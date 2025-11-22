ETV Bharat / education-and-career
సివిల్స్ అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్ - ఏపీ స్టడీ సర్కిళ్లలో ఉచిత శిక్షణ
సివిల్స్ రాయాలన్న ఆసక్తి ఉన్నా ఆర్థిక కారణాలతో అటువైపు దృష్టి సారించడం లేదు - అలాంటి వారికి ఉచిత శిక్షణకు అవకాశం
AP State Study Circle Begins Free Coaching for Civils: సివిల్స్ ఎంతో మంది యువత కల. సమాజ సేవ, పేదలకు న్యాయం చేయాలనుకున్న వారికి ఇది ఒక చక్కటి మార్గం. అందుకే లక్షలాది మంది ఈ పరీక్ష రాసేందుకు సిద్ధమవుతుంటారు. సంబంధిత శిక్షణ ఖర్చుతో కూడుకున్నది కావడంతో చాలా మంది వెనకడుగు వేస్తారు. ఇలాంటి వారికి అండగా నిలిచేందుకు ప్రభుత్వం ఉచిత తర్ఫీదుకు అవకాశం కల్పిస్తోంది.
ఉచిత శిక్షణకు అవకాశం: ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో ప్రతి సంవత్సరం 20 వేల మంది విద్యార్థులు వివిధ డిగ్రీ కోర్సులు పూర్తి చేస్తున్నారు. అయితే వీరిలో పేద, మధ్య తరగతి వర్గాలకు చెందిన యువత 70 శాతం మంది ఉంటున్నారు. చాలా మందికి సివిల్స్ రాయాలన్న ఆసక్తి ఉన్నా ఆర్థిక కారణాలతో అటు వైపు దృష్టి సారించడం లేదు. ఇలాంటి వారు ఈ ఉచిత శిక్షణను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు.
30న అర్హత పరీక్ష: ఈ నెల 26 లోగా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు చేసుకోవాలి. కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలతో https://apstudycircle.apcfss.in/ వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి. అనంతరం అర్హత పరీక్ష ఉంటుంది. ఈ నెల 30న అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లోనూ నిర్వహిస్తారు. అర్హత సాధిస్తే విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతిలోని అంబేడ్కర్ స్టడీ సర్కిళ్లలో డిసెంబరు 10 నుంచి తరగతులు ప్రారంభం అవుతాయి. 2025-26 సంవత్సరానికి 240 మందికి అవకాశం కల్పించనున్నారు.
సందేహాలుంటే?: ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే నివృత్తి చేసుకునేందుకు 94933 43866, 96035 57333, 98668 86844ను సంప్రదించవచ్చు. ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలోని బీసీ, ఎస్సీ సంక్షేమ అధికారుల కార్యాలయాలకు సైతం రావొచ్చని సాధికారత అధికారులు అప్పన్న, జ్యోతి శ్రీ తెలిపారు.
భారతీయ సివిల్ సర్వీసులు: ఎక్కువ జీతం, సామాజిక ప్రతిష్ఠ, అధికార శక్తి ఇవి మూడూ కావాలా? అయితే మీరు ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్కు సన్నద్ధం కావాలి. దీనికి సంబంధించిన పరీక్షలను యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (UPSC) ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తోంది. అభ్యర్థులకు నిర్దిష్ట వయో పరిమితి ఉంటుంది. వివిధ దశల్లో జరిగే అన్ని పరీక్షల్లోనూ అత్యుత్తమంగా రాణించే వారినే సివిల్ సర్వీసులకు ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపిక అయ్యే అభ్యర్థులకు ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ (IAS), ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ (IPS), ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ (IFS)లను కేటాయిస్తారు.
భారత్లోని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిర్వహణలోనే సివిల్ సర్వీసు అధికారులే కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. ప్రభుత్వాల విధానాల రూపకల్పనలో చక్రం తిప్పేది కూడా వీరే. కెరీర్ ఆరంభంలోనే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ అధికారుల నెలవారీ జీతభత్యం రూ.56,100 వరకు ఉంటుంది. కెరీర్ ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ ఈ వేతనం క్రమంగా పెరుగుతూపోతుంది. టాప్ ర్యాంకుకు చేరాక నెలవారీ వేతనం గరిష్ఠంగా సుమారు రూ.2.50 లక్షల వరకు పెరుగుతుంది.