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హైకోర్టులో 'ఉద్యోగాలు' - రూ.లక్షన్నర పైగా వేతనం
ఏపీ హైకోర్టులో 'సివిల్ జడ్జి' పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ - అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానమిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 12:34 PM IST
AP High Court Recruitment 2026 : లా చదివినోళ్లకు అద్భుత అవకాశం. అమరావతిలోని ఏపీ హైకోర్టులో సివిల్ జడ్జి (సీనియర్ డివిజన్) పోస్టుల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైనవారికి నెలకు రూ. 1,11,000 నుంచి రూ. 1,63,030 వరకు గౌరవ వేతనం లభిస్తుంది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్నవారు అక్టోబరు 01వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మరి, ఈ పోస్టులకు ఉండాల్సిన అర్హతలు, ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి, ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర జుడీషియల్ సర్వీస్లోని సివిల్ జడ్జి (జూనియర్ డివిజన్) కేడర్ అధికారుల నుంచి లిమిటెడ్ డిపార్ట్మెంటల్ కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామినేషన్ (LDCE) ద్వారా ఓపెన్ కేటగిరీలో గ్రూప్-I,-II, III సివిల్ జడ్జి (సీనియర్ డివిజన్) పోస్టుల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అర్హులైన వారి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు, అమరావతి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. అక్టోబరు 01వ తేదీ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు.
పోస్టుల వివరాలు :
సివిల్ జడ్జి (సీనియర్ డివిజన్) - 16 పోస్టులు
రిజర్వేషన్ల వారిగా పోస్టుల వివరాలు :
- ఓసీ : 12 పోస్టులు
- ఎస్సీ(గ్రూప్ -1) : 01
- ఎస్సీ(గ్రూప్ -2) : 01
- ఎస్సీ(గ్రూప్ -3) : 01
- ఎస్టీ : 01
మొత్తం పోస్టులు : 16
అర్హతలు :
- ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర జుడీషియల్ సర్వీస్లో సివిల్ జడ్జి (జూనియర్ డివిజన్)గా పనిచేస్తుండాలి.
- అలాగే, 2026 మార్చి 31వ తేదీ నాటికి కనీసం మూడేళ్ల సర్వీస్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి.
- అప్లికేషన్ ఫామ్తో పాటు లా డిగ్రీ, ఎస్ఎస్సీ/పుట్టిన తేదీ ధృవీకరణ పత్రాల అటెస్టెడ్ కాపీలను సబ్మిట్ చేయాలి.
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శాలరీ :
ఈ సివిల్ జడ్జి పోస్టులకు ఎంపికైనవారికి నెలకు రూ. 1,11,000 నుంచి రూ. 1,63,030 వరకు జీతం ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ :
అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆఫ్లైన్లో పోస్టు ద్వారా దరఖాస్తు ఫారాన్ని సమర్పించాలి.
అడ్రస్ :
మీరు దరఖాస్తులను సంబంధిత ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి (పీడీ.ఏ) కార్యాలయంలో సమర్పించాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి ఓసీ,ఈడబ్ల్యూఎస్, బీసీ అభ్యర్థులు రూ.1,000 పే చేయాలి. అదే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులు రూ.500 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
ఎంపిక విధానం :
కంప్యూటర్ ఆధారిత నిష్పాక్షిక (MCQ) పరీక్ష, రాత పరీక్ష(మొత్తం 3 పేపర్లు ఉంటాయి-ప్రతి పేపర్కు 100 మార్కులు, 3 గంటల టైమ్) మౌఖిక పరీక్షల ద్వారా అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : అక్టోబర్ 01, 2026.
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://aphc.gov.in/recruitments.php
ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు సివిల్ జడ్జి (సీనియర్ డివిజన్) నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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