ETV Bharat / education-and-career

రక్షణ రంగంలో అత్యున్నత ఉద్యోగాలు - ఎంపికైతే శిక్షణలోనే రూ.56,100 స్టైపెండ్‌

ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ల్లో ఉద్యోగాల కోసం ప్రకటన విడుదల చేసిన యూపీఎస్సీ - సాధారణ డిగ్రీ చాలు. పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలతో నియామకాలు - శిక్షణ వ్యవధిలో ప్రతి నెలా రూ.56,100 స్టైపెండ్‌

COMBINED DEFENCE SERVICES EXAMINATION
DEFENCE SERVICES (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 22, 2025 at 1:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Combined Defence Services Examination : నిరుద్యోగులకు ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ల్లో అధికారిగా సేవలందించే అవకాశం వచ్చింది. ఇందుకు పెద్దగా విద్యార్హతలు అవసరం లేదు. సాధారణ డిగ్రీ ఉంటే చాలు. పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలతో ఈ నియామకాలుంటాయి. ఎంపికైనవారికి ప్రతి నెలా స్టైపెండ్‌ చెల్లిస్తూ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత లెవెల్‌-10 వేతనంతో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. దేశ రక్షణలో భాగం కావాలనుకున్న వారికి కంబైన్డ్‌ డిఫెన్స్‌ సర్వీసెస్‌ ఎగ్జామినేషన్‌(సీడీఎస్‌ఈ) మార్గాన్ని చూపుతుంది. ఇటీవలే ఈ ప్రకటనను యూపీఎస్సీ విడుదల చేసింది.

రక్షణ రంగంలో అత్యున్నత ఉద్యోగాలు ఆశించేవారు రాయాల్సిన పరీక్షల్లో సీడీఎస్‌ఈ ముఖ్యమైంది. దీన్ని యూపీఎస్సీ ఏడాదికి రెండు సార్లు నిర్వహిస్తుంది. అందువల్ల నిబద్ధతతో కృషిచేస్తే తక్కువ ప్రయత్నాల్లోనే ఉద్యోగానికి ఎంపిక కావచ్చు. మొదటి ప్రయత్నంలోనే విజయవంతమైనవారు కూడా ఉన్నారు. పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూల్లో 45 శాతం మార్కులు పొందితే కొలువు కచ్చితంగా ఖాయమైనట్లే. 2024(2) రాత పరీక్షలో 300కు ఇండియన్‌ మిలిటరీ అకాడెమీ(ఐఎంఏ) 117, ఇండియన్‌ నేవల్‌ అకాడెమీ(ఐఎన్‌ఏ) 90, ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ అకాడెమీ(ఏఎఫ్‌ఏ) 126, ఆఫీసర్స్‌ ట్రెయినింగ్‌ అకాడెమీ(ఓటీఏ) 81 మార్కులు పొందినవారు ఇంటర్వ్యూకు అర్హతను సాధించారు. తుది ఎంపికలో (పరీక్ష+ ఇంటర్వ్యూ) 600కు ఐఎంఏ 241, ఐఎన్‌ఏ 220, ఏఎఫ్‌ఏ 248, ఓటీఏ మెన్‌ 161, ఓటీఏ విమెన్‌ 166 మార్కుల వరకు అవకాశాన్ని కల్పించారు.

పరీక్ష : పేపర్‌కు వంద మార్కులు చొప్పున జనరల్‌ నాలెడ్జ్, ఎలిమెంటరీ మ్యాథమెటిక్స్‌, ఇంగ్లిష్ విభాగాల్లో ప్రశ్నపత్రాలు ఉంటాయి. ఒక్కో పేపర్‌కు వ్యవధి 2 గంటలు. మ్యాథ్స్‌లో వంద, మిగిలిన రెండు పేపర్లలోనూ 120 చొప్పున ఆబ్జెక్టివ్‌ టైప్​ ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ ఆ ప్రశ్నకు కేటాయించిన మార్కులో మూడో వంతు కోత ఉంటుంది. పరీక్షలో అర్హతకు ప్రతి పేపర్‌లోనూ కనీస మార్కులు పొందాల్సి ఉంటుంది. ఆఫీసర్స్‌ ట్రెయినింగ్‌ అకాడెమీ (ఓటీఏ) పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకున్నవారు మ్యాథ్స్‌ పేపర్‌ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అర్హత మార్కులు పొంది మెరిట్‌లో ఉన్నవారిని ముఖాముఖికి ఆహ్వానిస్తారు.

ఇంటర్వ్యూ : పరీక్షతో సమానంగా ఇంటర్వ్యూకు 300 మార్కులు ఉన్నాయి. కేవలం ఓటీఏ పోస్టులకే దరఖాస్తు చేసుకున్నవారికి ఇంటర్వ్యూ 200 మార్కులకు ఉంటుంది. ఐదు రోజులపాటు కొనసాగే ఇంటర్వ్యూలో రెండు దశలు ఉంటాయి. మొదటి దశలో అర్హత సాధిస్తేనే రెండో అంకానికి అనుమతి ఇస్తారు. ఇందులోనూ విజయవంతమైతే వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ మార్కుల మెరిట్‌ ప్రాతిపదికన ఎంపిక చేసి శిక్షణలోకి తీసుకుంటారు.

శిక్షణ, ఉద్యోగం : ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్‌ ఫోర్స్, ఆఫీసర్స్‌ ట్రెయినింగ్‌ అకాడెమీ(ఓటీఏ) ఏ విభాగానికి ఎంపికైనప్పటికీ ట్రైనింగ్ వ్యవధిలో ప్రతి నెలా రూ.56,100 స్టైపెండ్‌ చెల్లిస్తారు. సంబంధిత అకాడెమీల్లో సుమారు 18 నెలల పాటు శిక్షణ ఉంటుంది. ఆఫీసర్స్‌ ట్రెయినింగ్‌ పోస్టులకు మాత్రం ఈ వ్యవధి 11 నెలలుగా నిర్ణయించారు. శిక్షణ అనంతరం ఆర్మీలో లెఫ్టినెంట్, నేవీలో సబ్‌ లెఫ్టినెంట్, ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌లో ఫ్లయింగ్‌ ఆఫీసర్‌ హోదాతో ఉద్యోగం ప్రారంభమవుతుంది. ఇవన్నీ సమాన హోదా (లెవెల్‌ 10) ఉద్యోగాలే. వీరు మొదటి నెల నుంచే అన్నీ కలిపి సుమారు 1.40 లక్షల వేతనం అందుకుంటారు. తక్కువ వ్యవధిలోనే పదోన్నతులుంటాయి. ప్రతిభ, పనితీరు, అనుభవంతో అత్యున్నత స్థాయికీ త్వరగా చేరుకోవచ్చు.

ప్రణాళిక ఇలా : పరీక్ష తేదీకి ఇప్పటి నుంచీ సుమారు 110 రోజుల వరకు ఉంది. ప్రతి పేపర్‌కూ రోజుకు కనీసం 2 గంటలు చొప్పున కేటాయిస్తూ 80 రోజుల్లో అన్ని అంశాలూ పూర్తయ్యేలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత గతంలో ఇచ్చిన ప్రశ్నపత్రాలన్నీ తప్పనిసరిగా 10 రోజుల్లో ప్రాక్టీస్​ చేయాలి. తర్వాత రోజుకొకటి చొప్పున 10 రోజులు మాక్‌ టెస్టులు రాసి, ఫలితాలు రివ్యూ చేసుకుని సన్నద్ధత మెరుగుపరుచుకోవాలి. చివరి 10 రోజులు పూర్తిగా పునశ్చరణ, సందేహ నివృత్తికే కేటాయించాలి.

  • నోటిఫికేన్​లో పేపర్లవారీ సిలబస్‌ వివరాలు ఉన్నాయి. వాటినే ఎక్కువగా చదవాలి.
  • పరీక్షలో ఎక్కువ ప్రాధాన్యమున్న, సులువుగా ఉండే అంశాలను ముందుగా నేర్చుకుని సాధన చేయాలి.
  • పేపర్లవారీగా ఏదో ఒక పుస్తకాన్నే తీసుకుని, బాగా చదివి, వీలైనన్ని ప్రశ్నలు ప్రాక్టీస్​ చేయాలి.
  • సులువుగా, తక్కువ వ్యవధిలో సమాధానం ఇవ్వగలిగే ప్రశ్నలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. అధిక సమయం అవసరమయ్యే ప్రశ్నలను చివరిలోనే ప్రయత్నించాలి. నెగటివ్ మార్కులు ఉన్నాయి. తెలియని ప్రశ్నలు వదిలేయాలి.

పేపర్ల వారీ..

మ్యాథ్స్‌: 8, 9, 10 తరగతుల గణితం పాఠ్య పుస్తకాలు చదవాలి. ఆర్ట్స్‌ విద్యార్థులు మ్యాథ్స్‌లో రాణించడానికి మరింత అదనపు సమయం కేటాయించుకోవాలి. ప్రాథమికాంశాలు బాగా చదివి, వీలైనన్ని మోడల్​ ప్రశ్నలు సాధన చేయాలి.
జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌: భారతదేశ చరిత్ర, పాలిటీ, భౌగోళికశాస్త్రం సబ్జెక్టులకు ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ 8, 9, 10 తరగతుల పుస్తకాలు మేలు. లూసెంట్‌ లేదా అరిహంత్‌ జీకే వీటిలో ఏదైనా సిలబస్​కు సరిపోతుంది. సైన్స్‌ విభాగంలోని ప్రశ్నలకు ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ 6 నుంచి 10 తరగతుల పుస్తకాల్లోని ముఖ్యాంశాలు బాగా చదవాలి.
ఇంగ్లిష్‌: 8, 9, 10 తరగతుల ఆంగ్ల పుస్తకాల్లోని వ్యాకరణాంశాలపై కొంత అధిక దృష్టి సారించాలి. అనంతరం వీలైనన్ని మాదిరి ప్రశ్నలు ప్రాక్టీస్​ చేయాలి.

వివరాలు

ఖాళీలు : 451 ఉన్నాయి.
విద్యార్హత : మిలటరీ అకాడెమీ, ఆఫీసర్స్‌ ట్రైనింగ్‌ అకాడెమీ పోస్టులకు ఏదైనా డిగ్రీ సరిపోతుంది. నేవల్‌ అకాడెమీ ఉద్యోగాలకు బీఈ, బీటెక్‌ ఉండాలి. ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ పోస్టులకు ఏదైనా డిగ్రీతోపాటు ఇంటర్‌లో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్‌ తప్పనిసరి. డిగ్రీ చివరి ఏడాది చదువుతున్న విద్యార్థులూ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
వయసు : ఐఎంఏ, ఐఎన్‌ఏలకు జనవరి 2, 2003 - జనవరి 1, 2008 మధ్య జన్మించినవారు అర్హులే. ఏఎఫ్‌ఏకు జనవరి 2, 2003 - జనవరి 1, 2007 మధ్య జన్మించి ఉండాలి. కమర్షియల్‌ పైలట్‌ లైసెన్స్‌ ఉన్నవారికి గరిష్ఠ వయసులో రెండేళ్ల వరకు మినహాయింపు వర్తిస్తుంది. ఓటీఏకు జనవరి 2, 2002 - జనవరి 1, 2008 మధ్య జన్మించి ఉండాలి.
ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులు : 30.12.2025 సాయంత్రం 6 వరకు తీసుకుంటారు.
దరఖాస్తు ఫీజు : రూ.200. మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు.
పరీక్ష తేదీ : 12.04.2026.
వెబ్‌సైట్‌ కోసం లింక్ : https://upsconline.nic.in/

రక్షణ రంగంలో చేరాలనుకుంటున్నారా? - మీ కోసమే ఈ సీడీఎస్​ఈ నోటిఫికేషన్!

యూజీ, పీజీతో నేవీ అధికారిగా అవకాశాలు - జీతం రూ.లక్ష!

TAGGED:

ARMY NAVY AND AIR FORCE JOBS
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
JOBS IN DEFENSE
ఆర్మీలో అధికారి ఉద్యోగాలు
COMBINED DEFENCE SERVICES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.