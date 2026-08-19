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'బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా' నుంచి భారీ నోటిఫికేషన్ విడుదల! - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయంటే?
నిరుద్యోగులకు సూపర్ ఛాన్స్ - బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో 2,482 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 5:27 PM IST
Bank of Baroda Notification 2026 : బ్యాంకు ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నుంచి భారీ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న బ్రాంచుల్లో ఖాళీగా ఉన్న 2,482 లోకల్ బ్యాంక్ ఆఫీసర్(LBO) పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అందులో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోను పోస్టులున్నాయి. అర్హులైన అభ్యర్థులు సెప్టెంబరు 7వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు అర్హులెవరు? దరఖాస్తు ఫీజు ఎంత, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఎంపిక విధానం ఏవిధంగా ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్రాంచుల్లో ఖాళీగా 2,482 లోకల్ బ్యాంక్ ఆఫీసర్ (LBO) పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారు నెలకు రూ.48,480 నుంచి రూ.85,920 వరకు శాలరీ పొందుతారు. తగిన అర్హతలు గల అభ్యర్థులు సెప్టెంబరు 7వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
పోస్టు వివరాలు :
లోకల్ బ్యాంక్ ఆఫీసర్ (Local Bank Officer) - 2,482 పోస్టులు
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయంటే?
- ఆంధ్రప్రదేశ్ - 80 పోస్టులు
- తెలంగాణ - 50 పోస్టులు
అర్హతలు :
- ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ/సంస్థ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి.
- షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్లో కనీసం ఒక ఏడాది పోస్ట్-క్వాలిఫికేషన్ అనుభవం ఉండాలి.
- అభ్యర్థి అప్లై చేస్తున్న రాష్ట్రానికి సంబంధించిన స్థానిక భాషను చదవడం, రాయడం, మాట్లాడటం వచ్చి ఉండాలి. అలాగే, అర్థం చేసుకోగలగాలి.
వయోపరిమితి :
- అభ్యర్థుల వయసు ఆగస్టు 01, 2026 నాటికి 21 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
- నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు గరిష్ఠంగా 15 ఏళ్లు వయోసడలింపు వర్తిస్తుంది
జీత భత్యాలు :
ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైనవారికి నెలకు రూ.48,480 నుంచి రూ.85,920 వరకు శాలరీ వస్తుంది. జీతంతో పాటు ఇతర అలవెన్సులు ఉంటాయి.
దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ పద్ధతిలో అప్లై చేసుకోవాలి.
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దరఖాస్తు ఫీజు :
- ఈ పోస్టులు దరఖాస్తు చేయాలనుకునే జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు రూ.850 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- అదే, ఎస్సీ/ఎస్టీ/పీడబ్ల్యూబీడీ/ఈఎస్ఎం/మహిళా అభ్యర్థులకు రూ175గా నిర్ణయించారు.
ఎంపిక విధానం :
- ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసిన అభ్యర్థులకు ముందుగా ఆన్లైన్ ద్వారా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. అందులో ప్రతిభ ఆధారంగా షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు.
- వీరికి సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్, భాషా నైపుణ్య పరీక్ష, గ్రూప్ డిస్కషన్ (GD)/ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించి తుది జాబితాను సిద్ధం చేస్తారు.
ఆన్లైన్ పరీక్ష విధానం :
- కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్(సీబీటీ) 120 మార్కులకు ఉంటుంది. మొత్తం 120 ప్రశ్నలు వస్తాయి. అంటే ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు.
- ఇందులో 30 ప్రశ్నలు ఇంగ్లీష్ నుంచి, 30 ప్రశ్నలు బ్యాంకింగ్ నాలెడ్జ్, జనరల్ /ఎకానామిక్ అవేర్నెస్ నుంచి 30 క్వశ్చన్స్, రీజనింగ్ & క్వాంటిటేటివ్ అప్టిట్యూడ్ నుంచి 30 నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి.
- పరీక్ష వ్యవధి వచ్చేసి 120 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలో నెగెటివ్ మార్కులుంటాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 0.25 మార్కుల కోత ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభం : ఆగస్టు 18, 2026.
- ఫీజు చెల్లింపునకు లాస్ట్ డేట్ : సెప్టెంబర్ 07, 2026.
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : సెప్టెంబర్ 07, 2026.
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానంగా గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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