పేద విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ - ప్రభుత్వ ఆదర్శ పాఠశాల నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది

విద్యలో సమాన అవకాశాలు - ప్రభుత్వ ఆదర్శ పాఠశాలలో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం - రాత పరీక్ష ద్వారా అడ్మిషన్​ కల్పిస్తున్న ఆదర్శ పాఠశాలలు - దరఖాస్తు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

Applications Invited For Model School Admissions
Applications Invited For Model School Admissions (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 1, 2026 at 3:07 PM IST

Applications Invited For Model School Admissions : "అందరికి చదువు - మనందరి బాధ్యత" అనే నినాదంతో ప్రభుత్వం 2013-14 విద్యా సంవత్సరంలో ఒక గొప్ప నిర్ణయానికి శ్రీకారం చుట్టింది. గ్రామీణ, వెనుకబడిన ప్రాంతాల విద్యార్థులకు కూడా నాణ్యమైన ఆంగ్ల మాధ్యమ విద్య అందించాలన్న లక్ష్యంతో ప్రతి మండలంలో ఒకటి చొప్పున ఆదర్శ పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేసింది. సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా ప్రతిభ కలిగిన విద్యార్థులు చదువులో ముందుకు సాగేందుకు ఈ పాఠశాలలు బలమైన వేదికగా మారాయి.

ఉచిత ఆంగ్ల విద్యతో భవిష్యత్‌కు బాట : ఆదర్శ పాఠశాలల్లో 6వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు, అనంతరం ఇంటర్మీడియట్ వరకు పూర్తిగా ఉచిత విద్య అందిస్తున్నారు. ఆంగ్ల మాధ్యమ బోధనతో పాటు, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు దీటుగా అన్ని మౌలిక వసతులు, ప్రయోగశాలలు, గ్రంథాలయాలు, కంప్యూటర్ శిక్షణ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయుల ద్వారా నాణ్యమైన బోధన లభిస్తుండటంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఈ పాఠశాలలవైపు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

పెరుగుతున్న ఆదరణ : ప్రభుత్వ పాఠశాలలంటేనే నాణ్యత లోపిస్తుందన్న అపోహలను ఆదర్శ పాఠశాలలు పూర్తిగా తొలగించాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల విద్యార్థులు కూడా ఆంగ్లంలో ధైర్యంగా మాట్లాడటం, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవడం వంటి నైపుణ్యాలు సాధిస్తున్నారు. ఫలితంగా ప్రతి సంవత్సరం ప్రవేశాల కోసం పోటీ పెరుగుతోంది. ఖాళీ సీట్లను భర్తీ చేయడానికి ప్రభుత్వం ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహిస్తూ ప్రతిభ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తోంది.

2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి నోటిఫికేషన్ : 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ఆదర్శ పాఠశాలల్లో 6వ తరగతిలో ప్రవేశాలు, అలాగే 7వ నుంచి 10వ తరగతుల్లో ఖాళీగా ఉన్న సీట్ల భర్తీ కోసం ప్రభుత్వం ఇటీవలే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ప్రవేశాలు పూర్తిగా ప్రవేశ పరీక్షలో సాధించిన ప్రతిభ ఆధారంగా జరుగుతాయి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఇతర వర్గాలకు రాజ్యాంగ ప్రకారం రిజర్వేషన్లు వర్తిస్తాయి.

స్థానికులకు ప్రాధాన్యం : ఆదర్శ పాఠశాలల్లో మొదటగా స్థానిక విద్యార్థులకే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. స్థానికుల ద్వారా సీట్లు భర్తీ కాకపోతే, మిగిలిన ఖాళీలను స్థానికేతరులకు కేటాయిస్తారు. ఈ విధానం వల్ల ఆయా మండలాల విద్యార్థులకు చదువులో మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి.

దరఖాస్తు ఫీజు వివరాలు : ప్రవేశ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు నిర్ణీత ఫీజు చెల్లించాలి.

  • ఓసీ అభ్యర్థులు : రూ.200
  • ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్, దివ్యాంగులు : రూ.125
  • తక్కువ ఫీజుతోనే నాణ్యమైన విద్యకు అవకాశం లభించడం ఈ పాఠశాలల ప్రత్యేకత

నల్గొండ జిల్లాలో 17 ఆదర్శ పాఠశాలలు : నల్గొండ జిల్లాలో మొత్తం 17 మండలాల్లో ఆదర్శ పాఠశాలలు పనిచేస్తున్నాయి. చందంపేట, చింతపల్లి, దామర్లచర్ల, దేవరకొండ, గుండ్లపల్లి, గుర్రంపోడు, కనగల్, కేతెపల్లి, మర్రిగూడెం, మిర్యాలగూడ, నిడమనూరు, నాంపల్లి, పెద్దఅడిశర్లపల్లి, శాలిగౌరారం, తిప్పర్తి, త్రిపురారం, వేములపల్లి మండలాల్లో ఈ పాఠశాలలు విద్యార్థులకు సేవలందిస్తున్నాయి. జిల్లా మొత్తానికి ఇవి విద్యా కేంద్రాలుగా మారాయి.

ప్రవేశాల షెడ్యూల్ : -

  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు : జనవరి 28 నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు
  • హాల్‌టికెట్ల డౌన్‌లోడ్ : ఏప్రిల్ 09 నుంచి
  • ప్రవేశ పరీక్ష తేదీ : ఏప్రిల్ 19 (ఆదివారం)

పరీక్ష సమయాలు : -

  • 6వ తరగతి : ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు
  • 7 నుంచి 10వ తరగతులు : మధ్యాహ్నం 2 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు

కావాల్సిన పత్రాలు : ప్రవేశాలకు అవసరమైన పత్రాలను అభ్యర్థులు ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి.

  • పాఠశాల బోనఫైడ్ సర్టిఫికెట్
  • ఆధార్ కార్డు నకలు
  • ఒక పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో

మీసేవ కేంద్రాల ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకున్న తర్వాత ఆధార్, కుల, ఆదాయ, నివాస ధ్రువీకరణ పత్రాలతో దరఖాస్తు ప్రతిని సంబంధిత ఆదర్శ పాఠశాల ప్రిన్సిపల్‌కు అందజేయాలి. ఈ ధ్రువీకరణ పత్రాలు అందుబాటులో లేకపోతే ప్రవేశాలు పొందే నాటికి తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి.

