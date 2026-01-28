ETV Bharat / education-and-career
నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - ఎన్ఐటీ వరంగల్లో నాన్ టీచింగ్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం
ఎస్సీ/ఎస్టీకి ఐదేళ్లు, ఓబీసీకి మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు పది నుంచి పదిహేనేళ్ల సడలింపు-సీబీటీలో చూపిన ప్రతిభ, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షల అనంతరం కేటగిరీల వారీగా తుది ఎంపిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 9:39 PM IST
Jobs In NIT Warangal: నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఎన్ఐటీ), వరంగల్ 39 నాన్ టీచింగ్ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఐటీఐ/ డిప్లొమా/ పీజీ ఉత్తీర్ణత, సంబంధిత ఉద్యోగానుభవంతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రాత పరీక్ష ద్వారా నియామకాలు జరుగుతాయి.
ఎక్కువ సంఖ్యలో ఖాళీలున్న పోస్టుల వివరాలు:
పోస్టు: టెక్నికల్ అసిస్టెంట్
ఖాళీలు: 11
అర్హత: సివిల్/ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్/ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ/ ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్తో బీఈ/బీటెక్ 60 శాతంతో పూర్తిచేయాలి.
వయసు: 30 సంవత్సరాలు మించరాదు.
వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.35,400 - 1,12,400.
పోస్టు: సీనియర్ టెక్నీషియన్
ఖాళీలు: 7
అర్హత: 50 శాతంతో ఇంటర్మీడియట్. కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్/ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ట్రేడ్తో ఐటీఐ. లేదా 60 శాతంతో పదోతరగతి, రెండేళ్ల ఐటీఐ సర్టిఫికెట్.
వయసు: 33 సంవత్సరాలు మించరాదు.
వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.25,500 - 81,100.
పోస్టు: టెక్నీషియన్
ఖాళీలు: 14
అర్హత: 50 శాతంతో ఇంటర్మీడియట్, సివిల్ ఇంజినీరింగ్ ట్రేడ్తో ఏడాది ఐటీఐ కోర్సు లేదా 60 శాతంతో పదోతరగతి, రెండేళ్ల ఐటీఐ సర్టిఫికెట్.
వయసు: 27 సంవత్సరాలు మించరాదు.
వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.21,700-69,100.
ఎంపికైన వారికి ఏడాది ప్రొబేషన్: సీబీటీ తేదీ, విధానం, సిలబస్ మొదలైన వివరాలను త్వరలోనే తెలియజేస్తారు. కాల్ లెటర్ను వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఎంపికైన వారికి ఏడాది ప్రొబేషన్ ఉంటుంది. మూలవేతనానికి అదనంగా చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ అలవెన్స్, వసతి, వైద్య, ఎల్టీసీ, నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ మొదలైన సదుపాయాలు వర్తిస్తాయి. సీబీటీలో చూపిన ప్రతిభ, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షల అనంతరం కేటగిరీల వారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు.
ముఖ్యాంశాలు:
వయసు: పోస్టుల వారీ గరిష్ఠ వయసులో ఎస్సీ/ఎస్టీకి ఐదేళ్లు, ఓబీసీకి మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు పది నుంచి పదిహేనేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు: జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్లకు రూ.1500. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళలకు రూ.1000 తో పాటు జీఎస్టీ అదనం.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 08.02.2026.
కొచ్చిన్ షిప్యార్డ్లో 260 ఔట్ఫిట్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు: మినీరత్న హోదా కలిగిన ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ కొచ్చిన్ షిప్యార్డ్ లిమిటెడ్ (సీఎస్ఎల్) ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ఐదేళ్ల కాలానికి 260 ఔట్ఫిట్ అసిస్టెంట్ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఐటీఐ అర్హతతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, ప్రాక్టికల్ పరీక్షలతో నియామకాలు జరుగుతాయి. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన అనంతరం షార్ట్లిస్ట్ చేసి అభ్యర్థులను ప్రాక్టికల్ పరీక్షకు ఎంపిక చేస్తారు. దీనికి 100 మార్కులు. దీన్ని సీఎస్ఎల్, కొచీలో నిర్వహిస్తారు. ఇందులో ఓబీసీలు 45 శాతం, ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగులు 40 శాతం కనీసార్హత మార్కులు సాధించాలి.
అర్హత: పదోతరగతి, షీట్ మెటల్ వర్కర్/ వెల్డర్/ ఫిట్టర్/ ఎలక్ట్రీషియన్/ మెకానిక్ డీజిల్/ మెకానికల్ మోటర్ వెహికల్/ ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్/ పెయింటర్/ మెషినిస్ట్/ క్రేన్ ఆపరేటర్/ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెకానిక్/ ప్లంబర్/ కార్పెంటర్ ట్రేడ్తో ఐటీఐ. సంబంధిత రంగంలో మూడేళ్ల అనుభవం ఉండాలి.
వయసు: 07.02.2026 నాటికి 45 సంవత్సరాలు మించకూడదు. ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు మూడేళ్లు, ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ దివ్యాంగులకు ఐదేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.300. ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ దివ్యాంగులకు ఫీజు లేదు.
వేతనం: నెలకు రూ.23,300. అదనపు గంటలు పనిచేస్తే నెలకు రూ.5,830 చెల్లిస్తారు.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 07.02.2026
వెబ్సైట్: http://www.cochinshipyard.in/
