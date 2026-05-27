"పది" పాసైన విద్యార్థులకు అలర్ట్ - ట్రిపుల్ ఐటీల్లో ప్రవేశానికి మూడు రోజులే గడువు!
కొనసాగుతున్న ఏపీ ట్రిపుల్ ఐటీ 2026 ప్రవేశాల ప్రక్రియ - అప్లికేషన్కు చివరి తేదీ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 12:42 PM IST
AP RGUKT IIIT ADMISSIONS 2026 : పదో తరగతి పాసైన విద్యార్థులు నెక్ట్స్ ఏం చదివితే మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందనే ఆలోచనలో ఉంటారు. అలాంటివారందరికీ గుడ్న్యూస్. ఏపీలోని రాజీవ్గాంధీ విజ్ఞాన, సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం(RGUKT) నిర్వహిస్తున్న నాలుగు ట్రిపుల్ ఐటీ క్యాంపస్లలో అడ్మిషన్స్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి 6 సంవత్సరాల సమీకృత బీటెక్ ఇంజినీరింగ్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం అప్లికేషన్స్ స్వీకరిస్తున్నారు. అర్హులైన విద్యార్థులు ఇప్పుడే ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోండి. మరి, అప్లికేషన్కు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? ఎంపిక ప్రక్రియకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న మొత్తం నాలుగు ట్రిపుల్ ఐటీ(ఆర్కే వ్యాలీ, నూజివీడు, శ్రీకాకుళం, ఒంగోలు) క్యాంపస్లలో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి 4,400 సీట్లు భర్తీ చేయనున్నారు. ప్రతి క్యాంపస్కు 1,100 సీట్లు కేటాయించారు. EWS కోటా కింద 10 శాతం సీట్లు అదనంగా భర్తీ చేస్తారు. అప్లికేషన్ ప్రక్రియకు మరో మూడు రోజుల్లో(మే 30) గడువు ముగియనుంది. జూన్ 12వ తేదీన తాత్కాలిక ఎంపిక ఫలితాలను వెల్లడించనున్నారు.
అర్హతలు :
ట్రిపుల్ ఐటీలో సీటు పొందాలనుకునే విద్యార్థులు 2026 సంవత్సరంలో ఏపీ గవర్నమెంట్ లేదా సీబీఎస్ఈ/ఐసీఎస్ఈ ద్వారా నిర్వహించిన టెన్త్ క్లాస్(SSC) లేదా తత్సమాన పరీక్షలో పాసై ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, 2026లో టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసిన విద్యార్థులు అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు. ఒకవేళ ఇద్దరు అభ్యర్థులకు సమాన మార్కులు వచ్చి పోటీ (tie) ఏర్పడితే, వయసులో పెద్దవారైన అభ్యర్థికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
కోర్సు విభాగాలు :
ప్రి-యూనివర్శిటీ కోర్స్ (PUC) : M.P.C., M.Bi.P.C. విభాగాలు (6 సంవత్సరాలు).
ఇంజినీరింగ్ బ్రాంచీలు (B.Tech) : నాలుగేళ్లు
- సివిల్ ఇంజినీరింగ్
- మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్
- ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్
- కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్
- ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజినీరింగ్
- కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ విత్ AI అండ్ ML
- కెమికల్ ఇంజినీరింగ్ (ఈ కోర్సు నూజివీడు, ఆర్.కె వ్యాలీలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది)
- మెటలర్జికల్ అండ్ మెటీరియల్స్ ఇంజినీరింగ్ (ఇది నూజివీడు, ఆర్.కె వ్యాలీలో మాత్రమే ఉంది).
అప్లికేషన్ ఫీజు :
ట్రిపుల్ ఐటీ నోటిఫికేషన్ అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులకు రూ.250 ఉండగా, ఇతరులకు రూ.400 ఉంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ :
- గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదివిన విద్యార్థులకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఈ విద్యార్థులకు 4 శాతం 'డిప్రివేషన్ స్కోర్' అదనంగా యాడ్ చేస్తారు.
- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వేషన్ నియమావళిని ఫాలో అవుతూ టెన్త్ క్లాస్లో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది.
- ఆర్జీయూకేటీ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఆమోదించిన ప్రకారం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో టెన్త్లో విద్యార్థులకు వచ్చిన మార్కులకు 4% మార్కులు కలుపుతారు. రెండు సంవత్సరాల పీయూసీ అనంతరం స్టూడెంట్స్ బయటకు వెళ్లే ఛాన్స్ కల్పిస్తారు.
- విద్యార్థుల మెరిట్ను బట్టి కేటగిరీ ప్రకారం ప్రాధాన్య క్రమంలో క్యాంపస్లను కేటాయిస్తారు. అందుకే, అభ్యర్థులు అప్లై చేసేటప్పుడు తమ క్యాంపస్ ప్రాధాన్యాలను జాగ్రత్తగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి క్యాంపస్ కన్ఫార్మ్ అయ్యాక బదిలీకి ఛాన్స్ ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే, వారికి వచ్చిన క్యాంపస్లోనే చదవాల్సి ఉంటుంది.
చివరి తేదీ : మే 30, 2026 సాయంత్రం 5 గంటల వరకు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవడానికి టైమ్ ఉంది.
దరఖాస్తుల పరిశీలన నూజివీడు RGUKT ప్రాంగణంలో
CAP : జూన్ 5 నుంచి జూన్ 8, 2026 వరకు.
స్పోర్ట్స్ : జూన్ 5 నుంచి జూన్ 8, 2026 వరకు.
భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ : జూన్ 8, 2026.
ఎన్సీసీ : జూన్ 5 నుంచి జూన్ 8, 2026 వరకు.
తాత్కాలిక ఫలితాల ప్రకటన : జూన్ 12, 2026.
ఎంపికైన క్యాండిడేట్స్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్..
నూజివీడు ప్రాంగణం : జూన్ 19, 20 తేదీల్లో ఉంటుంది.
RK వ్యాలీ (ఇడుపుల పాయ) : జూన్ 19, 20 తేదీల్లో నిర్వహించనున్నారు.
ఒంగోలు ప్రాంగణం : జూన్ 22, 23 తేదీల్లో (ఇడుపులపాయ) వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది.
శ్రీకాకుళం : జూన్ 22, 23 తేదీల్లో
