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"పదో తరగతి" పబ్లిక్‌ పరీక్షల ప్రశ్నపత్రాల్లో మార్పులు! - తెలుగులో ఆ ప్రశ్నను మళ్లీ చేర్చారు!

ఏపీ టెన్త్ క్లాస్ ప్రశ్నపత్రాల్లో మార్పులు చేసిన ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం - వెబ్​సైట్​లో మార్చిన ప్రశ్నపత్రాల మోడల్ పేపర్లు!

AP SSC Public Exam Question Paper Changes
AP SSC Public Exam Question Paper Changes (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 12:45 PM IST

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AP SSC Public Exam Question Paper Changes : ఏపీ ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం గతేడాది పదో తరగతి పబ్లిక్‌ ప్రశ్నపత్రాల్లో కొన్ని మార్పులు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, తాజాగా 2026-27 ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి మరికొన్నింటికి శ్రీకారం చుట్టింది. ముఖ్యంగా గత ప్రభుత్వ హయాంలో తెలుగు సబ్జెక్టు ప్రశ్నాపత్రంలో తొలగించిన "ప్రతిపదార్థం" ప్రశ్నను తిరిగి తీసుకొచ్చింది. అలాగే, మరికొన్ని పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల ప్రశ్నాపత్రాల్లో పలు మార్పులు చేస్తూ బ్లూప్రింట్, నమూన పేపర్లను వెల్లడించింది. మార్పులతో కూడిన క్వశ్చన్ పేపర్లను వెబ్​సైట్​లో అందుబాటులో ఉంచింది. మరి, అందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

విద్యార్థుల నైపుణ్యాలను పరిశీలించేలా ప్రశ్నపత్రాలను రూపొందించాలని కేంద్రం ఇప్పటికే అన్ని రాష్ట్రాలకు సూచించిన విషయం తెలిసిందే. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రస్తుత 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి పది పబ్లిక్‌ ప్రశ్నపత్రాల్లో కొన్ని మార్పులు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది ఏపీ ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం. ఈ మేరకు మార్పులతో కూడిన బ్లూప్రింట్, నమూనా పేపర్లను అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఉంచింది. ప్రస్తుతం టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలని పేర్కొంది.

ముఖ్యంగా టెన్త్ క్లాస్ తెలుగు సబ్జెక్టు క్వశ్చన్ పేపర్​లో "ప్రతిపదార్థం" ప్రశ్నను తిరిగి తీసుకొచ్చింది. ఇందులో పద్యం ఇస్తే, ప్రతి పదానికి విద్యార్థులు అర్థం రాయాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్వశ్చన్​కు 8 మార్కులుంటాయి. తెలుగు భాషా పండితులతో కమిటీ వేసి, వారి అభిప్రాయాలు సేకరించాక ఈ ప్రశ్నను మళ్లీ పదో తరగతి తెలుగు సబ్టెక్టు పేపర్​లో పునఃప్రవేశపెట్టారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో టెన్త్ క్లాస్​ తెలుగు పేపర్​లో ఈ క్వశ్చన్​ను తొలగించగా, 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి మళ్లీ ప్రవేశపెట్టడం గమనార్హం.

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ఇప్పటివరకు పదో తరగతి హిందీ ప్రశ్నపత్రంలో 31 ప్రశ్నలు ఉండగా, అదనంగా 32వ ప్రశ్నను చేర్చారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ పరాఖ్‌ (పర్ఫార్మెన్స్‌ అసెస్‌మెంట్, రివ్యూ అండ్‌ ఎనాలిసిస్‌ ఆఫ్‌ నాలెడ్జ్‌ ఫర్‌ హోలిస్టిక్‌ డెవలప్‌మెంట్‌) నిబంధనలకు అనుగుణంగా ప్రశ్నపత్రంలో మార్పులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అవగాహనకు 60%, సున్నితత్వానికి 20%, సృజనాత్మకతకు 20% వెయిటేజీగా నిర్ణయించారు. టెన్త్​ క్లాస్​లో హిందీ, సైన్స్‌ సబ్జెక్టులు మినహా మిగతా వాటిలో 100 మార్కులకు 33 ప్రశ్నలు వస్తాయి. జనరల్‌ సైన్స్‌లో 17, జీవశాస్త్రంలో 17 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. సైన్స్‌లో ఒక్కో పేపర్‌కు 50 మార్కుల వెయిటేజీ ఉంటుంది. వ్యాసరూప ప్రశ్నలు 56%, అతి లఘుప్రశ్నలు 18%, లక్ష్యాత్మక ప్రశ్నలు 14%, లఘుప్రశ్నలు 12శాతం ఉంటాయి.

ఏపీ ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://www.bse.ap.gov.in/

సబ్జెక్ట్ వైస్ పదో తరగతి ప్రశ్నపత్రాల వివరాలు :

మారిన సిలబస్ ప్రకారం పదో తరగతి మోడల్ పేపర్స్
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ముఖ్య గమనిక : 2026 -27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి పదో తరగతి ప్రశ్నపత్రాల్లో వచ్చిన మార్పులను పైన పేర్కొన్న పట్టికలో ఉన్న లింక్​పై క్లిక్​ చేసి ఒక్కో పేపర్​లో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయో స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు.

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ఏపీ పది ప్రశ్నపత్రాల్లో మార్పులు
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