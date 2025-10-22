ETV Bharat / education-and-career

ఇంటర్ విద్యార్థులకు గుడ్​ న్యూస్ - రూ.18 లక్షల సంవత్సర జీతంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగం

ఆర్మీలో అధికారి హోదా - రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనం - 10+2 టెక్నికల్‌ ఎంట్రీ

Army Jobs With Intermediate Qualification
Army Jobs With Intermediate Qualification (Eenadu)
Army Jobs With Intermediate Qualification : ఆర్మీలో అధికారి హోదాలో విధులు నిర్వర్తించడానికి ఎన్నో దారులు ఉన్నాయి. ఇంటర్మీడియట్​ విద్యార్హతతోనే బీటెక్‌ చదువుతూ, ట్రైనింగ్​ అనంతరం లెఫ్టినెంట్‌గా కొలువు సాధించవచ్చు. ఇందుకు 10+2 టెక్నికల్‌ ఎంట్రీ స్కీమ్‌ బాట వేస్తుంది. ఇటీవలే ప్రకటన విడతల చేసింది.

అన్ని విభాగాల్లోనూ రాణించిన వారికే ఎంట్రీ : సంవత్సరానికి 2 సార్లు 10+2 టెక్నికల్‌ ఎంట్రీ స్కీమ్‌తో ఆర్మీ ఉపాధి అవకాశం కల్పిస్తుంది. ప్రతి సారీ 90 మందిని తీసుకుంటారు. జేఈఈ మెయిన్‌-2025 స్కోరుతో ఈ కోర్సు, జాబ్​కి దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చారు. వచ్చిన దరఖాస్తులు పరిశీలించి, అధిక స్కోర్​ ఉన్నవారికి అవకాశం కల్పిస్తారు. ఇలా వడపోతలో నిలిచినవారికి సర్వీస్‌ సెలక్షన్‌ బోర్డు (ఎస్‌ఎస్‌బీ) ఆధ్వర్యంలో 5 రోజులు 2 దశల్లో గ్రూప్‌ పరీక్షలూ, సైకలాజికల్‌ పరీక్షలూ,ఇంటర్వ్యూలూ ఉంటాయి. మొదటి రోజు స్టేజ్‌-1 స్క్రీనింగ్‌ (ఇంటెలిజెన్స్‌) పరీక్షల్లో అర్హత సాధించినవారిని స్టేజ్‌-2కి ఎంపిక చేస్తారు. ఆ తరువాత 4 రోజులు నిర్వహించే వివిధ పరీక్షల్లో అన్ని విభాగాల్లోనూ రాణించినవారిని కోర్సు, ట్రైనింగ్​కు ఎంపిక చేస్తారు.

ప్రతి నెలా రూ.56,100 స్టైపెండ్‌ : జులై, 2026 సంవత్సరం నుంచి కోర్సు ప్రారంభం అవుతుంది. నాలుగు సంవత్సరాలు టెక్నికల్‌ ట్రెయినింగ్‌ పుణె, సికింద్రాబాద్, మావ్‌ల్లోని ఆర్మీ కేంద్రాల్లో ఎక్కడైనా కొనసాగుతుంది. ఇందులో 2 దశలు ఫేజ్‌-1 మూడు సంవత్సరాలు ప్రీ కమిషన్‌ ట్రెయినింగ్, ఫేజ్‌-2 సంవత్సరం పోస్ట్‌ కమిషన్‌ ట్రెయినింగ్‌ ఉంటాయి. మూడు సంవత్సరాలు ఫేజ్‌-1 ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకుని, ఫేజ్‌-2లో చేరినప్పుడు ప్రతి నెలా రూ.56,100 స్టైపెండ్‌ ఇస్తారు.

సంవత్సరానికి దాదాపు రూ.18 లక్షల వరకు జీతం పొందే అవకాశం : ట్రైనింగ్​, కోర్సు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నవారికి ఇంజినీరింగ్‌ (బీటెక్‌) డిగ్రీని జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ, న్యూదిల్లీ అందిస్తుంది. అనంతరం వీరిని లెఫ్టినెంట్‌ హోదాలో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. లెవెల్‌-10 జీతం, ప్రోత్సాహకాలు దక్కుతాయి. వీరు సీటీసీ రూపంలో సంవత్సరానికి దాదాపు రూ.18 లక్షల వరకు జీతం పొందే అవకాశం ఉంది. తక్కువ కాలంలోనే ఉన్నత స్థాయికీ చేరుకునే అవకాశం ఉంది. రెండు సంవత్సరాల అనుభవంతో కెప్టెన్, ఆరు సంవత్సరాల సర్వీస్‌తో మేజర్, పదమూడు సంత్సరాలకు లెఫ్టినెంట్‌ కల్నల్‌ హోదాలను అందుకునే అవకాశం ఉంది. ఇవి శాశ్వత (పర్మనెంట్‌) జాబ్​లు. అందువల్ల పింఛన్​, ఇతర ప్రయోజనాలు వీరికి అందుతాయి.

ముఖ్యమైన వివరాలు : -

ఖాళీలు : 90

అర్హత : కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్‌ సబ్జెక్టుల్లో 60 % మార్కులతో ఇంటర్/ప్లస్‌ 2, జేఈఈ మెయిన్స్‌ 2025 స్కోర్​ తప్పనిసరి. పురుషులు మాత్రమే అర్హులు.

వయసు : జులై 1, 2026 సంవత్సరానికి నాటికి 16 1/2 వయసు నుంచి 19 1/2 వయసు మధ్య ఉండాలి. అంటే జనవరి 2, 2007 - జనవరి 1, 2010 మధ్య జన్మించాలి.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు గడువు : వచ్చే నెల 13

సంప్రదించవలసిన వెబ్‌సైట్‌ : https://joinindianarmy.nic.in/

