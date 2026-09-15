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APPSC ఉద్యోగాల జాతర - 20 శాఖల్లో భారీగా నియామకాలకు నోటిఫికేషన్లు వచ్చేశాయ్!
జాబ్స్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన ఏపీపీఎస్సీ - ఉద్యోగ ఖాళీలు, దరఖాస్తు వివరాలివే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 9:41 AM IST
APPSC JOBS NOTIFICATION : పలు శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడానికి ఏపీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేసింది. ఇందులో గ్రూప్ 1 సర్వీస్ పోస్టులతో పాటు అటవీ, కాలుష్య నియంత్రణ మండలి, గిరిజన సంక్షేమ, మహిళాభివృద్ధి, శిశు సంక్షమ సబార్డినేట్ పోస్టులు అనేకం ఉన్నాయి.
ఏపీపీఎస్సీ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేసింది. వివిధ శాఖల్లో భర్తీ చేయనున్న ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి అక్టోబర్ 16 నుంచి నవంబర్ 5 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు. మొత్తం 20 శాఖలకు సంబంధించి పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల కాగా, ఐదు శాఖలకు సంబంధించి పోస్టులకు ఈ నెల 16న నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్నారు. మరో 10 శాఖల్లో ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఈనెల 24న ప్రకటన విడుదల కానున్నట్లు ఏపీపీఎస్సీ వెల్లడించింది.
నోటిఫికేషన్ల వివరాలివీ. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
- నోటిఫికేషన్ నం.07/2026 వివిధ రకాల పోస్టుల కోసం గ్రూప్-I సర్వీసెస్ పోస్టులకు (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం. 08/2026 ఏ.పి. కాలుష్య నియంత్రణ మండలిలో అసిస్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్ పోస్టుకు సంబంధించిన ప్రకటన (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.09/2026 A.P. ఆర్థిక, గణాంక సర్వీస్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పోస్టుకు (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.10/2026 A.P. గిరిజన సంక్షేమ రాష్ట్ర సర్వీస్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పోస్టుకు (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.11/2026 A.P. రాష్ట్ర ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లాబొరేటరీ సర్వీస్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ (ఫోరెన్సిక్ ఇంజనీరింగ్ / ఫిజిక్స్ / కెమిస్ట్రీ / బయాలజీ) పోస్టుకు (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.12/2026 A.P. జువెనైల్ వెల్ఫేర్ కరెక్షనల్ సబ్ సర్వీస్లో డిస్ట్రిక్ట్ ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్-II/ఇన్టేక్ ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.13/2026 A.P. మహిళా అభివృద్ధి, శిశు సంక్షేమ సబార్డినేట్ సర్వీస్లో సూపర్వైజర్ గ్రేడ్-I పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ (కేవలం మహిళలకు మాత్రమే) (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.14/2026 A.P. ఫ్యాక్టరీల సర్వీస్లో ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ పోస్టుకు (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.15/2026 A.P. అటవీ సబార్డినేట్ సర్వీస్లో డ్రాఫ్ట్స్మన్ గ్రేడ్-II (టెక్నికల్ అసిస్టెంట్) పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.16/2026 A.P. అటవీ సర్వీస్లో ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.17/2026 A.P. అటవీ సబార్డినేట్ సర్వీస్లో ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.18/2026 A.P. అటవీ సబార్డినేట్ సర్వీస్లో ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.19/2026 A.P. ఉద్యానవన శాఖ (Horticulture) సర్వీస్లో హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ పోస్టుకు (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.20/2026 A.P. ఆర్థిక, గణాంక సబార్డినేట్ సర్వీస్లో అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ పోస్టుకు (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.21/2026 నోటిఫికేషన్ A.P. కాలుష్య నియంత్రణ మండలిలో అనలిస్ట్ గ్రేడ్-II పోస్టుకు (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.22/2026 A.P. శాసనసభ సర్వీసులలో ఇంగ్లీష్ రిపోర్టర్లు, తెలుగు రిపోర్టర్ల పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.23/2026 A.P. ఎండోమెంట్స్ సబార్డినేట్ సర్వీస్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్-III పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.24/2026 A.P. పరిశ్రమల సబార్డినేట్ సర్వీస్లో ఇండస్ట్రియల్ ప్రమోషన్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.25/2026 A.P. సాంఘిక సంక్షేమ, గిరిజన సంక్షేమ, వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ సబార్డినేట్ సర్వీసులలో హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్-II పోస్టుకు (సాధారణ నియామకం)
- నోటిఫికేషన్ నం.26/2026 A.P. సాంఘిక సంక్షేమ సర్వీస్లో అసిస్టెంట్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్, A.P. గిరిజన సంక్షేమ సర్వీస్లో అసిస్టెంట్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు (సాధారణ నియామకం)
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