎస్ 3, జనరల్ 21)
వయసు: జూన్ 1, 2026 నాటికి క్రెడిట్ ఆఫీసర్ ఎంఎంజీఎస్-II పోస్టులకు 25 నుంచి 32, ఎంఎంజీఎస్-III కు 28 నుంచి 38, ఎస్ఎంజీఎస్-IV కు 32 నుంచి 45 సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5, ఓబీసీలకు 3, దివ్యాంగులకు 10 సంవత్సరాల వయోసడలింపు ఉంటుంది.
విద్యార్హతలు: జూన్ 1, 2026 నాటికి గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో కనీసం 60 శాతం మార్కులతో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత లేదా సీఏ, సీఎంఏ-ఐసీడబ్ల్యూఏ/సీఎస్/సీఎఫ్ఏ ఉత్తీర్ణతతో పాటు పని అనుభవం ఉండాలి.
బేసిక్ పే: నెలకు ఎంఎంజీఎస్-II పోస్టులకు రూ.64,820- రూ.93,960, ఎంఎంజీఎస్-III పోస్టులకు రూ.85,920- రూ.1,05,280, ఎస్ఎంజీఎస్-IV పోస్టులకు రూ.1,02,300- రూ.1,20,940.
ఎంపిక విధానం: ఈ పోస్టులకు సంబంధించి ఎంపిక విధానం అనేది అప్లై చేసిన అభ్యర్థుల సంఖ్యను బట్టి ఉంటుంది. అంటే ఆన్లైన్ టెస్ట్ లేదా పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ లేదా రెండు పద్ధతుల ద్వారా ఎంపిక ఉంటుంది. రెండూ నిర్వహిస్తే ముందుగా ఆన్లైన్ పరీక్షలో ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన అభ్యర్థులను షార్ట్లిస్ట్ చేసి ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. ఇక ఇంటర్వ్యూను 100 మార్కులకు కండక్ట్ చేస్తారు. ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ లేకుంటే అభ్యర్థులను నేరుగా ఇంటర్వ్యూకు ఎంపిక చేస్తారు.
పరీక్ష విధానం: కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షను మొత్తం 125 మార్కులకు కేటాయిస్తారు. అందులో ఇంగ్లీష్కు సంబంధించి 25 ప్రశ్నలు 25 మార్కులు, ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ (క్రెడిట్/బ్యాంకింగ్ సంబంధిత) 100 ప్రశ్నలు 100 మార్కులకు మొత్తం 125 మార్కులకు పరీక్ష ఉంటుంది. వ్యవధి 2 గంటలు. ఇక నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. ప్రతీ తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కు కోత ఉంటుంది.
పరీక్షా కేంద్రాలు: దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో ఈ పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్, విజయవాడ, గుంటూరు, విశాఖపట్నం ఉన్నాయి.
దరఖాస్తు రుసుము: జనరల్ అభ్యర్థులకు రూ.850, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు రూ.175 గా నిర్ణయించారు.
ఎలా అప్లై చేయాలి:
- ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. ఆఫ్లైన్లో అవకాశం లేదు. అలాగే అప్లై చేయడానికి ముందుగా లేటెస్ట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటో, సంతకం, ఎడమ బొటనవేలు వేలిముద్ర, చేతితో రాసిన డిక్లరేషన్ను స్కాన్ చేసి రెడీగా ఉంచాలి. అలాగే వ్యాలిడ్ ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఉండాలి.
- ముందుగా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి Career పై క్లిక్ చేసి క్రెడిట్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు సంబంధించిన లింక్పై క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ Apply Online బటన్పై నొక్కాలి.
- ఆ తర్వాత మీకు ఇది వరకే బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో రిజిస్టర్ అయి ఉంటే ఆ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి. లేదు కొత్త వారు అయితే న్యూ రిజిస్ట్రేషన్పై క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వాలి.
- ఆ వివరాలతో లాగిన్ అయ్యి కావాల్సిన వివరాలు ఫిల్ చేయాలి. అనంతరం డాక్యుమెంట్లు అప్లోడ్ చేసి, ఫీజు చెల్లించి అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయాలి. ఇక అనంతరం ఆ అప్లికేషన్ను ప్రింట్ తీసుకుంటే సరి.
ముఖ్య తేదీలు:
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం: జూన్ 30, 2026
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: జులై 20, 2026
- నోటిఫికేషన్ లింక్
- అప్లికేషన్ లింక్
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