మీ ఊహాశక్తికి ఆకారం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? - ఫైన్​ ఆర్ట్స్​తో కల నిజం చేసుకోవచ్చు!

బీఎఫ్‌ఏ నుంచి ఎంఎఫ్‌ఏ వరకు - ఇంటర్ తర్వాత ఫైన్ ఆర్ట్స్‌లో అవకాశాలు - శిల్పం నుంచి యానిమేషన్ వరకు - ఫైన్ ఆర్ట్స్‌లో విభిన్న కోర్సులు

Published : May 19, 2026 at 5:12 PM IST

Fine Arts Courses After Intermediate: ఇంటర్మీడియట్ అనంతరం చదువుకునేందుకు అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. ఇష్టం ఉన్న రంగాన్ని ఎంచుకుంటే ఏ విభాగంలోనైనా ప్రతిభ చూపవచ్చు. కళలంటే మక్కువ, సృజనాత్మకత, ఊహాశక్తిని ఆకారంగా మలచగలిగే సామర్థ్యం ఉన్నవారు ఫైన్ ఆర్ట్స్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. ఫొటోగ్రఫీ, స్కల్ప్‌చర్, యానిమేషన్, పెయింటింగ్, డిజైన్ ఇలా ఎన్నో కోర్సులు ఇందులో భాగంగా ఉన్నాయి. ఇంటర్ ఏ గ్రూపు విద్యార్థులకైనా అవకాశం లభిస్తుంది.

ఊహలకు ఊపిరి పోయడానికి, శిలల్లో శిల్పాలను మలచడానికి, ప్రకృతి సోయగాలను కెమెరాతో బంధించడానికి, మనసును దోచే ఆకృతులను తీర్చిదిద్దడానికి ఫైన్ ఆర్ట్స్ బాటలు వేస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా 200కు పైగా విశ్వవిద్యాలయాలు ఈ విద్యను అందిస్తున్నాయి. బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ (బీఎఫ్‌ఏ) పేరుతో పలు సంస్థల్లో నాలుగేళ్ల కోర్సులు ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల మూడేళ్ల వ్యవధితో బీఏ ఫైన్ ఆర్ట్స్‌ను కూడా నడుపుతున్నారు. అనేక విశ్వవిద్యాలయాలు ప్రత్యేకంగా ఫైన్ ఆర్ట్స్ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసి క్యాంపస్‌లోనే యూజీ కోర్సులు నిర్వహిస్తున్నాయి.

ఆ తర్వాత ఆసక్తి ఉంటే పీజీ, పీహెచ్‌డీలను కూడా అక్కడే పూర్తి చేయవచ్చు. ప్రవేశాలకు రాతపరీక్ష నిర్వహిస్తారు. యూజీ పూర్తయిన తర్వాత ఉద్యోగం సాధించడానికీ వీలుంది. సంబంధిత విభాగాల్లో స్పెషలైజేషన్ కోసం ఉన్నత విద్యలో చేరి మరిన్ని నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవచ్చు. ఈ చదువులను జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయి సంస్థలెన్నో అందిస్తున్నాయి. కొన్ని సంస్థల్లో సర్టిఫికెట్, డిప్లొమా కోర్సులూ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఉత్తమ అవకాశాల కోసం బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తిచేయడం మంచిది.

బీఎఫ్‌ఏలో ఏయే కోర్సులు?: బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ (బీఎఫ్‌ఏ)లో అప్లయిడ్ ఆర్ట్స్, పెయింటింగ్, స్కల్ప్‌చర్, ఫొటోగ్రఫీ, యానిమేషన్ తదితర కోర్సులను తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వర్సిటీలు అందిస్తున్నాయి. ఈ చదువుల కోసమే ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్‌లో జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీని నెలకొల్పారు. దీనికి అనుబంధంగా పలు సంస్థలు యూజీలో యానిమేషన్, గ్రాఫిక్ డిజైన్, విజువల్ మీడియా కోర్సులు నడుపుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో డాక్టర్ వైఎస్‌ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీ, కడపలో పలు కోర్సులు చదువుకోవచ్చు. కొన్ని సంస్థలు పాటరీ అండ్ సిరామిక్స్, టెక్స్‌టైల్ డిజైన్ కోర్సులను ఫైన్ ఆర్ట్స్‌లో భాగంగా యూజీ స్థాయిలో అందిస్తున్నాయి.

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల(టీటీడీ) ఆధ్వర్యంలో శ్రీవెంకటేశ్వర ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రెడిషినల్ స్కల్ప్‌చర్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ సంస్థ ప్రత్యేకంగా దేవతా విగ్రహాలు, బొమ్మల తయారీలో శిక్షణ ఇస్తోంది. ఇక్కడ శిక్షణ పొందినవారు ఆలయాలకు కావాల్సిన రూపాలను తయారుచేయగలరు. పదో తరగతి అర్హతతో స్టోన్, ఉడ్, సిమెంట్, మెటల్ స్కల్ప్‌చర్ కోర్సులను డిప్లొమాలో భాగంగా ఈ సంస్థలో అభ్యసించవచ్చు. పరీక్ష ఆధారంగా సీటు కేటాయిస్తారు. విద్య, వసతి, భోజనం పూర్తిగా ఉచితం. కోర్సు ముగించుకున్న వారికి రూ.లక్ష నగదు ప్రోత్సాహకం కూడా ఇస్తారు. డిప్లొమా తర్వాత వీరు నేరుగా బీఎఫ్‌ఏలో చేరే అవకాశం ఉంది.

ఉన్నత చదువులు: బీఎఫ్‌ఏ పూర్తిచేసుకున్నవారు రెండేళ్ల వ్యవధితో ఎంఎఫ్‌ఏ కోర్సులు చదువుకోవచ్చు. ఫైన్ ఆర్ట్స్, విజువల్ ఆర్ట్స్, పెయింటింగ్, ప్రింట్ మేకింగ్, స్కల్ప్‌చర్, ఆర్ట్ హిస్టరీ అండ్ విజువల్ స్టడీస్, అప్లయిడ్ ఆర్ట్స్, ప్లాస్టిక్ ఆర్ట్స్, పోటరీ అండ్ సిరామిక్స్, టెక్స్‌టైల్ డిజైన్ ఇలా పలు కోర్సులు పీజీలో ఉన్నాయి. ఫైన్ ఆర్ట్స్‌లో యూజీ చదువులు అందిస్తున్న సంస్థల్లో దాదాపు అన్నీ పీజీ, పీహెచ్‌డీ కోర్సులను నిర్వహిస్తున్నాయి. కొన్ని సంస్థల్లో యూజీ లేకపోయినా పీజీలో ఈ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం పీజీ, పీహెచ్‌డీలో ఫైన్ ఆర్ట్స్ కోర్సులు అందిస్తోంది. బోధన రంగంలో రాణించాలనుకునేవారు ఎంఎఫ్‌ఏ తర్వాత నేరుగా పీహెచ్‌డీలో చేరవచ్చు.

ఉద్యోగ అవకాశాలు: ప్రజలకు కళలపై ఆసక్తి ఉన్నంత వరకు ఫైన్ ఆర్ట్స్‌లో ఉద్యోగాలకు ఇబ్బంది ఉండదు. మనం చూస్తున్న పలు విగ్రహాలు, శిల్పాలు స్కల్ప్‌చర్ నిపుణులు తయారుచేసినవే. ప్రస్తుతం భారీ స్థాయిలో విగ్రహాల తయారీ జరుగుతోంది. కాబట్టి స్కల్ప్‌చర్ కోర్సు పూర్తిచేసుకున్నవారు తేలికగా స్థిరపడే అవకాశం ఉంది. పలు రకాల కళాకృతులు, చిత్రాలను అప్లయిడ్ ఆర్ట్స్, పెయింటింగ్ నిపుణులు రూపొందిస్తారు. స్వయం ఉపాధికి, ఏదైనా సంస్థలో ఉద్యోగానికి ఫైన్ ఆర్ట్స్ చదువులు దోహదపడతాయి. యానిమేషన్, గ్రాఫిక్ డిజైన్ కోర్సులు చేసినవారు సాఫ్ట్‌వేర్, గేమింగ్, ఎంఎన్‌సీ సంస్థల్లో సత్తా చాటవచ్చు. వీరికి సినిమా, టీవీ రంగాల్లోనూ అవకాశాలు లభిస్తాయి. చదివిన కోర్సును బట్టి ఆర్ట్ స్టూడియోలు, అడ్వర్‌టైజింగ్ ఏజెన్సీలు, ప్రింటింగ్, పబ్లిషింగ్, ఫ్యాషన్, ఎలక్ట్రానిక్ వంటి సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు.

ఆర్ట్ గ్యాలరీల్లోనూ రాణించవచ్చు. టెక్స్‌టైల్ కోర్సులు చేసినవారు వస్త్ర పరిశ్రమలో సేవలందించవచ్చు. ఫొటోగ్రఫీ చేసినవారికి ప్రతి రంగంలోనూ అవకాశాలు ఉంటాయి. చాలా మంది ఫ్రీలాన్సింగ్, స్వయం ఉపాధి ద్వారా పెద్దమొత్తంలో ఆదాయం పొందుతున్నారు. దేవాదాయ, పురావస్తు శాఖల్లో వీరికి కొన్ని ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. సృజన, నైపుణ్యాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా పంచుకోవడం ఇప్పుడు చాలా సులభం. సోషల్ మీడియాను వేదికగా చేసుకునీ ఎదగవచ్చు.

ప్రముఖ సంస్థలు: జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్, డాక్టర్ వైఎస్‌ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఫైన్‌ఆర్ట్స్, ఉస్మానియా, ఆంధ్రా, కేఎల్, రవీంద్ర భారతి, బెనారస్ హిందూ, విశ్వభారతి, ఎంఐటీ ఏడీటీ, జామియా మిల్లియా ఇస్లామియా, లఖ్‌నవూ, అలహాబాద్, పట్నా, సావిత్రీబాయి ఫూలే వంటి అనేక విశ్వవిద్యాలయాలు ఫైన్ ఆర్ట్స్‌లో పలు యూజీ కోర్సులు అందిస్తున్నాయి. జేజే ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అప్లయిడ్ ఆర్ట్స్, గోవా కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ వంటి సంస్థల్లోనూ చదువుకోవచ్చు. కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాలు, పలు సంస్థలు అందించే ఫైన్ ఆర్ట్స్ కోర్సుల్లో సీయూఈటీ-యూజీ స్కోరుతో ప్రవేశం పొందవచ్చు.

