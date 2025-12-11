ETV Bharat / education-and-career

సీఏ, ఎంబీఏలలో ఏది బాగుంటుంది? - ఏ కోర్సులో చేరితే దేని మంచి భవిష్యత్తు

ఉన్నత చదువుల కోసం తెగ ఆలోచిస్తున్న ఇంటర్మీడియట్​ విద్యార్థులు - సీఏ, ఆపై ఎంబీఏ చేస్తే అవకాశాల ఏలా ఉంటాయనే దానిపై వెెతుకులాట

Awareness about CA, MBA Courses : ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో ఇంటర్మీడియట్‌ పూర్తయిన విద్యార్థులు ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్, ఐదు సంవత్సరాల ఎల్‌ఎల్‌బీ ప్రోగ్రాంలతో పాటు, సీఏ (చార్టర్డ్‌ అకౌంటెన్సీ), ఐఐఎంలు అందించే ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్‌ల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నారు. సీఏ, ఎంబీఏ ఈ రెండిటి స్వభావం, వాటి కాలవ్యవధి, కెరియర్‌ అవకాశాలు భిన్నంగా ఉంటాయని విద్యా నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ప్రస్తుతం ఎంఈసీ గ్రూపుతో ఇంటర్మీడియట్‌ ప్రథమ సంవత్సరం చదువుతున్నాను. ఆ తర్వాత సీఏ లేదా ఐఐఎంలలో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంబీఏ చేయాలని అనిపస్తుంది. ఈ రెండిటిలో ఏ కోర్సులో చేరితే భవిష్యత్తు ఉత్తమంగా ఉంటుంది? -శరత్‌, విద్యార్థి

  • భారతదేశంలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన, వృత్తిపరమైన ప్రధానమైన కోర్సుల్లో సీఏ ఒకటి. ఇది ఫైనాన్స్, అకౌంటింగ్, టాక్సేషన్, ఆడిటింగ్, కంపెనీ చట్టాలు వంటి రంగాల్లో లోతైన పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది. సీఏ పరీక్షలు రాసి ఉత్తీర్ణత పొందడంతో పాటు నైపుణ్యాలు, పట్టుదల, క్రమశిక్షణ, అంకెలపై ఆసక్తి చాలా అవసరం. ఈ పరీక్షలు కఠినంగా ఉండటం వల్ల ఉత్తీర్ణత శాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, సీఏ పూర్తయ్యాక అవకాశాలు చాలా విస్తృతంగా ఉంటాయి. పరిశ్రమలు, బ్యాంకులు, బహుళ జాతి సంస్థలు, అంతర్జాతీయ ఆడిట్‌ సంస్థల్లో మంచి ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా, వ్యక్తిగతంగా ప్రాక్టీస్‌ ప్రారంభించి సొంతంగా ఆడిట్‌ సంస్థను నడపడం, కాలక్రమంలో సమాజంలో సీఏగా ఉన్నతమైన హోదా, ముఖ్యంగా సీఎఫ్‌ఓ లాంటి పదవులను కూడా పొందే అవకాశాలు మెండుగా ఉంటాయి.
  • ఐఐఎంలు అందించే ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంబీఏ కోర్సు సీఏకు పూర్తిగా భిన్నమైంది. ఇది ఇంటర్మీడియట్‌ పూర్తిచేసిన విద్యార్థులు నేరుగా భారతదేశంలోని అత్యుత్తమ మేనేజ్‌మెంట్‌ సంస్థలైన ఐఐఎంలలో చేరడానికి రూపొందించిన ఐదేళ్ల కార్యక్రమం. ఇందులో మొదటి మూడేళ్లూ బిజినెస్‌ ఫండమెంటల్స్, ఎకనామిక్స్, సైకాలజీ, స్టాటిస్టిక్స్, అనలిటికల్‌ థింకింగ్‌ వంటి అంశాలను బోధిస్తారు. చివరి రెండేళ్లలో ఎంబీఏ విద్యార్థులకు అత్యున్నత మేనేజ్‌మెంట్‌ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఈ ప్రోగ్రాంలో పరిశ్రమ అనుభవం, ఇంటర్న్‌షిప్పులు, ఫీల్డ్‌ ప్రాజెక్టులు, వివిధ సంస్థలతో కలసి పనిచేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల విద్యార్థులు వ్యాపార ప్రపంచాన్ని చాలా దగ్గరగా నిశితంగా గమనించే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల కార్పొరేట్‌ రంగంలో నాయకత్వ స్థానాలకు ఎదగాలనుకొనే వారు ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంబీఏ చేయాలనుకోవడం అత్యుత్తమ ఎంపిక.
  • అకౌంటింగ్, టాక్సేషన్‌ వంటి విషయాలపై ఆసక్తి ఉండి, క్రమశిక్షణతో దీర్ఘకాలికంగా కష్టపడే కెపాసిటీ ఉన్నవారు సీఏ గురించి ఆలోచించడం చాలా మంచిది. వ్యాపార ప్రపంచం, నాయకత్వం, బృందాలతో పనిచేయడం, కమ్యూనికేషన్‌ స్కిల్స్, పెద్ద సంస్థల్లో నాయకత్వ స్థానాలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నవారు ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంబీఏను ఎంచుకోవడమే చాలా మంచిది. మీ వ్యక్తిత్వం, ఆసక్తి, దీర్ఘకాలిక కెరియర్‌ లక్ష్యాలను బట్టి ఈ రెండిటిలో ఏది ఉపయోగకరంగా ఉంటుందో సుదీర్ఘంగా ఆలోచించి సరైన నిర్ణయం తీసుకోండి.

"ఉద్యోగావకాశాల పరంగా పరిశీలిస్తే సీఏ పూర్తి చేసినవారికి ఆడిటింగ్, అకౌంట్స్‌, ఫైనాన్స్, టాక్సేషన్ వంటి రంగాల్లో నిపుణులుగా ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంబీఏతో కన్సల్టింగ్, ఆపరేషన్స్, హ్యూమన్‌ రిసోర్సెస్, మార్కెటింగ్, డేటా అనలిటిక్స్, ప్రొడక్ట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ వంటి రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా మెకిన్సే, బీసీజీ, గూగుల్‌, గోల్డ్‌మన్‌ సాక్స్, అమెజాన్ వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు అధిక వేతనాలతో ఐఐఎం విద్యార్థులను నియమించుకోవడంతో ఈ ప్రోగ్రాం ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది" -ప్రొఫెసర్​ బెల్లంకొండ రాజశేఖర్, కెరియర్‌ కౌన్సెలర్‌

