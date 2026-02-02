ETV Bharat / education-and-career
10th అర్హతతో రైల్వేలో భారీగా ఉద్యోగాలు- రూ.50వేలకుపైగా జీతం! అప్లై చేసుకోండిలా
లెవెల్-1 పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానించిన రైల్వే శాఖ- ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఎలా సన్నద్ధమవ్వాలి?
Published : February 2, 2026 at 11:29 AM IST
Railway Recruitment Jobs 2026 : దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న యువతకు రైల్వే శాఖ మరో భారీ అవకాశం అందిస్తోంది. గత రెండేళ్లుగా వరుస నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేస్తూ నియామకాల జోరు కొనసాగిస్తున్న భారతీయ రైల్వే తాజాగా లెవెల్-1 పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానించాయి. ఈసారి ఏకంగా 22,195 ఖాళీలకు నియామకాలు చేపడుతున్నారు. పదో తరగతి, ఐటీఐ లేదా అప్రెంటిస్ అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు ఈ పోస్టులకు పోటీ పడవచ్చు.
రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (ఆర్ఆర్బీ)ల ద్వారా నియామకాలు జరుగుతాయి. అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా ఒక్క ఆర్ఆర్బీకే దరఖాస్తు చేయాలి. అయితే పరీక్షలు దేశవ్యాప్తంగా ఉమ్మడిగా నిర్వహిస్తారు. ఎంపికైన వారికి అసిస్టెంట్, ట్రాక్మెన్, పాయింట్స్మెన్ వంటి పోస్టులు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో చేరిన మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.35 వేల వేతనం అందుతుంది. కొత్త పే కమిషన్ అమలైతే ఇది రూ.50 వేలకుపైగా చేరే అవకాశం ఉంది. అంతేకాక సేవా కాలం, విద్యార్హతలు, అంతర్గత పరీక్షల ఆధారంగా భవిష్యత్తులో పదోన్నతులు పొందే మార్గం కూడా ఉంటుంది.
పరీక్ష విధానం ఇలా!
ఆన్లైన్లో నిర్వహించే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (సీబీటీ) మొత్తం 100 మార్కులకు ఉంటుంది. వంద ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు కేటాయిస్తారు. తప్పు సమాధానానికి మూడో వంతు నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. పరీక్ష సమయం 90 నిమిషాలు.
విభాగాల వారీగా ప్రశ్నల పంపిణీ ఇలా ఉంటుంది:
- జనరల్ సైన్స్ – 25
- మ్యాథమెటిక్స్ – 25
- జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ & రీజనింగ్ – 30
- జనరల్ అవేర్నెస్ & కరెంట్ అఫైర్స్ – 20
అర్హత మార్కుల విషయానికి వస్తే, యూఆర్, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు 40 శాతం, ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలు కనీసం 30 శాతం మార్కులు సాధించాలి.
ఫిజికల్ టెస్టులు కూడా కీలకం
- సీబీటీలో మెరిట్ ఆధారంగా ఖాళీలకు మూడు రెట్లు మంది అభ్యర్థులను ఫిజికల్ ఎఫిషియెన్సీ టెస్ట్ (పీఈటీ)కి పిలుస్తారు.
- పురుషులకు: 35 కిలోల ఇసుక బస్తాను 2 నిమిషాల్లో 100 మీటర్లు మోసుకెళ్లాలి. అనంతరం 1 కిలోమీటర్ దూరాన్ని 4 నిమిషాల 15 సెకన్లలో పూర్తి చేయాలి.
- మహిళలకు: 20 కిలోల బరువును 100 మీటర్లు మోసి, 1 కిలోమీటర్ను 5 నిమిషాల 40 సెకన్లలో పూర్తి చేయాలి.
- రెండు టెస్టులను ఒకే ప్రయత్నంలో పూర్తి చేయాలి. ఆ తర్వాత ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షలతో తుది ఎంపిక జరుగుతుంది.
పోటీ ఎలా ఉందంటే?
గతంలో డిసెంబరు 2024లో వెలువడిన నోటిఫికేషన్కు 32,438 పోస్టులకు 1.08 కోట్ల మంది దరఖాస్తు చేశారు. ఒక్కో పోస్టుకి సగటున 500 మందికి పైగా పోటీ పడినట్టు అంచనా. ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్, ముంబయి జోన్లలో భారీ పోటీ కనిపించింది. దీంతో ఈసారి కూడా పోటీ తీవ్రంగానే ఉండే అవకాశం ఉంది. రైల్వే నియామకాల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, పరీక్షకు హాజరైతే దరఖాస్తు ఫీజులో కొంత మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తారు.
సన్నద్ధత ఎలా ఉండాలి?
సిలబస్ను ముందుగా పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోవాలి. 8వ, 9వ, 10వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకాలే బేసిక్. వాటితోనే చదువు ప్రారంభిస్తే బలమైన పునాది ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యాంశాలపై నోట్స్ తయారు చేసుకోవాలి. ప్రతి అంశంపై ఎక్కువగా మాదిరి ప్రశ్నలు సాధన చేయాలి. పాత ప్రశ్నపత్రాలు పరిశీలించడం ద్వారా ప్రశ్నల తీరు అర్థమవుతుంది.
మాక్ టెస్టులు ఎక్కువగా రాయడం అత్యంత అవసరం. ఫలితాలను విశ్లేషించి బలహీనమైన విభాగాలపై దృష్టి పెట్టాలి. ఒక్కో ప్రశ్నకు సగటున 54 సెకన్ల సమయం మాత్రమే ఉండటంతో సులువైన ప్రశ్నలను ముందుగా చేయడం మంచిది. తెలియని ప్రశ్నలను వదిలేయడం ద్వారా నెగటివ్ మార్కులు తగ్గించుకోవచ్చు. మ్యాథ్స్, సైన్స్ కోసం పాలిటెక్నిక్, ఆర్జేసీ, ఎస్ఎస్సీ ఎంఎటీఎస్ పాత ప్రశ్నపత్రాలు ఉపయుక్తం. కరెంట్ అఫైర్స్ కోసం రోజువారీ పత్రికలు చదవాలి.
ముఖ్య వివరాలు
- పోస్టు: లెవెల్-1
- ఖాళీలు: 22,195
- అర్హత: పదో తరగతి/ఐటీఐ/ఎన్సీవీటీ అప్రెంటిస్ సర్టిఫికెట్
- వయసు: 18–33 ఏళ్లు (రిజర్వేషన్లకు సడలింపులు వర్తింపు)
- దరఖాస్తు చివరి తేదీ: మార్చి 2
- ఫీజు: రూ.250 – మహిళలు, ఎస్సీ/ఎస్టీ/ఇతర వర్గాలు; రూ.500 – ఇతరులు
- వెబ్సైట్: rrbapply.gov.in
ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నవారికి ఇది మంచి అవకాశం. సరైన ప్రణాళికతో సన్నద్ధమైతే రైల్వే కొలువు మీ సొంతం కావచ్చు. ఇప్పుడే సిద్ధం కావాల్సిన సమయం!