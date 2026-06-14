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ఏపీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో 529 ఉద్యోగాలు - రాత పరీక్ష లేకుండానే జాబ్! - అప్లై ప్రాసెస్ ఇదే!
ఏపీఎంఎస్ఆర్బీలో 529 ఖాళీలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల - విద్యార్హతలు, పోస్టుల వివరాలిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 10:37 AM IST
APMSRB Recruitment 2026 : నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్. జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్(NHM) కింద కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన 529 పోస్టుల భర్తీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య సేవల నియామక బోర్డు(APMSRB) నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో స్టాఫ్ నర్సుల పోస్టులు 419, ఫార్మాసిస్టు 24, మల్టీ రీహాబిలిటేషన్ వర్కర్ల పోస్టులు 86 ఉన్నాయి. తగిన అర్హతలు కలిగినవారు జూన్ 30లోగా అప్లై చేసుకోవాలి. మరి, ఏ పోస్టుకు ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలి? శాలరీ ఎంత ఉంటుంది? దరఖాస్తు ఫీజు ఎంత? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో 529 పోస్టులకు ఈనెల 13 నుంచి దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ (ఎన్హెచ్ఎం) కింద ఒప్పంద విధానంలో స్టాఫ్ నర్సుల పోస్టులు జోన్ల వారీగా, ఇతర పోస్టులు జిల్లాల స్థాయిలో భర్తీ చేయనున్నారు. ఆసక్తి, అర్హత కలిగినవారు జూన్ 30లోగా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
నోటిఫికేషన్ వివరాలు :
1. స్టాఫ్ నర్స్ - 419
2. ఫార్మసిస్ట్ - 24
3. మల్టీ రిహాబిలిటేషన్ వర్కర్ (NPHCE) - 86
మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య - 529
విద్యార్హతలు :
స్టాఫ్ నర్స్ :
స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు బీఎస్సీ నర్సింగ్ లేదా జనరల్ నర్సింగ్ & జీఎన్ఎం (Midwifery) ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. వీటితో పాటు ఏపీఎన్ఎంసీ రిజిస్ట్రేషన్ (రెన్యువల్తో) ఉండాలి.
ఫార్మసిస్ట్ :
ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునేవారు డీఫార్మసీ/బీఫార్మసీ లేదా ఏపీ ప్రభుత్వం గుర్తించిన ఫార్మసీ ఒకేషనల్ కోర్సు కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. అలాగే, ఏపీ ఫార్మసీ కౌన్సిల్ రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం.
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మల్టీ రిహాబిలిటేషన్ వర్కర్ :
మల్టీ రిహాబిలిటేషన్ వర్కర్ పోస్టులకు 10+2 లేదా సమాన అర్హతతో పాటు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి 1½ సంవత్సరాల మల్టీ రిహాబిలిటేషన్ వర్కర్ సర్టిఫికెట్ కోర్సు కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి.
వయసు :
ఏపీఎంఎస్ఆర్బీ భర్తీ చేయనున్న 529 పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థుల వయసు జనవరి 1, 2026 నాటికి 18 నుంచి 42 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఎస్సీ/ఎస్టీ/ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు 10 సంవత్సరాల వయోసడలింపు ఉంటుంది.
శాలరీ :
స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.27,675, ఫార్మసిస్ట్లకు రూ.23,393, మల్టీ రిహాబిలిటేషన్ వర్కర్లకు రూ.23,494 చొప్పున గౌరవ వేతనం అందుతుంది.
సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :
ఏపీ వైద్య ఆరోగ్యశాఖ విడుదల చేసిన ఈ పోస్టులకు ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేదు. విద్యార్హతల మెరిట్, రూల్ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉండనుంది.
దరఖాస్తు విధానం : అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు :
ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసే ఓసీ అభ్యర్థులు రూ.1200, ఎస్సీ/ఎస్టీ/ బీసీ/ఈడబ్ల్యూఎస్/దివ్యాంగ అభ్యర్థులు రూ.900 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేదీ : జూన్ 30,2026.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య సేవల నియామక బోర్డు(APMSRB) విడుదల చేసిన ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవాలంటే ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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