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నిరుద్యోగులకు అద్భుత అవకాశం - 'బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా'లో 206 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల!

బ్యాంక్ ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? - బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా SO నోటిఫికేషన్​పై ఓ లుక్కేయండి!

Bank of Baroda Notification 2026
Bank of Baroda Notification 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 5:07 PM IST

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Bank of Baroda Notification 2026 : బ్యాంకు ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు సూపర్ ఛాన్స్. భారతదేశంలోని ప్రముఖ ప్రభుత్వ బ్యాంకుల్లో ఒకటైన బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా(BOB) 206 స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్(SO) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఈ పోస్టులను రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారు పోస్టును బట్టి నెలకు రూ.48,480 నుంచి రూ.1,20,940 వరకు వేతనం పొందుతారు. ఆగస్టు 28 వరకు అర్హులైన అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయడానికి ఉండాల్సిన అర్హతలేంటి, దరఖాస్తు విధానం, ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా(BOB) వివిధ విభాగాల్లో 206 స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ (SO) పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ, సెక్యూరిటీ, ఎంటర్‌ప్రైజ్ డేటా మేనేజ్‌మెంట్, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్, ఫెసిలిటీ మేనేజ్‌మెంట్, కార్పొరేట్ అకౌంట్స్ & టాక్సేషన్ ప్లానింగ్ వంటి విభాగాల్లో మేనేజర్‌, సీనియర్‌ మేనేజర్‌, ప్రొడక్ట్‌ మేనేజర్‌, టెక్నికల్‌ మేనేజర్‌ నియామకాలు భర్తీ చేయనున్నారు. ఆగస్టు 6 నుంచి మొదలైన ఆన్​లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ఆగస్టు 28 వరకు కొనసాగనుంది. తగిన అర్హతలు గలవారు ఇప్పుడే అప్లై చేసుకోండి.

విభాగాల వారీగా ఖాళీలు :

  • ఫెసిలిటీ మేనేజ్‌మెంట్ - 88
  • సెక్యూరిటీ - 54
  • డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ - 19
  • ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ - 16
  • కార్పొరేట్ అకౌంట్స్ & టాక్సేషన్ ప్లానింగ్ - 15
  • ఎంటర్‌ప్రైజ్ డేటా మేనేజ్‌మెంట్ ఆఫీస్ - 14

మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య - 206

ఏ ఏ పోస్టులు ఉన్నాయంటే?

ఈ నోటిఫికేషన్​ ద్వారా ఖాళీగా ఉన్న మేనేజర్‌, సీనియర్‌ మేనేజర్‌, ప్రొడక్ట్‌ మేనేజర్‌, టెక్నికల్‌ మేనేజర్‌, టెక్నికల్‌ సీనియర్‌ మేనేజర్‌, చీఫ్‌ మేనేజర్‌ పోస్టులకు దరఖాస్తులు కోరుతున్నారు.

అర్హతలు :

  • అభ్యర్థులు పోస్టును బట్టి గ్రాడ్యుయేషన్, బీఈ/బీటెక్, బీసీఏ, ఎంసీఏ, ఎంఎస్సీ, ఎంబీఏ, సీఏ, ఐసీడబ్ల్యూఏ, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. లేదా సంబంధిత అర్హతలు ఉండాలి.
  • అదనంగా ఆయా పోస్టులకు 2 నుంచి 10 ఏళ్ల వరకు సంబంధిత విభాగంలో ఎక్స్​పీరియన్స్ తప్పనిసరి.

వయోపరిమితి :

అభ్యర్థుల వయసు ఆగష్టు 1, 2026 నాటికి 23 నుంచి 43 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, దివ్యాంగులకు గరిష్ఠ వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.

జీతభత్యాలు :

  • ఈ ఉద్యోగాలలో జేఎంజీ గ్రేడ్‌/స్కేల్‌ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.48,480- రూ.85,920 వరకు పే స్కేల్ ఉంటుంది.
  • ఎంఎంజీ గ్రేడ్‌/స్కేల్‌-II పోస్టులకు రూ.64,820 నుంచి రూ.93,960 వరకు; ఎంఎంజీ గ్రేడ్‌/స్కేల్‌-III పోస్టులకు రూ.85,920 నుంచి రూ.1,05,280 వరకు వేతనం లభిస్తుంది.
  • ఇక ఎస్‌ఎంజీ గ్రేడ్‌/స్కేల్‌-IV పోస్టులకు ఎంపికైనవారికి నెలకు రూ.1,02,300 నుంచి రూ.1,20,940 వరకు గౌరవ వేతనం ఉంటుంది.

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దరఖాస్తు విధానం :

తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఆన్​లైన్ విధానంలో అప్లై చేసుకోవాలి.

దరఖాస్తు ఫీజు :

జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్‌, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు దరఖాస్తు ఫీజు రూ.850గా ఉంది. ఎస్సీ/ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ/మహిళలు, ఎక్స్‌సర్విస్‌మెన్‌ అభ్యర్థులకు రూ.175గా నిర్ణయించారు.

ఎంపిక విధానం :

దరఖాస్తుల పరిశీలన, ఆన్‌లైన్‌ పరీక్ష, సైకోమెట్రిక్‌ టెస్ట్‌, గ్రూప్‌ డిస్కషన్‌, ఇంటర్వ్యూ, డాక్యుమెంట్‌ వెరిఫికేషన్‌ ఆధారంగా అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్​లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభ తేదీ : ఆగస్టు 06, 2026.
  • దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 26, 2026.
  • అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://bankofbaroda.bank.in/career/current-opportunities

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో ఉద్యోగాలు
BANK OF BARODA NOTIFICATION 2026

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