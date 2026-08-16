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'6,534' విద్యా వాలంటీర్ల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఆగస్టు 21 దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ!

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 6,534 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్! - ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేదు - ఇప్పుడే అప్లై చేసుకోండిలా!

AP Vidya Volunteers Notification 2026
AP Vidya Volunteers Notification 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 11:16 AM IST

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AP Vidya Volunteers Notification 2026 : ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో చేరాలనుకుంటున్న అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్​లో టీచర్ల కొరత తీర్చేందుకు ఈ ఏడాది కూడా మొత్తం 6,534 అకడమిక్ ఇన్‌స్ట్రక్టర్ల (విద్యా వాలంటీర్లు) భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆగస్టు 21వ తేదీ లోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మరి, విద్యార్హతలు, జీతం, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఏపీ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యాబోధనను మెరుగుపరిచేందుకు 6,534 అకడమిక్ ఇన్‌స్ట్రక్టర్ల (విద్యా వాలంటీర్లు) భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి, దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది పాఠశాల విద్యాశాఖ. ఈ పోస్టుల నియామకానికి ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేదు. కేవలం అభ్యర్థుల అర్హతలు, అకడమిక్ మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఈ నోటిఫికేషన్ డీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు, TET/DSC అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడే అర్హులైన వారు ఆఫ్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకోండి.

పోస్టుల వివరాలు :

  • సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్(SGT) పోస్టులు : 3,597
  • స్కూల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు : 2,937

మొత్తం పోస్టులు : 6,534

అర్హతలు :

  • ఎస్​జీటీ పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థులు ఇంటర్​తో పాటు రెండేళ్ల D.Ed కోర్సు పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  • స్కూల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసేవారు సంబంధిత సబ్జెక్టులో డిగ్రీ చేసి ఉండాలి. అలాగే, గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బీఈడీ కోర్సు కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి.
  • ఈ నియామకాల్లో TET(టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్) లేదా DSC అర్హత పొందిన అభ్యర్థులకు మొదటి ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది.

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జీతం :

ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఎంపికైన ఎస్‌జీటీలకు నెలకు రూ.10,000, స్కూల్ అసిస్టెంట్లకు రూ.12,500 చొప్పున గౌరవ వేతనం లభిస్తుంది.

దరఖాస్తు విధానం :

తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఈ నెల 21వ తేదీలోగా ఆఫ్​లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే, అభ్యర్థులు తమ పరిధిలోని మండల విద్యాధికారి కార్యాలయంలో(MEO) నిర్ణీత గడువులోగా దరఖాస్తు పత్రాలను సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

ఎంపిక విధానం :

ఈ పోస్టులకు నియామకానికి ఎలాంటి ఎగ్జామ్ లేదు. కేవలం అభ్యర్థుల అకడమిక్ మెరిట్, అర్హతల ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది.

పని కాలం :

ఎంపికైన వారు ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో(2026-27) సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 30వ తేదీ వరకు పాఠశాలల్లో సేవలు అందించాల్సి ఉంటుంది. అంటే, ఈ నియామకం కేవలం 8 నెలల కాలానికి మాత్రమే పరిమితం.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 21, 2026.
  • డీఈవో కార్యాలయానికి దరఖాస్తుల బదిలీ : ఆగస్టు 22, 2026.
  • దరఖాస్తుల పరిశీలన & ఆమోదం : ఆగస్టు 23 నుంచి ఆగస్టు 28 వరకు
  • తుది మెరిట్ జాబితా విడుదల : ఆగస్టు 29, 2026.
  • ఎంపికైన వారికి నియామక పత్రాల అందజేత : ఆగస్టు 30, 31 తేదీల్లో
  • విధుల్లో చేరాల్సిన తేదీ : సెప్టెంబర్ 1, 2026.

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విద్యా వాలంటీర్ల నోటిఫికేషన్
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