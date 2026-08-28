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డిగ్రీ విద్యార్థినులకు ఏటా 'రూ.30వేలు'! - ​ఇప్పుడే దరఖాస్తు చేసుకోండి!

పేద విద్యార్థినులకు అండగా 'అజీమ్ ప్రేమ్​జీ ఫౌండేషన్' - ఆగస్టు 31 దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ!

Azim Premji Scholarship 2026
అజీమ్ ప్రేమ్​జీ స్కాలర్​షిప్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 9:20 AM IST

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Azim Premji Scholarship 2026 : బాలికల చదువు, సమాజానికి వెలుగు. వివిధ కారణాలతో కొందరు బాలికలు పది, ఇంటర్ తర్వాత ఉన్నత విద్య అభ్యసించట్లేదు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఉన్నత చదువులు కొనసాగించలేని నిరుపేద బాలికలకు ఆర్థిక సాయం అందిస్తూ అండగా నిలుస్తోంది అజీమ్ ప్రేమ్​జీ ఫౌండేషన్. ఇంటర్‌ పూర్తయ్యాక ఉన్నత విద్యలో ప్రవేశించే వారికి స్కాలర్​షిప్​తో భరోసానిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి గాను అర్హులైన పేద విద్యారుల నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో మొదటి విడత దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తోంది. ఎంపికైన వారికి ఏటా రూ.30వేల చొప్పున ఉపకార వేతనం అందిస్తారు. మరి, ఈ స్కాలర్​షిప్​ పొందాలంటే ఉండాల్సిన అర్హతలు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

అజీమ్ ప్రేమ్​జీ ఫౌండేషన్ అందిస్తున్న ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు ఎంపికైన వారికి డిగ్రీ, డిప్లొమా కోర్సు పూర్తయ్యేంత వరకు ఏటా రూ.30వేల చొప్పున అందిస్తారు. ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా 1.95 లక్షల మంది విద్యార్ధినులకు సాయం అందించాలని నిర్ణయించారు. కొత్తగా ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన విద్యార్థినులు ఈ స్కాలర్​షిప్ పొందే అవకాశం కల్పించారు. దీనికి రెండు విడతల్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆగస్టు 10న ప్రారంభమైన మొదటి విడతలో 31వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. రెండో విడత 2027, జనవరి 10 నుంచి 2027 జనవరి 31 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తుకు ఎలాంటి ఫీజు కట్టాల్సిన పని లేదు.

అర్హత ప్రమాణాలివే :

  • ఈ స్కాలర్​షిప్ కేవలం విద్యార్థినులకే మాత్రం వరిస్తుంది.
  • రాష్ట్రంలోని గవర్నమెంట్ స్కూల్ లేదా కాలేజీల్లో రెగ్యులర్‌ విద్యార్థినులుగా టెన్త్, ఇంటర్‌ సాసై ఉండాలి.
  • దేశంలో ఎక్కడైనా ప్రభుత్వ, గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేటు కళాశాలలు లేదా యూనివర్సిటీల్లో గుర్తింపు పొందిన డిగ్రీ/డిప్లొమా(2 నుంచి 5 సంవత్సరాల వ్యవధి) కోర్సు ఫస్ట్ ఇయర్​లో రెగ్యులర్‌ విద్యార్థినిగా అడ్మిషన్ తీసుకుని ఉండాలి.
  • దరఖాస్తుదారుకు ఫస్ట్ డిగ్రీ అయి ఉండాలి. గతంలో స్కాలర్​షిప్ పొందిన వారికి ఇది వర్తించదు.
  • అజీమ్‌ ప్రేమ్‌జీ యూనివర్సిటీ నుంచి గానీ, ఇతర కార్పొరేట్‌ స్కాలర్​షిప్​ను అందుకుంటున్నవారు ఇందుకు అనర్హులు. దూరవిద్యలో చదివేవారు దీనికి అర్హులు కాదు.
  • పేదరికంతోపాటు ప్రతిభ ఆధారంగా ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు అర్హులను ఎంపిక చేస్తారు.

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అవసరమైన పత్రాలు :

  • తప్పనిసరిగా ఒరిజినల్‌ సర్టిఫికెట్స్​నే అప్​లోడ్ చేయాలి. జీరాక్స్‌ పనిచేయవని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • దరఖాస్తుకు పాస్‌పోర్టు సైజ్‌ ఫొటో బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ తెలుపురంగులో ఉండి, గత 6 నెలల్లో దిగిందై ఉండాలి.
  • ఆధార్‌కార్డు, బ్యాంకు అకౌంట్, పదో తరగతి, ఇంటర్‌ ఒరిజినల్‌ సర్టిఫికేట్స్, అడ్మిషన్‌ నిర్ధారణ కోసం బోనాఫైడ్‌ సర్టిఫికెట్‌ లేదా ట్యూషన్‌ ఫీజు రసీదు ఉండాలి.
  • పై పత్రాలన్ని PDF/జేపీజీ/పీఎన్‌జీ ఫార్మాట్‌లో 30KB నుంచి 500KB సైజ్​లో ఉండేలా చూసుకోవాలి.

దరఖాస్తు విధానం :

  • ముందుగా అప్లై చేయాలనుకునే విద్యార్థినులు ఆన్‌లైన్‌లో అజీమ్ ప్రేమ్​జీ ఫౌండేషన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్​ను సందర్శించి, స్కాలర్​షిప్ ఆప్షన్‌ ఎంచుకోవాలి.
  • తర్వాత కొత్త దరఖాస్తు చేసేవారైతే 'New Application' అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేస్తే మరో పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
  • నెక్ట్స్ ఆ పేజీలో కనిపించే 'New Registrations 2026' అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత అక్కడ అడిగిన వివరాలు, మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయాలి.
  • అప్పుడు మీకు ఒక యూజర్‌ఐడీ క్రియేట్‌ అవుతుంది. తర్వాత ఆ యూజర్​ ఐడీతో లాగిన్‌ చేసి వ్యక్తిగత, విద్యార్హతలు వివరాలు ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేయాలి.
  • అనంతరం అవసరమైన ఆధార్, ఫొటోతోపాటు విద్యార్హతల ధ్రువపత్రాలను, బ్యాంకు అకౌంట్ వివరాలను అప్‌లోడ్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. చివరగా అన్ని సరిచూసుకుని సబ్మిట్​పై క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది.
  • ఒకవేళ మీకు ఈ ఫౌండేషన్‌ ద్వారా అందించే స్కాలర్​షిప్ విషయంలో ఏమైనా సలహాలు, సందేహాలున్నా వాట్సాప్‌ నెంబర్‌ +919019960536కి సందేశం పంపించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.

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