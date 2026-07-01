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డిగ్రీ అర్హతతో "బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా"లో ఖాళీలు - జీతం లక్షపైనే - అప్లై చేసుకోండిలా!

-జనరల్‌ బ్యాంకింగ్‌ ఆఫీసర్‌ స్ట్రీములో క్రెడిట్‌ ఆఫీసర్‌ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ విడుదల - మొదలైన దరఖాస్తులు - అప్లై చేయడానికి చివరి తేదీ ఇదే!

Bank of India Recruitment 2026
Bank of India Recruitment 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 1, 2026 at 1:22 PM IST

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Bank of India Recruitment 2026: బ్యాంక్​ జాబ్​ అనేది ప్రతి ఒక్కరి కల. ఇందుకోసం ఎంతగానో కష్టపడతారు. మరి మీకు కూడా బ్యాంక్​లో జాబ్​ చేయాలని ఆశగా ఉందా? అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్​. ముంబయి ప్రధాన కేంద్రంగా ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా.. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ శాఖల్లో రెగ్యులర్‌ ప్రాతిపదికన జనరల్‌ బ్యాంకింగ్‌ ఆఫీసర్‌ స్ట్రీములో క్రెడిట్‌ ఆఫీసర్‌ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి మొత్తం ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? జీతం ఎంత? అనే మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు - ఖాళీల వివరాలు: మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య: 779

  • క్రెడిట్ ఆఫీసర్(ఎస్‌ఎంజీఎస్‌-II): 677 పోస్టులు(ఎస్సీ102, ఎస్టీ 57, ఓబీసీ 180, ఈడబ్ల్యూఎస్​ 69, జనరల్​ 274)
  • క్రెడిట్ ఆఫీసర్ (ఎంఎంజీఎస్‌-III): 61 పోస్టులు(ఎస్సీ 10, ఎస్టీ 5, ఓబీసీ 16, ఈడబ్ల్యూఎస్​ 8, జనరల్​ 22)
  • క్రెడిట్ ఆఫీసర్ (ఎంఎంజీఎస్‌-IV): 41 పోస్టులు(ఎస్సీ 6, ఎస్టీ 2, ఓబీసీ 9, ఈడబ్ల్యూఎస్​ 3, జనరల్​ 21)

వయసు: జూన్​ 1, 2026 నాటికి క్రెడిట్​ ఆఫీసర్​ ఎంఎంజీఎస్‌-II పోస్టులకు 25 నుంచి 32, ఎంఎంజీఎస్‌-III కు 28 నుంచి 38, ఎస్‌ఎంజీఎస్‌-IV కు 32 నుంచి 45 సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5, ఓబీసీలకు 3, దివ్యాంగులకు 10 సంవత్సరాల వయోసడలింపు ఉంటుంది.

విద్యార్హతలు: జూన్​ 1, 2026 నాటికి గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో కనీసం 60 శాతం మార్కులతో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత లేదా సీఏ, సీఎంఏ-ఐసీడబ్ల్యూఏ/సీఎస్‌/సీఎఫ్‌ఏ ఉత్తీర్ణతతో పాటు పని అనుభవం ఉండాలి.

బేసిక్‌ పే: నెలకు ఎంఎంజీఎస్‌-II పోస్టులకు రూ.64,820- రూ.93,960, ఎంఎంజీఎస్‌-III పోస్టులకు రూ.85,920- రూ.1,05,280, ఎస్‌ఎంజీఎస్‌-IV పోస్టులకు రూ.1,02,300- రూ.1,20,940.

ఎంపిక విధానం: ఈ పోస్టులకు సంబంధించి ఎంపిక విధానం అనేది అప్లై చేసిన అభ్యర్థుల సంఖ్యను బట్టి ఉంటుంది. అంటే ఆన్‌లైన్ టెస్ట్ లేదా పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ లేదా రెండు పద్ధతుల ద్వారా ఎంపిక ఉంటుంది. రెండూ నిర్వహిస్తే ముందుగా ఆన్​లైన్​ పరీక్షలో ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన అభ్యర్థులను షార్ట్​లిస్ట్​ చేసి ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. ఇక ఇంటర్వ్యూను 100 మార్కులకు కండక్ట్​ చేస్తారు. ఆన్​లైన్​ ఎగ్జామ్​ లేకుంటే అభ్యర్థులను నేరుగా ఇంటర్వ్యూకు ఎంపిక చేస్తారు.

పరీక్ష విధానం: కంప్యూటర్‌ ఆధారిత పరీక్షను మొత్తం 125 మార్కులకు కేటాయిస్తారు. అందులో ఇంగ్లీష్​కు సంబంధించి 25 ప్రశ్నలు 25 మార్కులు, ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ (క్రెడిట్/బ్యాంకింగ్ సంబంధిత) 100 ప్రశ్నలు 100 మార్కులకు మొత్తం 125 మార్కులకు పరీక్ష ఉంటుంది. వ్యవధి 2 గంటలు. ఇక నెగటివ్‌ మార్కింగ్‌ ఉంటుంది. ప్రతీ తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కు కోత ఉంటుంది.

పరీక్షా కేంద్రాలు: దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో ఈ పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్, విజయవాడ, గుంటూరు, విశాఖపట్నం ఉన్నాయి.

దరఖాస్తు రుసుము: జనరల్​ అభ్యర్థులకు రూ.850, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు రూ.175 గా నిర్ణయించారు.

ఎలా అప్లై చేయాలి:

  • ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్​లైన్​ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. ఆఫ్​లైన్​లో అవకాశం లేదు. అలాగే అప్లై చేయడానికి ముందుగా లేటెస్ట్​ పాస్​పోర్ట్​ సైజ్​ ఫొటో, సంతకం, ఎడమ బొటనవేలు వేలిముద్ర, చేతితో రాసిన డిక్లరేషన్​ను స్కాన్​ చేసి రెడీగా ఉంచాలి. అలాగే వ్యాలిడ్​ ఫోన్​ నెంబర్​, ఈమెయిల్​ ఉండాలి.
  • ముందుగా బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేసి Career పై క్లిక్​ చేసి క్రెడిట్​ ఆఫీసర్​ పోస్టులకు సంబంధించిన లింక్​పై క్లిక్​ చేయాలి. అక్కడ Apply Online బటన్​పై నొక్కాలి.
  • ఆ తర్వాత మీకు ఇది వరకే బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియాలో రిజిస్టర్​ అయి ఉంటే ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అవ్వాలి. లేదు కొత్త వారు అయితే న్యూ రిజిస్ట్రేషన్​పై క్లిక్​ చేసి రిజిస్టర్​ అవ్వాలి.
  • ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అయ్యి కావాల్సిన వివరాలు ఫిల్​ చేయాలి. అనంతరం డాక్యుమెంట్లు అప్​లోడ్​ చేసి, ఫీజు చెల్లించి అప్లికేషన్​ సబ్మిట్​ చేయాలి. ఇక అనంతరం ఆ అప్లికేషన్​ను ప్రింట్​ తీసుకుంటే సరి.

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