ETV Bharat / education-and-career
"లక్షలు ఖర్చు పెట్టకుండానే లైఫ్ సెటిల్" - రూ.6వేలకే ఉద్యోగాలు వెతుక్కుంటూ వచ్చేస్తాయ్!
వృత్తి విద్యా కోర్సులతో ఉపాధి - రెండేళ్లలోనే స్థిరపడే అవకాశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 12:46 PM IST
Vocational Courses : రెండేళ్లు కష్టపడితే లైఫ్లో సెటిలై పోవచ్చా? జీవితంలో త్వరగా స్థిరపడిపోవాలంటే పదో తరగతి తర్వాత ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? ఇలా మీరు ఆలోచిస్తున్నట్లయితే వృత్తి విద్యా కోర్సులు మేలైన మార్గం అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. జీవితంలో త్వరగా స్థిరపడాలనుకునేవారు ఇంటర్మిడియట్లో భవిష్యత్ మార్గ నిర్దేశం చేసే కోర్సులు ఎంచుకుంటున్నారు. ఇవి సాధారణ కోర్సులతో పోలిస్తే చక్కటి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి. పైగా ఏటా ఫీజుల పేరిట లక్షలు ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రెండేళ్లకు 6వేల రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చవుతుంది. ఆ వివరాలేంటో చూద్దామా!
ఎస్ఎస్సీ విద్యార్హతతోనే ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు - వ్యవసాయ డిప్లొమా కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు
వృత్తి విద్యా కోర్సులు విద్యార్థులకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరుస్తున్నాయి. తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ నైపుణ్యం సాధించడంతో పాటు జీవితంలో త్వరగా స్థిరపడేందుకు మార్గం చూపుతున్నాయి. రెండేళ్ల కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత ఉద్యోగం రాకపోతే ఉన్నత చదువుల్లోనూ చేరే అవకాశాలున్నాయి. మూడేళ్ల డిగ్రీ కోర్సులైన బీకాం, బీఏ, బీఎస్సీలో చేరడంతో పాటు ఎటువంటి ప్రవేశపరీక్ష లేకుండా పాలిటెక్నిక్లో ప్రవేశాలు పొందవచ్చు. విశాఖపట్నం జిల్లా మద్దిలపాలెంలోని ప్రభుత్వ ఒకేషనల్ కళాశాల 17 వృత్తివిద్యా కోర్సులను అందజేస్తోంది. కోర్సులు, ఫీజు వివరాలు ఇవీ.
మద్దిలపాలెం వృత్తి విద్యా కళాశాలలో ప్రవేశానికి ముందుగా రూ.2 చెల్లించి దరఖాస్తు చేయాలి. మే 31 వరకు నచ్చిన కోర్సును ఎంపిక చేసుకుని ప్రవేశాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఎస్ఎస్సీ మార్కుల మెమో, తల్లిదండ్రుల ఆధార్, తల్లి బ్యాంకు ఖాతా జీరాక్స్ పేపర్లు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. కోర్సుల కాల వ్యవధి రెండేళ్లు కాగా, ఏటా కేవలం రూ.2,956 ఫీజు మొత్తాన్ని బ్యాంకుల్లో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించే షైనింగ్ స్టార్ అవార్డులకు ఈ కళాశాల నుంచి గతేడాది ముగ్గురు, ఈ ఏడాది ఇద్దరు ఎంపికయ్యారు.
అందుబాటులో ఉన్న కోర్సులు
- ఇంజినీరింగ్ : మెకానికల్, ఆటోమొబైల్ టెక్నీషియన్
- సివిల్ ఇంజినీరింగ్ టెక్నీషియన్
- కంప్యూటర్ సైన్స్
- ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్ టెక్నీషియన్
- ఎలక్ట్రీషియన్
- ప్రింటింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ
- కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ అండ్ యానిమేషన్
కామర్స్ మేనేజ్మెంట్లో
- అకౌంటింగ్ అండ్ టాక్సేషన్
- ఆఫీస్ అసిస్టెంట్
- బ్యాంకింగ్ అండ్ రిటైల్ మార్కెటింగ్
పారామెడికల్లో
- మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్
- ఫిజియో థెరపి
- మల్టీపర్పస్ హెల్త్ వర్కర్స్ (మహిళలు)
- హ్యుమానిటీలో కమర్షియల్ గార్మెంట్ టెక్నాలజీ
- హోటల్ ఆపరేషన్స్
- ప్రీ స్కూల్ టీచర్ ట్రైనింగ్
- ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం
"మా స్వగ్రామం మాడుగుల. మాది వ్యవసాయ కుటుంబం కావడంతో జీవితంలో త్వరగా స్థిరపడాలని వృత్తి విద్యా కోర్సు ఎంచుకున్నా. మద్దిలపాలెం వృత్తివిద్యా కళాశాలలో 2012-14లో రెండేళ్ల ఎలక్ట్రికల్ టెక్నీషియన్ కోర్సు పూర్తి చేశా. 2019లో జూనియర్ లైన్మెన్గా ఉద్యోగం వచ్చింది." అని మద్దిలపాలెం వృత్తి విద్య కళాశాల పూర్వ విద్యార్థి పి.ఉదయ్కుమార్ తెలిపారు.
వృత్తి విద్య కోర్సులు పేద విద్యార్థులకు వరంలాంటివని మద్దిలపాలెం ఒకేషనల్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ ఎన్.ఎస్.వి.కేశవరావు తెలిపారు. కేవలం రెండేళ్లు కష్టపడితే జీవితంలో స్థిరపడేందుకు అవకాశాలున్నాయని పేర్కొన్నారు. 17 కోర్సుల్లో సుమారు 501 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని, ఇప్పటి వరకు 36మంది విద్యార్థులు ప్రవేశాలు పొందారని కేశవరావు వెల్లడించారు.
బీటెక్ తర్వాత ఎల్ఎల్బీ? - టెక్నాలజీకి చట్టం తోడైతే పోయేదేముంది!
ఎంఏ "ఫిలాసఫీ" చేయాలనుకుంటున్నారా? - ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయంటే!