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కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుల్లో "338 ఉద్యోగాలు" - జీతం రూ.45 వేలకు పైనే! - సొంత జిల్లాలోనే పోస్టింగ్!
ఏపీలోని జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకుల్లో భారీగా ఖాళీలు - ఆగస్టు 7 దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 11:00 AM IST
AP Cooperative Bank Notification 2026 : నిరుద్యోగ యువతకు గుడ్న్యూస్. నెలకు రూ.45వేలకు పైగా ప్రారంభ జీతంతో సొంత జిల్లాలోనే పని చేసే అద్భుత అవకాశం. ఏపీలోని పలు జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకుల్లో(DCCB) ఖాళీగా ఉన్న మొత్తం 338 అసిస్టెంట్ మెనేజర్, స్టాఫ్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్(APCOB). అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 7వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఉండాల్సిన అర్హతలేంటి? అప్లికేషన్ ఫీజు ఎంత, ఎంపిక విధానం, ఏ ఏ జిల్లాలో ఖాళీలున్నాయి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు జిల్లా కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుల్లో 338 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేసి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు. దీని ద్వారా 295 అసిస్టెంట్ మేనేజర్, 43 స్టాఫ్ అసిస్టెంట్ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది ఏపీసీఓబీ. జులై 24 నుంచి ప్రారంభమైన ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ఆగస్టు 7 వరకు కొనసాగనుంది. కంప్యూటర్ బేస్ట్ టెస్టు ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
అర్హతలు :
- ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డిగ్రీ లేదా పీజీ ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
- అలాగే, అభ్యర్థి ఏ జిల్లాకు దరఖాస్తు చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ జిల్లాకు చెందిన వారై ఉండాలి.
- అదేవిధంగా, ఇంగ్లిష్, కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం, స్థానిక భాషలో ప్రావీణ్యం ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
18 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉండాలి. నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న నిబంధనల ప్రకారం, బీసీ అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్లు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, దివ్యాంగులకు 10 నుంచి 15 సంవత్సరాలు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటున్న జిల్లా కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగులు/ఎక్స్ సర్విస్మెన్ అభ్యర్థులకు రూ.590గా నిర్ణయించారు. అదే, ఓసీ/బీసీ/ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు రూ.826 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
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జీతభత్యాలు :
ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి ప్రస్తుత ప్రారంభ వేతనం డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ వంటి అదనపు అలవెన్సులతో కలిపి రూ.47 వేలుగా ఉంది.
ఎంపిక విధానం :
కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుల్లో భర్తీ చేయనున్న ఈ ఉద్యోగాలకు ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
పరీక్ష విధానం :
కంప్యూటర్ బేస్ట్ టెస్టు(సీబీటీ) 200 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇందులో క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్, రీజనింగ్, ఇంగ్లిష్ ల్వాంగ్వేజ్, ఫైనాన్స్ అవేర్నెస్, కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానంకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఒక్కో విభాగం నుంచి 40 క్వశ్చన్స్ చొప్పున మొత్తం కలిపి 200 మార్కులకు ఈ ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తారు. పరీక్ష వ్యవధి వచ్చేసి రెండు గంటలు ఉంటుంది. నెగటివ్ మార్కులు ఉంటాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/4 (0.25) మార్కులు కట్ చేస్తారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభ తేదీ : జులై 24, 2026.
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 7, 2026.
- పరీక్ష తేదీ : ఆగస్టు లేదా సెప్టెంబరులో ఉండొచ్చు.
ఏ ఏ జిల్లాలో ఖాళీలున్నాయంటే?
- ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్(APCOB) విడదల చేసిన ఈ నోటిఫికేషన్లలో చిత్తూరు, విశాఖపట్నం, కడప, ప్రకాశం, నెల్లూరు, విజయనగరం జిల్లాల్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి.
- చిత్తూరు జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకులో ఉన్న ఖాళీలు, దరఖాస్తు విధానం కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- విశాఖపట్నం డీసీసీబీలో ఉన్న పోస్టులు, అప్లికేషన్ విధానం కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- కడప జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకులో ఉన్న ఖాళీలు, దరఖాస్తు విధానం కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- ప్రకాశం జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకులో(DCCB) ఉన్న పోస్టులు, దరఖాస్తు విధానం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై నొక్కండి.
- నెల్లూరు డీసీసీబీలో ఉన్న పోస్టులు, అప్లికేషన్ విధానం కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- విజయనగరం జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకులో(DCCB) ఉన్న పోస్టులు, దరఖాస్తు విధానం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై నొక్కండి.
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