కేజీబీవీల్లో 299 టీచింగ్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే
ఏపీ కేజీబీవీ బోధనా పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల - విద్యార్హతలు, జీతం, దరఖాస్తు విధానం వివరాలిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 10:34 AM IST
AP KGBV Recruitment 2026 : ఉపాధ్యాయ వృత్తి చేపట్టాలనుకునే మహిళా అభ్యర్థులకు శుభవార్త. ఏపీలోని కేజీబీవీల్లో టీచింగ్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠశాల విద్యాశాఖ పరిధిలోని 352 టైప్-III కేజీబీవీలలో ఖాళీగా ఉన్న 299 బోధనా సిబ్బంది పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఒప్పంద ప్రాతిపదికన(Contract Basis) భర్తీ చేసేందుకు అర్హులైన మహిళా అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు. మరి, ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవడానికి కావాల్సిన విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, శాలరీ, దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఏపీలోని మహిళా అభ్యర్థులకు అద్భుత అవకాశం. సమగ్ర శిక్షా ఆధ్వర్యంలో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయాల్లో(KGBV) ఖాళీగా ఉన్న 299 బోధనా సిబ్బంది పోస్టుల భర్తీకి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా చూస్తే తూర్పుగోదావరి, డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలు మినహాయించి మిగతా జిల్లాల్లో ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ నియామకాలు పూర్తిగా ఒప్పంద ప్రాతిపదికన 2026 - 27 సంవత్సరానికి మాత్రమే చేపడుతున్నట్లు నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్నారు. ప
ఖాళీల వివరాలు :
1. ప్రిన్సిపల్ పోస్టులు : 16
2. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ (PGTs) : 98
3. కాంట్రాక్ట్ రెసిడెన్షియల్ టీచర్స్ (CRTs) : 133
4. ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ (PETs) : 52
ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 299 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.
విద్యార్హతలు :
నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, మహిళా అభ్యర్థులు పోస్టులను అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో ఇంటర్, యూజీడీఈపీ లేదా బీపీఈడీ లేదా ఎంపీఈడీ, 50 శాతం మార్కులతో డిగ్రీ, పీజీ, బీఈడీ, ఏపీ టెట్లో ఉత్తీర్ణత పొంది ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
- కేజీబీవీల్లో టీచింగ్ పోస్టులకు అప్లై చేసే మహిళా అభ్యర్థులకు 2025 జులై 1వ తేదీ నాటికి కనీస వయస్సు 18 ఏళ్లు, గరిష్ఠ వయస్సు 45 సంవత్సరాలు ఉండాలి.
- ఎస్సీ/ఎస్టీ/బీసీ/ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 50 సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు 52 ఏళ్ల వరకు వయస్సులో సడలింపు ఛాన్స్ ఉంది.
శాలరీ :
నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ప్రిన్సిపల్ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.34,139 పొందుతారు. అదే, పీజీటీ, సీఆర్టీ, పీఈటీ పోస్టులకు సెలెక్ట్ అయినవారికి నెలకు రూ.26,759 జీతం వస్తుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు :
అప్లికేషన్ ఫీజు & ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీల కింద ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసేవారు రూ.300 పే చేయాల్సి ఉంటుంది.
అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ :
అర్హులైన మహిళా అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్లో http://kgbvrecruitment.apcfss.in కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారానే అప్లై చేసుకోవాలి. ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియలో లేదా వెబ్సైట్లో ఏవైనా సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తితే 70750 39990, 79933 29115 నంబర్లను సంప్రదించి పరిష్కరించుకోవచ్చు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- నోటిఫికేషన్ విడుదల : మే 25, 2026.
- అప్లికేషన్ ప్రక్రియ స్టార్ట్ : మే 27, 2026.
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : జూన్ 5, 2026.
- నియామక ఉత్తర్వుల జారీ : జూన్ 18, 2026.
- డ్యూటీలో చేరాల్సిన తేదీ : జూన్ 20, 2026.
ఎంపిక ప్రక్రియ :
ఏపీ కేజీబీవీల్లో విడుదలైన ఈ టీచింగ్ పోస్టుల ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తిగా మెరిట్ ప్రాతిపదికన జరుగుతుంది. అభ్యర్థులు వారి అకడమిక్ & ప్రొఫెషనల్ కోర్సుల్లో సాధించిన మార్కులకు వెయిటేజీ ఇచ్చి 100 మార్కులకు మెరిట్ జాబితాను సిద్ధం చేస్తారు. అనంతరం జిల్లా స్థాయి కమిటీ ద్వారా సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ నిర్వహించి అభ్యర్థులను సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
