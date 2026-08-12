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విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్​ - ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్కాలర్​షిప్​లకు ఛాన్స్

నేషనల్‌ స్కాలర్‌షిప్‌ పోర్టల్‌ ద్వారా దరఖాస్తుల స్వీకరణ - ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్కాలర్‌షిప్‌లకు అప్లై చేసుకునే అవకాశం - కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే తిప్పలు తప్పినట్లే

National Scholarship Portal 2026
National Scholarship Portal 2026 ((Getty Images))
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 3:19 PM IST

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National Scholarship Portal 2026 : కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న వివిధ రకాల ఉపకార వేతానాలను పొందేందుకు విద్యార్థులు వేర్వేరు పోర్టళ్లలో దరఖాస్తులు చేసేవారు. సంబంధిత పత్రాలకు వివిధ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. అన్ని రకాల ఉపకార వేతనాలు ఒకే గొడుగు కిందకు ఉండేలా కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో విద్యార్థులు దరఖాస్తులు చేసేందుకు సులభతరం అయింది. పాఠశాల స్థాయి నుంచి ఉన్నత విద్య వరకు అర్హులైన విద్యార్థులు నేషనల్‌ స్కాలర్‌షిప్‌ పోర్టల్‌ (NSP)లో దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చు.

ఒకే పోర్టల్​లో ఉపకార వేతనాలు: పోస్ట్‌మెట్రిక్, ప్రీ మెట్రిక్, మెరిట్ ఆధారంగా మైనార్టీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్కాలర్​షిప్​లను అందిస్తోంది. ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి సరికొత్త నిబంధనలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఎన్‌ఎస్‌పీ పోర్టల్‌లో నమోదు చేసుకున్న విద్యార్థుల వివరాలు, బ్యాంకు ఖాతా, ఆధార్, విద్యార్హతలు, కులం, ఆదాయ ధ్రువపత్రాలను డిజిటల్‌ పద్ధతిలోనే అధికారులు పరిశీలించి స్కాలర్​షిప్​ మంజూరుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకునే వారితో పాటు, గతంలో లబ్ధి పొంది ప్రస్తుతం చదువు కొనసాగిస్తున్న వారు కూడా తమ వివరాలను ఇందులో క్రమబద్ధీకరించుకోవచ్చు. జూన్ నుంచే ఈ పోర్టల్ నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. గతంలో ఒక విద్యార్థి ఒకే స్కాలర్‌షిప్‌కు దరఖాస్తు చేసుకునే వీలుండగా, ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఒక విద్యార్థి ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉపకార వేతనాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే వెసులుబాటు కేంద్రం కల్పించింది.

దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇలా:

  • మొదటగా నేషనల్‌ స్కాలర్‌షిప్‌ పోర్టల్‌లో వన్‌టైమ్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ (OTR) చేసుకోవాలి. ఇందులో విద్యార్థి ఆధార్‌తో పాటు తల్లిదండ్రుల వివరాలను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • దరఖాస్తుదారుడి ముఖ ఆధారిత అథెంటికేషన్‌ ప్రక్రియ పూర్తి కాగానే, 12 అంకెలతో కూడిన ఓటీఆర్‌ సంఖ్య వస్తుంది. విద్యార్థి చదువు పూర్తయ్యే వరకు ఆ సంఖ్య ఉంచుకోవాలి.
  • 12 అంకెల సంఖ్య ఓటీఆర్ నంబర్​, పాస్‌వర్డ్‌తో పోర్టల్​లోకి లాగిన్‌ అయి, వ్యక్తిగత, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, ఆధార్, కుల, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం, మార్కుల మెమో, ఇతర పత్రాలను అప్‌లోడ్‌ చేయాలి.
  • విద్యార్హతల ఆధారంగా ఏ ఉపకార వేతనాలకు అర్హులో కనిపిస్తుంది. అధికారులు పరిశీలించి అర్హత ఉన్న విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాలకు ఎంపిక చేస్తారు.

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TAGGED:

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