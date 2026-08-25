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ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తు - నేటి నుంచే ప్రారంభం
ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం క్యాంపస్లో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సెల్ఫ్ సపోర్ట్ కోర్సులు - ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానం - ఏపీ ఐసెట్ ర్యాంకు ఆధారంగా ప్రవేశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 2:22 PM IST|
Updated : August 25, 2026 at 2:44 PM IST
Applications Invited For Admission To MBA And MCA Courses : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశ్వవిద్యాలయాలు, అనుబంధ కళాశాలల్లో అందించే ఎంబీఏ, ఎంసీఏ ప్రోగ్రామ్లలో మొదటి సంవత్సరం ప్రవేశాల కోసం చెల్లుబాటు అయ్యే ఏపీ ఐసెట్ ర్యాంక్ ఉన్న అర్హులైన గ్రాడ్యుయేట్లు (10+2+3/4 ఫార్మాట్) దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఏపీ ఐసెట్ అడ్మిషన్స్ వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ సమీకృత ప్లాట్ఫారమ్ రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి ఆన్లైన్ కౌన్సెలింగ్, సీట్ల కేటాయింపు వరకు అన్నింటినీ నిర్వహిస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ఆగస్టు 25, 2026 నుంచి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ క్యాంపస్లో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను 'సెల్ఫ్-సపోర్ట్ విధానంలో ఎంబీఏ , ఎంసీఏ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు అడ్మిషన్ల డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ డి.ఎ. నాయుడు ప్రకటించారు. కామర్స్, మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ విభాగం పరిధిలో మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్స్ మేనేజ్మెంట్ , హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ విభాగాలలో ఒక్కొక్కదానిలో 40 సీట్లు, అలాగే ఏ- ఎస్ఐబీ ప్రోగ్రామ్లో 120 సీట్ల భర్తీకి ప్రవేశాలు జరుగుతాయి.
ఈ ఎంబీఏ కోర్సులకు వార్షిక రుసుము రూ.1.50 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. అదనంగా ఏయూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లో ఎంసీఏ కోర్సు కోసం 90 సీట్లు భర్తీ చేస్తారు. దీనికి వార్షిక రుసుము రూ.1.25 లక్షలు ఉంటుంది. ఏపీ ఐసెట్ ర్యాంకుల ఆధారంగా ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. మిగిలిన సీట్లను అర్హత పరీక్షలో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా భర్తీ చేస్తారు. సీట్ల కేటాయింపులో రిజర్వేషన్ విధానాలు అమలు చేయనున్నారు. పూర్తి చేసిన దరఖాస్తులను సెప్టెంబర్ 15 సాయంత్రం 5 గంటలలోపు అడ్మిషన్ల డైరెక్టరేట్ కార్యాలయానికి పోస్ట్ ద్వారా లేదా స్వయంగా సమర్పించాలి. దరఖాస్తుతో పాటు రూ.2,000 విలువైన డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే అదనంగా రూ.600 కౌన్సెలింగ్ రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
దరఖాస్తుకు ముఖ్య తేదీలు : 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి గాను ఏయూ విద్యార్థులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు కొన్ని సూచనలు అందించింది.
- వెబ్ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియలో భాగంగా ప్రాసెసింగ్ ఫీజు చెల్లింపు, రిజిస్ట్రేషన్ 25.08.2026 నుంచి 31.08.2026 వరకు.
- ఆన్లైన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ 25.08.2026 నుంచి 01.09.2026 వరకు
- ఆప్షన్ ఎంట్రీ (కళాశాలల ఎంపిక) 27.08.2026 నుంచి 02.09.2026 వరకు.
వెబ్ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను కొనసాగించడానికి అభ్యర్థులు సంబంధిత మార్గదర్శకాలు లేదా యూజర్ మాన్యువల్ను అనుసరించాలని సూచించారు. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఎంబీఏ ,ఎంసీఏ కళాశాలల్లో (యూనివర్సిటీ, ప్రైవేట్ రెండూ) కన్వీనర్ కోటా కింద అందుబాటులో ఉన్న సీట్ల కోసం జరిగే వెబ్ కౌన్సెలింగ్లో ఏపీఐసెట్-2026 అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు పాల్గొనవలసిందిగా తెలియజేశారు.
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