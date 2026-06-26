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ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్ - "200 AEE ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్"

ఏపీ ట్రాన్స్​కోలో ఏఈఈ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - జూన్ 30 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం - అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇదే!

APTRANSCO Notification 2026
APTRANSCO Notification 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 11:43 AM IST

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APTRANSCO Notification 2026 : ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గుడ్​న్యూస్ చెప్పింది. ఏపీ ట్రాన్స్​కోలో ఖాళీగా ఉన్న 200 అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్(AEE) పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి తగిన అర్హత గల అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? పరీక్ష విధానం, జీతం, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఆంధ్రప్రదేశ్​ విద్యుత్​ శాఖ రాష్ట్రంలోని విద్యుత్ సంస్థల్లో ఖాళీగా ఉన్న అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఇంజినీర్‌(AEE) పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. అందులో భాగంగానే ట్రాన్స్‌మిషన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లిమిటెడ్ (APTRANSCO) పరిధిలో డైరెక్ట్ రిక్రూట్‌మెంట్ ప్రాతిపదికన ఎలక్రికల్, సివిల్, టెలికాం విభాగాల్లో​ ​ఖాళీగా 200 ఏఈఈ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. తగిన అర్హతలు గల అభ్యర్థులు ఆన్​లైన్ ద్వారా జూన్ 30 నుంచి జులై 20వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇంజినీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన వారికి ఇదొక అద్భుత అవకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు.

పోస్టుల వివరాలు :

1.అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్(ఎలక్ట్రికల్) : 167

2.అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్(సివిల్) : 23

3.అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్(టెలికాం) : 10

మొత్తం ఖాళీలు : 200

విద్యార్హతలు :

ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు సంబంధిత విభాగంలో గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బీఈ/బీటెక్‌ (ఎలక్ట్రికల్/ ఎలక్ట్రానిక్స్/ టెలికమ్యూనికేషన్స్/ సివిల్ ఇంజినీరింగ్)లో ఉత్తీర్ణ సాధించి ఉండాలి.

వయోపరిమితి :

అభ్యర్థులు జులై 1, 2026 నాటికి 18 సంవత్సరాల నుంచి 42 ఏళ్ల మధ్య వయసు కలిగి ఉండాలి. బీసీ, ఎస్టీ, ఎస్సీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు ఐదు సంవత్సరాలు, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు పదేళ్లు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.

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శాలరీ :

ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు రెండేళ్ల ప్రొబేషన్ కాలంలో నెలకు రూ.75,000 కన్సాలిడేటెడ్ జీతం ఇస్తారు. ఆ తర్వాత రెగ్యులర్ టైమ్ పే-స్కేల్ ప్రకారం రూ.86,245 నుంచి రూ. 2,08,915 వరకు అందుతుంది.

అప్లికేషన్ ఫీజు :

ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునేవారు అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజుగా రూ.1000 కట్టాల్సి ఉంటుంది.

సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :

ముందుగా ట్రాన్స్​కో ఏఈఈ పోస్టులకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్(CBT) ఉంటుంది. ఈ రాత పరీక్షలో వచ్చిన మార్కులు, జోనల్ లోకల్ కేటగిరీ, రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది.( ఈ ఎగ్జామ్​లో నెగెటివ్ మార్కులు లేవు)

దరఖాస్తు విధానం : తగిన అర్హతలు కలిగి అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • నోటిఫికేషన్ విడుదల తేదీ : జూన్ 25, 2026.
  • ఆన్​లైన్ దరాఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : జూన్ 30, 2026.
  • అప్లికేషన్​కు ఆఖరు తేదీ : జులై 20, 2026 రాత్రి 11 గంటల 59 నిమిషాల వరకు.

ట్రాన్స్‌మిషన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లిమిటెడ్ (APTRANSCO)లో 200 అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్(ఏఈఈ) పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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