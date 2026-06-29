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జెన్​కోలో జాబ్ చేస్తారా? - రూ.2లక్షలకు పైగా వేతనంతో AEE ఉద్యోగాలు!

జెన్​కో జాబ్స్ నోటిఫికేషన్ - "ఏఈఈ" అర్హత, దరఖాస్తు వివరాలివే!

APGENCO Notification 2026
APGENCO Notification 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 11:02 AM IST

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APGENCO Notification 2026 : ఏఈఈ కొలువు సాధించడమే మీ లక్ష్యమా? అయితే, మీకో గుడ్​న్యూస్. ఏపీ ప్రభుత్వం విద్యుత్ సంస్థల్లో ఖాళీగా ఉన్న అసిస్టెంట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఇంజినీర్‌ (AEE) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేసింది. అందులో భాగంగానే ఏపీ జెన్​కోలో 100 ఏఈఈ పోస్టులకు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ మొదలైంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు జులై 20 తేదీ వరకు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు అర్హులు ఎవరు? జీతం, పరీక్షా విధానం, ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? వంటి ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

రాష్ట్రంలోని విద్యుత్ సంస్థల్లో వివిధ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న 600 ఏఈఈ పోస్టుల భర్తీకి విడివిడిగా నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేసింది ప్రభుత్వం. అందులో భాగంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పవర్‌ జనరేషన్‌ కార్పొరేషన్‌ లిమిటడ్‌ (APGENCO)లో 100 అసిస్టెంట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఇంజినీర్‌ (AEE) పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఎలక్ట్రికల్‌, మెకానికల్‌, ఎలక్ట్రీషియన్‌, సివిల్‌ విభాగాల్లో ఉన్న ఖాళీలను ఈ రిక్రూట్‌మెంట్‌ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. ఇంజినీరింగ్ పూర్తిన అభ్యర్థులకు ఇది అద్భుతమైన అవకాశం. అర్హత గల అభ్యర్థులు ఇప్పుడే ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోండి.

పోస్టుల వివరాలు : ఖాళీల సంఖ్య

  • అసిస్టెంట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఇంజినీర్‌ (ఎలక్ట్రికల్‌) - 52
  • అసిస్టెంట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఇంజినీర్‌ (మెకానికల్‌) - 21
  • అసిస్టెంట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఇంజినీర్‌ (సివిల్‌) - 20
  • అసిస్టెంట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఇంజినీర్‌ (ఎలక్ట్రానిక్స్‌) - 07

మొత్తం పోస్టులు - 100

విద్యార్హతలు :

ఏపీ జెన్​కోలో ఏఈఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు AICTE లేదా UGC గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి సంబంధిత ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో బీఈ/బీటెక్‌/ఏఎంఐఈ డిగ్రీ లేదా తత్సమాన ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.

వయోపరిమితి :

  • అభ్యర్థుల వయసు జులై 1, 2026 నాటికి 18 నుంచి 42 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
  • ఎస్సీ/ఎస్టీ/బీసీ/ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు 10 సంవత్సరాలు వయోపరిమితిలో సడలింపు అవకాశం ఉంటుంది.

జీతభత్యాలు :

ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ప్రొబేషన్‌ కాలంలో నెలకు రూ.75,000 అందుతుంది. ప్రొబేషన్‌ తర్వాత పే స్కేల్ ప్రకారం రూ.86,245 నుంచి రూ.2,08,915 వరకు జీతం పొందుతారు.

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సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :

ట్రాన్స్​కో ఏఈఈ పోస్టులకు అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ కంప్యూటర్‌ ఆధారిత పరీక్ష ఆధారంగా ఉంటుంది.

పరీక్ష విధానం :

  • కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్(CBT) మొత్తం 100 మార్కులకు ఉంటుంది. అందులోమంచి మార్కులు పొందినవారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి.
  • వంద మార్కులకు నిర్వహించే ఈ పరీక్షలో కోర్ సబ్జెక్టులకు 70 మార్కులు, జనరల్‌ ఇంటలీజెన్స్‌ అండ్‌ రిజనింగ్‌కు 5 మార్కులు, జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌కు 7, ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజెస్‌, కాంప్రహెన్షన్‌కు 5, క్వాంటిటేటివ్‌ ఆప్టిట్యూడ్‌కు 8, కంప్యూటర్‌ నాలెడ్జ్‌కు 5 మార్కుల చొప్పున కేటాయించారు.
  • ఈ ఎగ్జామ్​లో నెగెటివ్‌ మార్కులు ఉండవు. పరీక్షలో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా సర్టిఫికేట్‌ వెరిఫికేషన్‌ ఉంటుంది.

దరఖాస్తు విధానం :

తగిన అర్హతలు ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

అప్లికేషన్‌ ఫీజు :

ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునేవారు రూ.1000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు:

నోటిఫికేషన్‌ విడుదల : జూన్​ 25, 2026

ఆన్​లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ స్టార్ట్ : జూన్ 30, 2026 ఉదయం 10 గంటల నుంచి

దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేదీ : జులై 20, 2026 రాత్రి 11 గంటల 59 నిమిషాల వరకు.

ఆన్‌లైన్‌ మాక్‌ టెస్టులు అందుబాటులో : ఆగష్టు 15, 2026 నుంచి

సీబీటీ ఎగ్జామ్స్ : ఆగష్టు 22, 2026 నుంచి 29, 2026 వరకు

ప్రాథమిక కీ : చివరి ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయిన రెండో రోజు.

మెరిట్‌ లిస్ట్‌ : సెప్టెంబర్‌ చివరి వారంలో అభ్యర్థుల మెరిట్ లిస్ట్.

ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ : ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని 47 ప్రాంతాలతో పాటు హైదరాబాద్‌, ఖమ్మం, బెంగళూరు, చెన్నై, బెర్హంపుర్‌లో ఈ పరీక్షలకు సంబంధించిన సెంటర్లు ఉండనున్నాయి.

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ఏపీ జెన్​కోలో 100 ఏఈఈ జాబ్స్
APGENCO NOTIFICATION 2026

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