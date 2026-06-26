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ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - "200 AEE ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్"
ఏపీ ట్రాన్స్కోలో ఏఈఈ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - జూన్ 30 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం - అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 11:43 AM IST
APTRANSCO Notification 2026 : ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ఏపీ ట్రాన్స్కోలో ఖాళీగా ఉన్న 200 అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్(AEE) పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి తగిన అర్హత గల అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? పరీక్ష విధానం, జీతం, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ శాఖ రాష్ట్రంలోని విద్యుత్ సంస్థల్లో ఖాళీగా ఉన్న అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్(AEE) పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. అందులో భాగంగానే ట్రాన్స్మిషన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లిమిటెడ్ (APTRANSCO) పరిధిలో డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాతిపదికన ఎలక్రికల్, సివిల్, టెలికాం విభాగాల్లో ఖాళీగా 200 ఏఈఈ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. తగిన అర్హతలు గల అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా జూన్ 30 నుంచి జులై 20వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇంజినీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన వారికి ఇదొక అద్భుత అవకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు.
పోస్టుల వివరాలు :
1.అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్(ఎలక్ట్రికల్) : 167
2.అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్(సివిల్) : 23
3.అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్(టెలికాం) : 10
మొత్తం ఖాళీలు : 200
విద్యార్హతలు :
ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు సంబంధిత విభాగంలో గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బీఈ/బీటెక్ (ఎలక్ట్రికల్/ ఎలక్ట్రానిక్స్/ టెలికమ్యూనికేషన్స్/ సివిల్ ఇంజినీరింగ్)లో ఉత్తీర్ణ సాధించి ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
అభ్యర్థులు జులై 1, 2026 నాటికి 18 సంవత్సరాల నుంచి 42 ఏళ్ల మధ్య వయసు కలిగి ఉండాలి. బీసీ, ఎస్టీ, ఎస్సీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు ఐదు సంవత్సరాలు, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు పదేళ్లు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
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శాలరీ :
ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు రెండేళ్ల ప్రొబేషన్ కాలంలో నెలకు రూ.75,000 కన్సాలిడేటెడ్ జీతం ఇస్తారు. ఆ తర్వాత రెగ్యులర్ టైమ్ పే-స్కేల్ ప్రకారం రూ.86,245 నుంచి రూ. 2,08,915 వరకు అందుతుంది.
అప్లికేషన్ ఫీజు :
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునేవారు అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజుగా రూ.1000 కట్టాల్సి ఉంటుంది.
సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :
ముందుగా ట్రాన్స్కో ఏఈఈ పోస్టులకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్(CBT) ఉంటుంది. ఈ రాత పరీక్షలో వచ్చిన మార్కులు, జోనల్ లోకల్ కేటగిరీ, రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది.( ఈ ఎగ్జామ్లో నెగెటివ్ మార్కులు లేవు)
దరఖాస్తు విధానం : తగిన అర్హతలు కలిగి అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- నోటిఫికేషన్ విడుదల తేదీ : జూన్ 25, 2026.
- ఆన్లైన్ దరాఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : జూన్ 30, 2026.
- అప్లికేషన్కు ఆఖరు తేదీ : జులై 20, 2026 రాత్రి 11 గంటల 59 నిమిషాల వరకు.
ట్రాన్స్మిషన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లిమిటెడ్ (APTRANSCO)లో 200 అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్(ఏఈఈ) పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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