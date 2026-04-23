సముద్రంలో చక్కని ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నారా? - ఐఎంయూ మీకో గొప్ప అవకాశం ఇస్తోంది!
సముద్ర యాన రంగంలో మేటి ఉపాధి - మర్చెంట్ నేవీలో మేటి భవిష్యత్తు పొందే అవకాశం - మారిటైమ్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్న ఇండియన్ మారిటైమ్ యూనివర్సిటీ (ఐఎంయూ)
Published : April 23, 2026 at 12:53 PM IST
Indian Maritime University Notification : సముద్ర యాన రంగంలో మంచి ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నారా? మర్చెంట్ నేవీలో మేటి భవిష్యత్తు కోసం వెతుకుతున్నారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ మారిటైమ్ కోర్సుల్లో చేరిపోండి. ఈ తరహా చదువులకు ఇండియన్ మారిటైమ్ యూనివర్సిటీ (ఐఎంయూ) గొప్ప సంస్థ. దీనికి దేశవ్యాప్తంగా క్యాంపస్లు, అనుబంధ కళాశాలలూ ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు.
ఈ కోర్సు పూర్తైన వెంటనే ఆకర్షణీయ వేతనంతో ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. దీనితో పాటు ఉచితంగా ప్రపంచాన్ని చుట్టేయొచ్చు. వీటన్నింటికీ మారిటైమ్ కోర్సులు దారి చూపుతాయి. ప్రపంచంలో అనేక ఉత్పత్తులు, ఎన్నో దేశాలు, ఖండాలు దాటి వివిధ ప్రాంతాల్లో లభిస్తున్నాయి. తక్కువ ఖర్చుతో, అధిక పరిమాణంలో వస్తువులను ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో చోటికి చేరవేయడానకి జల రవాణాను మించిన మార్గం ఇంకొకటి లేదు.
నౌకాయానానికి ప్రాముఖ్యత : భారత్లో దాదాపు 11,098 కిలోమీటర్ల తీర రేఖ ఉంది. మన దేశంలో 13 మేజర్, 200కు పైగా నాన్ మేజర్ పోర్టులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దేశ ఆర్థిక వృద్ధిలో సముద్ర రవాణాదే కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నౌకాయానానికి ప్రాముఖ్యత రోజు రోజుకూ పెరుగుతోంది. అయితే సముద్రాలతో పెద్ద స్థాయిలో సరకు రవాణాలో నౌకలు, నిపుణుల పాత్రే చాలా కీలకం. సముద్రయానంపై ఆసక్తి, కష్టపడాలనే స్వభావం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఇండియన్ మారిటైమ్ విశ్వవిద్యాలయం అందించే కోర్సుల్లో చేరడానకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వవచ్చు.
రెసిడెన్షియల్ విధానంలో కోర్సులు : భారత్ ప్రభుత్వం షిప్పింగ్లో సుశిక్షితులను అందించడానికి 2008లో చెన్నైలో ఇండియన్ మారిటైమ్ యూనివర్సిటీని ప్రారంభించింది. దీనికి నవీ ముంబయి, ముంబయి పోర్టు, విశాఖపట్నం, కోల్కతా, కొచిల్లో క్యాంపస్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఇవ మాత్రమే కాదు వీటికి దేశవ్యాప్తంగా అనుబంధ కళాశాలలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో వివిధ కోర్సులు అందిబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో చేరాలనుకునే అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో నిర్వహించే ఐఎంయూ సెట్లో ప్రతిభతో చూపిస్తే సరిపోతుంది. దీనిలో ఎక్కువ కోర్సులు రెసిడెన్షియల్ విధానంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని పూర్తిచేసుకున్నవారికి ఇంజినీరింగ్, డెక్ విభాగాల్లో వివిధ ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి.
ఐఎంయూ సెట్ : యూజీ కోర్సుల ప్రశ్నాపత్రం 200 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇంగ్లిష్, ఫిజిక్స్,మ్యాథ్స్, కెమిస్ట్రీ, జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్ సబ్జెక్టుల్లో 10+2 స్థాయిలో ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఎంబీఏ కోర్సులకు 120 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. రీజనింగ్, వెర్బల్ ఎబిలిటీ, క్వాంటిటేటివ్ ఎబిలిటీ, డేటా ఇంటర్ ప్రిటేషన్ అంశాల్లో ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఎంటెక్ కోర్సుల ప్రశ్నపత్రం 120 మార్కులకు ఉంటుంది. మ్యాథ్స్, ఇంగ్లిష్తో పాటు నేవల్ ఆర్కిటెక్చర్ / మెరైన్ / సివిల్/ మెకానికల్ వీటిలో ఏదైనా ఒక విభాగాన్ని ఎంచుకోవాలి. అన్ని పరీక్షలూ ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో ఉంటాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ పావు మార్కు తీసివేస్తారు. మాదిరి ప్రశ్నలు వెబ్సైట్లో ఉంచారు. వీటితో పాటు గతంలో నిర్వహించిన పరీక్షల ప్రశ్నాపత్రాలను పరిశీలించడం ద్వారా ఈ పరీక్షా విధానంపై అవగాహన పొందవచ్చు. ఐఎంయూ ఎంఎస్ రిసెర్చ్, పీహెచ్డీ, ఇంటిగ్రేటెడ్ పీహెచ్డీ కోర్సులనూ అందుబాటులో ఉంచింది. వీటిలో ప్రవేశానికి ప్రత్యేకంగా ప్రకటన వెలువడుతుంది. పరీక్ష, ఇంటర్వూలతో అవకాశం కల్పస్తారు.
ఏ హోదాలు : కెప్టెన్, షిప్ బిల్డర్, పోర్ట్ మేనేజర్, మెరైన్ ఆపరేషన్స్ మేనేజర్, మెరైన్ టెర్మినల్ మేనేజర్, డెక్ ఆఫీసర్, మెరైన్ టెక్నీషనియన్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, కన్సల్టెంట్, రిసెర్చ్ సైంటిస్ట్, ఇంజినీర్, డిజైన్ర్, లాజిస్టిక్స్ ఎక్స్పర్ట్, మేమేజర్, మెరైన్ ఇన్స్యూరెన్స్ స్పెషలిస్ట్, షిప్పింగ్ ఏజెంట్, మెరైన్ పైలట్, మెరైన్ ఇంజినీర్, మెరైన్ సర్వేయర్, నావల్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇలా తదితర హోదాలతో సేవలు అందించవచ్చు. ఇక్కడి విద్యార్థులకు వివిధ షిప్పింగ్ కంపెనీలు ప్రాంగణ నియామకాల్లో ఉద్యోగ అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఆఫ్షోర్, ఆన్షోర్ రెండు రకాల ఉద్యోగాలూ పొందవచ్చు.
ఇవీ కోర్సులు :
- బీటెక్ : నేవల్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఓషన్ ఇంజినీరింగ్, నేవల్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ షిప్ బెల్డింగ్, మెరైన్ ఇంజినీరింగ్
- బీబీఏ : లాజిస్టిక్స్, రిటైలింగ్ అండ్ ఇ-కామర్స్ మారిటైమ్ లాజిస్టిక్స్
- బీఎస్సీ : నాటికల్ సైన్స్
- డిప్లొమా : నాటికల్ సైన్స్ (కోర్సు వ్యవధి ఏడాది)
- ఆర్హత : బీఎస్సీ, బీటెక్, డిప్లొమా కోర్సులకు ఇంటర్ ఎంపీసీ గ్రూపులో 60 శాతం మార్కులు పొందాలి. దీనితోపాటు పదోతరగతి లేదా ఇంటర్ ఇంగ్లిష్ సబ్జెక్టులో కనీసం 50 శాతం మార్కులు సాధిస్తే సరిపోతుంది. బీబీఏ కోర్సులకు 60 శాతం మార్కులతో ఇంటర్ అన్ని గ్రూపుల విద్యార్థులు కూడా దీనికి అర్హులే.
- ఎంటక్ : నేవల్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఓషన్ ఇంజినీరింగ్, డ్రెడ్జింగ్ అండ్ హార్బర్ ఇంజినీరింగ్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజినీరింగ్, మెరైన్ టెక్నాలజీ.
- ఎంబీఏ : ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ మేనేజ్మెంట్ పోర్ట్ అండ్ షిప్పింగ్ మేనేజ్మెంట్, పోర్ట్ అండ్ షిప్పింగ్ లాజిస్టిక్స్, మారిటైమ్ మేనేజ్మెంట్ (ఆన్లైన్)
- అర్హత : ఎంటెక్ కోర్సులకు సంబంధిత లేదా అనుబంధ బ్రాంచీలో 60 శాతం మార్కులతో బీటెక్. ఎంబీఏ కోర్సులకు 50 శాతం మార్కులతో ఏదైనా బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత.
- పీజీ డిప్లొమా : మెరైన్ ఇంజినీరింగ్ (కోర్స్ వ్యవధి సంవత్సరం)
- అర్హత : బీటెక్/ బీఈ 50 శాతం మార్కులతో మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ / నావల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
- పీజీ డిప్లొమా ఇన్ మెరైన్ లా కోర్సు ఆన్లైన్లో సంవత్సర కాల వ్యవధితో నిర్వహిస్తున్నారు. డిగ్రీలో 50 శాతం మార్కులు పొందినవారు అర్హులు. పరీక్ష లేకుండా నేరుగా చేరిపోవచ్చు.
ప్రవేశం : ఈ సంస్థల్లోని సీట్లకు వివిధ మార్గాల్లో ప్రవేశం పొందవచ్చు. బీబీఏ కోర్సులకు సీయూఈటీ యూజ/ ఇంటర్ మార్కులతో అవకాశం కల్పిస్తారు. పీజీలో కొన్ని కోర్సులకు సీయూఈటీ పీజీ/ గేట్ స్కోరుతో దరఖాస్తు చేసుకొనే వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నారు. సీమ్యాట్/ క్యాట్/ మ్యాట్ స్కోరుతో ఎంబీఏ సీట్లకు పోటీ పడె అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. ఈ సంస్థ నిర్వహించే ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్ష (ఐఎంయూ సెట్)తోనూ ఈ సదవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నారు. కొన్ని కోర్సులకు అకడమిక్ మార్కుల మెరిట్తోనూ తీసుకుంటారు. డిప్లొమా, బీఎస్సీ, బీటెక్ కోర్సులకు ఐఎంయూ సెట్ స్కొరుతో ప్రవేశాలు ఉంటాయి.
వివరాలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ : ఏప్రిల్ 24 వరకు ఉంటుంది. బీబీఏ కోర్సుకు జూన్ 17 వరకు అవకాశం ఉంటుంది.
- దరఖాస్తు పీజీ : ఎస్సీ, ఎస్టీల అభ్యర్థులు రూ.800 చెల్లించాలి. మిగిలిన అందరూ రూ.1200 చెల్లించాలి.
- బీబీఏ కోర్సుకు మాత్రం ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రూ.140 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. మిగిలిన అందరూ రూ.200 చెల్లించాలి.
- పరీక్ష తేదీ : మే 24
- అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.imu.edu.in/
మొదటి నెల నుంచే రూ.30 వేల జీతం - ఇండియన్ నేవీలో ఉద్యోగాలు