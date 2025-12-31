ETV Bharat / education-and-career

ఇంటర్​ విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్​ - మ్యాథ్స్​ పేపర్​-2 అంటే భయపడాల్సిన పనిలేదిక!

ఇంటర్‌లో రెండు పేపర్ల మధ్య పాఠ్యాంశాల సమతుల్యత - గణితం ఇక 60 మార్కులకే - సైన్స్‌ సబ్జెక్టుల్లో 20-30 శాతం సిలబస్‌ తగ్గింపు - వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి అమలు

Changes in Intermediate Education
Changes in Intermediate Education (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 31, 2025 at 9:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Changes in Intermediate Education : ఇంటర్మీడియట్​ విద్యలో ఇక మ్యాథ్స్​ పరీక్షలంటే విద్యార్థులు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరాల్లో గణితంలోని రెండు పేపర్లలోని (1ఏ, 1బీ, 2ఏ, 2బీ) కొన్ని పాఠ్యాంశాలను విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం అటూఇటూ మార్చనున్నారు. ఒక పేపర్ సులభం, మరో పేపర్ చాలా కఠినం అనే భావన విద్యార్థుల్లో రాకుండా ఉండేందుకు పాఠ్యాంశాల్లో సమతుల్యతను పాటించాలని ఇంటర్మీడియట్​ బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చే అకడమిక్​ ఇయర్​కు సంబంధించి (2026-27) ఇంటర్​ విద్యలో కొత్త సిలబస్​ను తీసుకున్న విషయం విధితమే. ప్రయోగ పరీక్షలు లేనటువంటి సబ్జెక్టులకూ 20 శాతం ఇంటర్నల్ మార్కులు, మొదటి ఏడాదిలోనూ ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహణ తదితర కీలక నిర్ణయాలను గతేడాది అక్టోబర్ నెలలోనే ఇంటర్​బోర్డు ప్రకటించింది. నూతన సిలబస్, వివిధ నిర్ణయాల అమలుపై తాజాగా మరింత స్పష్టత వచ్చింది. ఈ మార్పులన్నీ వచ్చే ఏడాది ఇంటర్ ఫస్ట్​ ఇయర్​లో చేరే వారి నుంచి మొదలవుతాయి.

ముఖ్యాంశాలివి :

సిలబస్​లో మార్పులు : ఇంటర్మీడియట్​ మ్యాథ్స్​లో రెండు పేపర్లు ఉంటాయనే విషయం తెలిసిందే. మొదటి ఏడాదిలో 1ఏ, 1బీలు, ఇంటర్​ సెకండ్ ఇయర్​లో 2ఏ, 2బీలు ఉంటాయి. అయితే కొంతమంది విద్యార్థులు 1బీ, 2బీ పరీక్షలు అనే సరికి చాలా కఠినంగా ప్రశ్నలుంటాయని భయపడుతుంటారు. మరోవైపు ఆయా పేపర్లలో ఉత్తీర్ణతా శాతం కూడా తక్కువగా ఉంటోంది. ఎన్​సీఈఆర్టీ సిలబస్​ ఉంటే సీబీఎస్​ఈలో ఒకటే పేపర్ ఉన్నందువల్ల ఆ విద్యార్థుల్లో ఎలాంటి భయం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ విద్యార్థుల్లోనూ కఠినమన్న భావనను పోగొట్టాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.

1ఏ, 1బీ పేపర్లు ఒక్కోటి 60 మార్కులకు : ప్రస్తుతం మ్యాథ్స్​లో ఒక్కో పేపర్‌కు 75 మార్కులు ఉంటున్నాయి. ప్రాక్టికల్స్‌ లేని వాటికి అంతర్గత మార్కులుంటాయని నిర్ణయం తీసుకున్నందున వచ్చే ఏడాది ఫస్టియర్‌ వారికి 60 మార్కులకే పరీక్ష ఉండనుంది. మ్యాథ్స్​ 1ఏ, 1బీ పేపర్లు కూడా ఒక్కోటి 60 మార్కులకే ఉంటాయి. తొలి ఏడాది కళాశాలలోనే అంతర్గత పరీక్షలు లేదా ప్రయోగ పరీక్షలు జరుగుతాయి.

తగ్గనున్న సిలబస్​ : సీబీఎస్​ఈ (ఎన్​సీఈఆర్టీ) సిలబస్‌ను అనుసరించాలని ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నిర్ణయించినందువల్ల ప్రతి సైన్స్‌ సబ్జెక్టులో 20-30 శాతం సిలబస్‌ తగ్గనుంది. రసాయన శాస్త్రంలో అధికంగా తగ్గుతుందని అధికారులు వివరిస్తున్నారు. జేఈఈ మెయిన్‌ సిలబస్​లో లేని పాఠ్యాంశాలను తొలగిస్తున్నారు.

కొత్తగా ఏసీఈ గ్రూపు : పైన వివరించిన మార్పులతో పాటు కొత్తగా ఏసీఈ (ఎకౌంట్స్​, కామర్స్​, ఎకనామిక్స్) కొత్తగా ఏసీఈ అనే గ్రూపును ప్రవేశపెడతారు. అంటే ఎకౌంటెన్సీ, కామర్స్, ఎకనామిక్స్‌ సబ్జెక్టులతో కొత్త గ్రూపు అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ రోజుల్లో ఎకౌంటెన్సీకి ప్రాధాన్యం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ కొత్త గ్రూపును సృష్టిస్తున్నారు.

ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభం : తెలంగాణలో ఇంటర్​ వార్షిక పరీక్షలు వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. 25న ప్రథమ సంవత్సరం, 26వ తేదీన సెకండియర్ పరీక్షలు మొదలుకానున్నాయి. సబ్జెక్టుల వారీగా పరీక్షల కాలపట్టికను ఇంటర్మీడియట్​ బోర్డు గతంలో విడుదల చేసింది. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు రాత పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ప్రయోగ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 2వ తేదీ నుంచి 21 వరకు ప్రతి రోజూ 2 షిఫ్టుల్లో నిర్వహిస్తారు. ఉదయం 9 నుంచి 12, మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 5 గంటల వరకు ప్రయోగ పరీక్షలు జరుగుతాయి. ఇంగ్లీష్​లో ప్రాక్టికల్స్‌ (20 మార్కులకు) ఫస్టియర్‌ విద్యార్థులకు జనవరి 21న, సెకండియర్‌కు 22వ తేదీన జరుగుతాయి. ప్రథమ ఏడాది విద్యార్థులకు జనవరి 24వ తేదీన పర్యావరణ విద్య ఎగ్జామ్​ను నిర్వహిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంటర్‌ ప్రథమ, ద్వితీయ కలిపి సుమారు 9.50 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయనున్నారు.

ఇక ఈజీగా ఇంటర్​ బోర్డు 'అనుబంధ గుర్తింపు' - అలాంటి కళాశాలలు 10 మాత్రమే

ఇంటర్ విద్యార్థులకు అలర్ట్ - ఆ మూడు పరీక్షల షెడ్యూల్ మారింది

TAGGED:

CHANGES IN INTERMEDIATE SYLLABUS
BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION
ఇంటర్​ సిలబస్​లో మార్పులు
CHANGES IN INTER EDUCATION
CHANGES IN INTER EDUCATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.