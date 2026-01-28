ETV Bharat / education-and-career
ఈ పాఠశాలల్లో సీటొస్తే కార్పొరేట్ స్థాయి విద్య ఉచితం - ఫిబ్రవరి 28 వరకే అవకాశం
రాష్ట్రంలో 194 మోడల్ స్కూళ్లలో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం - రాత పరీక్ష ద్వారా అడ్మిషన్ కల్పిస్తున్న ఆదర్శ పాఠశాలలు - అర్హత, దరఖాస్తు విధానం, చివరితేదీ తదితర వివరాలు మీకోసం
January 28, 2026
Applications Invited For Model School Admissions : గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు కార్పొరేట్ స్థాయి విద్యను అందించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం మోడల్ పాఠశాలలు(ఆదర్శ)ను ఏర్పాటు చేసింది. వీటిలో ఇంగ్లిష్ మీడియంలో ఆరు నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉచిత విద్య అందుతోంది. రెగ్యులర్తో పాటు వృత్తి విద్యాకోర్సులు అందుబాటులో ఉండటంతో ఏటా ఈ ఆదర్శ పాఠశాలల్లో చేరేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి సంబంధించి అడ్మిషన్లకు ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హులైన వారి నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. అర్హత, దరఖాస్తు విధానం, పరీక్షా ఫీజు, చివరితేదీ తదితర వివరాలు మీకోసం.
ఆరోతరగతిలో ప్రవేశాల కోసం : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 194 మోడల్ స్కూళ్లలో వచ్చే విద్యాసంవత్సరం (2026-27) ఆరో తరగతి సీట్లతో పాటు 7-10 తరగతుల్లో ఖాళీ సీట్లను భర్తీ చేసేందుకు పాఠశాల విద్యాశాఖ కొద్దిరోజుల క్రితమే షెడ్యూల్ జారీ చేసింది. వీటి కోసం ఇవాళ్టి(జనవరి 28) నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు దరఖాస్తులను స్వీకరించనుంది. ప్రతి ఏడాది డిసెంబరు నెలలోనే నోటిఫికేషన్ వెలువడేది. కానీ ఈ సారి కొంత ఆలస్యమైంది. గురుకులాల తరహాలోనే మోడల్ స్కూళ్లలో ఐదో తరగతిని ప్రవేశపెట్టాలన్న ప్రతిపాదన ప్రభుత్వం వద్ద పెండింగ్లో ఉండటంతో మరింత ఆలస్యమైంది. దీనిపై పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుడు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
ఆరోతరగతిలో చేరిన విద్యార్థులు తొమ్మిదో తరగతి నుంచి ఏదైనా వృత్తివిద్యా కోర్సును అభ్యసించవచ్చు. బ్యూటీషియన్, ఐటీ, అగ్రికల్చర్, ఎలక్ట్రానిక్స్, టూరిజం, టైలరింగ్, హెల్త్ కేర్, డేటా ఎంట్రీ లాంటి 26 రకాల ఒకేషనల్ కోర్సుల్లో ఎంపిక చేసుకున్న ఏవైనా రెండు కోర్సులను ప్రతి పాఠశాలలో అందుబాటులో ఉంటాయి. వచ్చే అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి కొత్తగా స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ శిక్షణ పొందవచ్చు. యోగాతో పాటు బాలికల ఆత్మరక్షణకు కరాటే విద్యను నేర్పిస్తున్నారు.
దరఖాస్తు విధానం : ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన బడుల్లో ఐదోతరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు జనవరి 28వ తేదీ నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు వెబ్సైట్ https:///tgms.talangana.gov.in ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
అప్లికేషన్ ఫీజు : ఓసీ విభాగం వారికి రూ.200, బీసీ, ఎస్టీ, ఎస్సీ, ఈడబ్ల్యూఎస్, పీహెచ్ విద్యార్థులు రూ.125 దరఖాస్తు రుసుమును చెల్లించాలి.
పరీక్ష విధానం : ఆదర్శ పాఠశాలల్లో ప్రవేశ పరీక్ష ఆంగ్ల మాధ్యమంలో మొత్తం 100 మార్కులకు ప్రశ్నపత్రం ఉంటుంది. వాటిలో తెలుగు, పరిసరాల విజ్ఞానం, గణితం, ఆంగ్లంలో ఒక్కో సబ్జెక్టుకు 25 ప్రశ్నలు ఇస్తారు. ఏడో తరగతి నుంచి పదో తరగతి విద్యార్థులకు మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్, ఇంగ్లిష్ నుంచి ప్రశ్నలుంటాయి. ఏప్రిల్ 9వ తేదీ నుంచి హాల్టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఏప్రిల్ 19వ తేదీన ప్రవేశ పరీక్ష ఉంటుంది. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి’ అని టేకులపల్లి ఆదర్శ పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ రూపస్ ‘కోరారు.
గత ఏడాదిలో గురుకుల పాఠశాలల తరహాలోనే మోడల్ స్కూళ్లలో ఐదో తరగతిని ప్రవేశ పట్టాలని ప్రభుత్వం యోచించింది. కానీ ఈసారి కూడా ఐదో తరగతికి అడ్మిషన్లు లేవు. ఇప్పటివరకు ఆరో తరగతిలో కొత్తగా ప్రవేశాలతో పాటు 7-10 తరగతుల్లో ఖాళీ సీట్లను ప్రవేశ పరీక్ష ద్వారా భర్తీ చేస్తూ వస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు అధికారులు 5వ తరగతికి కూడా ప్రవేశాలు కల్పించాలన్న ప్రతిపాదనలపై గత నెలలోనే ఫైల్ను పంపారు. దానిపై తుది నిర్ణయం తీసుకొని జీవో జారీ చేస్తే తప్ప ప్రవేశాల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం వీలుకాదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 194 ఆదర్శ పాఠశాలల్లో దాదాపు 1.15 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. అందులో అధికశాతం ఆదర్శ పాఠశాలలకు తగినంత స్థలం ఉండటంతో విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగినా సమస్య ఉండదని, మళ్లీ కొత్తగా రెండు గదులు అవసరమని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
