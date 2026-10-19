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దసరా వేళ నిరుద్యోగులకు శుభవార్త - 686 పోస్టులతో గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్!
ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-2 నోటిఫికేషన్ విడుదల - నవంబర్ 10 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 7:03 AM IST
AP Group 2 Notification 2026 : దసరా పండగ వేళ నిరుద్యోగ యువతకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (APPSC) గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. మొత్తం 686 పోస్టులతో గ్రూప్-2 నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఏపీపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఏ విభాగంలో ఎన్ని ఖాళీలున్నాయి? అర్హతలేంటి? ఎంపిక విధానం, దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
గ్రూప్-II సర్వీసెస్ కింద వివిధ కేటగిరీల 686 ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది ఏపీపీఎస్సీ. ఇందులో డిప్యూటీ తహశీల్దార్, డిప్యూటీ మండల పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ పోస్టులు ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండగా, అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ పోస్టులు తక్కువగా ఉన్నాయి.
పోస్టుల పూర్తి వివరాలు :
- డిప్యూటీ తహసీల్దార్ పోస్టులు - 200
- డిప్యూటీ మండల పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ - 176
- సీనియర్ అకౌంటెంట్ - 90
- అసిస్టెంట్ Section ఆఫీసర్ జాబ్స్(జీఏడీ) - 71
- జూనియర్ అకౌంటెంట్ - 48
- గూడ్స్ & సర్వీస్ Tax ఆఫీసర్ జాబ్స్ - 40
- ప్రొహిబిషన్ & ఎక్సైజ్ ఎస్ఐ జాబ్స్ - 29
- కోఆపరేటివ్ సొసైటీల Assistant రిజిస్ట్రార్ జాబ్స్ - 10
- సబ్-రిజిస్ట్రార్ గ్రేడ్-II పోస్టులు - 07
- మున్సిపల్ కమిషనర్(Grade 3) ఉద్యోగాలు - 06
- ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ పోస్టులు - 05
- లా డిపార్ట్మెంట్లో అసిస్టెంట్ Section ఆఫీసర్ - 04
మొత్తం పోస్టులు - 686 ఉద్యోగాలు
అర్హతలు :
- ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు డీటైల్డ్ నోటిఫికేషన్ విడుదల తేదీ నాటికి ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ లేదా తత్సమాన విద్యార్హతను కలిగి ఉండాలి.
- పోస్ట్ కోడ్ 10(లా డిపార్ట్మెంట్లోని అసిస్టెంట్ Section ఆఫీసర్)కు లా డిగ్రీ చదివి ఉండాలి.
- అలాగే, సీనియర్/జూనియర్ అకౌంటెంట్, ఏఎస్ఓ (ఫైనాన్స్) పోస్టులకు గణితం, అర్థశాస్త్రం లేదా వాణిజ్య శాస్త్రంలో డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి.
- అకౌంటింగ్ ఉద్యోగాల కోసం కంప్యూటర్ సర్టిఫికెట్ కోర్సులు లేదా కంప్యూటర్ సైన్స్ డిగ్రీల రూల్స్ వర్తిస్తాయి.
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జీతభత్యాలు :
- మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్-III పోస్టులకు నెలకు రూ.45,830 నుంచి 1,30,580, సబ్-రిజిస్ట్రార్ గ్రేడ్-II, డిప్యూటీ తహశీల్దార్ జాబ్స్కు రూ.44,570 నుంచి 1,27,480 గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలకు రూ.45,830 నుంచి 1,30,580 వరకు గౌరవ వేతనం లభిస్తుంది.
- అలాగే, కోఆపరేటివ్ సొసైటీల అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ ఉద్యోగాలకు రూ.45,830 నుంచి 1,30,580, డిప్యూటీ మండల పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు రూ.45,830-1,30,580 జీతం ఉంటుంది.
- ఇక సీనియర్ అకౌంటెంట్ పోస్టులకు రూ.34,580 నుంచి 1,07,210; జూనియర్ అకౌంటెంట్ జాబ్స్కు రూ.25,220-80,910, ఇతర పోస్టులకు రూ.40,970 - రూ.1,24,380 శాలరీ ఉంటుంది.
సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :
- ముందుగా అభ్యర్థులకు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ (ప్రిలిమినరీ పరీక్ష - ఆఫ్లైన్ మోడ్/ఓఎంఆర్ ఆధారిత) ఉంటుంది.
- అనంతరం మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్, కొన్ని ఉద్యోగాలకు కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ (CPT) కండక్ట్ చేస్తారు.
- ఈ పరీక్షలో నెగెటివ్ మార్కులు ఉంటాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 వంతు మార్కుల కోత ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభ తేదీ : నవంబర్ 10, 2026
దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ : నవంబర్ 30, 2026.
గ్రూప్-2 ఎగ్జామ్ అప్లికేషన్ ఫీజు, వయోపరిమితి వంటి తదితర వివరాలు పూర్తి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయ్యాక తెలుస్తాయి. అందుకోసం అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ చెక్ చేసుకోవాలి.
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