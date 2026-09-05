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మంచి జీతంతో 1,100 బ్యాంక్ జాబ్స్ - నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన 'BOB'
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నుంచి సూపర్ నోటిఫికేషన్ - సెప్టెంబర్ 24 దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 6:40 PM IST
Bank of Baroda Recruitment 2026 : మంచి జీతంతో బ్యాంక్ జాబ్ సాధించాలనుకుంటున్న అభ్యర్థులకు బంఫర్ ఛాన్స్. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నుంచి 1100 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్, కార్పొరేట్ & ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిట్ విభాగాలలో ఈ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేస్తున్న ఈ ఉద్యోగాలకు అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో సెప్టెంబర్ 24 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మరి, ఈ పోస్టులకు ఉండాల్సిన విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
పోస్టుల వివరాలు :
- వెల్త్ ఎగ్జిక్యూటివ్ (జేఎంజీ/ఎస్-I) - 1,000 ఖాళీలు
- క్రెడిట్ అనలిస్ట్ (ఎంఎంజీ/ఎస్-II) - 100 ఖాళీలు
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య : 1,100
అర్హతలు :
వెల్త్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులకు :
- ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు ఏదైనా సబ్జెక్ట్లో గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీతో పాటు సంబంధిత సర్టిఫికేషన్ కలిగి ఉండాలి.
- అదేవిధంగా, వెల్త్ ప్రొడక్ట్స్ సేల్స్లో కనీసం 2 ఏళ్లు అనుభవం ఉండాలి.
క్రెడిట్ అనలిస్ట్ పోస్టులకు :
- ఈ ఉద్యోగాలకు గ్రాడ్యుయేషన్తో పాటు మేనేజ్మెంట్లో 2 సంవత్సరాల ఫుల్-టైమ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ/డిప్లొమా లేదా ఎంబీఏ (ఫైనాన్స్/మార్కెటింగ్/బ్యాంకింగ్) చేసి ఉండాలి.
- షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్లో కనీసం 1 సంవత్సరం బ్యాంకింగ్ అనుభవం తప్పనిసరి (CA అర్హత ఉన్నవారికి కార్పొరేట్ క్రెడిట్ అనుభవం ఉన్నవారికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది).
వయోపరిమితి :
- వెల్త్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థుల వయసు సెప్టెంబర్ 01, 2026 నాటికి 22 నుంచి 32 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
- క్రెడిట్ అనలిస్ట్ జాబ్స్కు దరఖాస్తు చేయాలనుకునేవారి వయసు సెప్టెంబర్ 01, 2026 నాటికి 21 నుంచి 33 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
- నిబంధనల ప్రకారం, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు 10 నుంచి 15 సంవత్సరాల వయోసడలింపు ఉంటుంది.
జీతభత్యాలు :
- క్రెడిట్ అనలిస్ట్ జాబ్స్కు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.64,820 నుంచి రూ.93,960 వరకు శాలరీ వస్తుంది.
- అదే, వెల్త్ ఎగ్జిక్యూటివ్కు నెలకు రూ.48,480 నుంచి రూ.85,920 జీతం లభిస్తుంది. జీతంతో పాటు ఇతర అలవెన్సులు ఉంటాయి.
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దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
- ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీ అభ్యర్థులు రూ.850 + పేమెంట్ గేట్వే ఛార్జీలు చెల్లించాలి.
- అదే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళా అభ్యర్థులు రూ.175 + పేమెంట్ గేట్వే ఛార్జీలు (జీఎస్టీతో కలిపి) పే చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఎంపిక విధానం :
అప్లికేషన్ స్క్రీనింగ్, ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష, సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్, గ్రూప్ డిస్కషన్ లేదా పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక ఉంటుంది.
పరీక్ష విధానం :
ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష 120 మార్కులకు ఉంటుంది. ఈ ఎగ్జామ్లో రీజనింగ్ & క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, జనరల్/బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్, ఇంగ్లిష్ ఈ మూడు విభాగాల నుంచి 20 చొప్పున ప్రశ్నలు, ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ విభాగం నుంచి 60 ప్రశ్నలు వస్తాయి. అంటే 120 క్వశ్చన్స్కు 120 ఉంటాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ :
తెలంగాణలో హైదరాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, ఖమ్మం, ఏపీలో గుంటూరు/విజయవాడ, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, కడప, కాకినాడ, కర్నూలు, ఒంగోలు, రాజమహేంద్రవరం, తిరుపతి, నెల్లూరు పట్టణాల్లో పరీక్ష కేంద్రాలు ఉంటాయి.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభ తేదీ : సెప్టెంబర్ 04, 2026.
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : సెప్టెంబర్ 24, 2026.
- ఫీజు చెల్లింపునకు ఆఖరు తేదీ : సెప్టెంబర్ 24, 2026.
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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