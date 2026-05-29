యూనివర్సిటీల్లో 1,523 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ, ఖాళీల వివరాలిలా!

AP Assistant Professor Notification 2026
Published : May 29, 2026 at 4:39 PM IST

AP Assistant Professor Notification 2026 : ఏపీలోని నిరుద్యోగులకు గుడ్​న్యూస్. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 19 యూనివర్సిటీల్లో ఖాళీగా ఉన్న 1,523 అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మొత్తం ఖాళీల్లో 1,244 రెగ్యులర్, 279 బ్యాక్‌లాగ్‌ పోస్టులు ఉన్నాయి. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ప్రొఫెసర్‌, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, & అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్ కేటగిరీలలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి ఏపీ ప్రభుత్వం దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. మరి, అందుకు సంబంధించిన విద్యార్హతలు, అప్లికేషన్ విధానం, ఎంపిక ప్రక్రియ, దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఏపీ ప్రభుత్వం 19 విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 1,523 ఫ్యాకల్టీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి, అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మే 18 నుంచే అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ షురూ అయ్యింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా యోగి వేమన, ఆంధ్రకేసరి, అంబేడ్కర్‌, వైఎస్‌ఆర్‌ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీ, ద్రవీడియన్‌, ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయాలతో పాటు రాయలసీమ, ఆంధ్రయూనివర్సిటీ, జేఎన్‌టీయూ కాకినాడ, జేఎన్‌టీయూ అనంతపురం, ఆర్‌జేయూకేటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర, శ్రీ కృష్ణదేవరాయ వంటి ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాల్లోని ప్రొఫెసర్‌, అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.

ఈ ఉద్యోగాల్లో ఎక్కువగా రాజీవ్‌గాంధీ వైజ్ఞానిక, సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం (ఆర్టీయూకేటీ)లో 311 పోస్టులు, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో 246 ఖాళీలు, శ్రీవేంకటేశ్వరలో 125, శ్రీకృష్ణదేవరాయలో 103 చొప్పున ఉన్నాయి. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు 2026, జూన్‌ 8 వరకు ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు.

పోస్టుల వివరాలు :

1. ప్రొఫెసర్‌ : 63

2. అసోసియేట్‌ ప్రొఫెసర్‌ : 334

3. అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌ : 1020

4. అసిస్టెంట్‌ లైబ్రేరియన్‌ : 02

5. లెక్చరర్‌(ఆర్‌జీయూకేటీ) : 104

ఏపీ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 1,523 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.

విద్యార్హతలు :

ఈ ఫ్యాకల్టీ పోస్టులకు అప్లై చేసుకునే అభ్యర్థులు పోస్టులను అనుసరించి సంబంధిత సబ్జెక్టులో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ (PG) పూర్తి చేయడంతో పాటు, పీహెచ్‌డీ (PhD) లేదా సెట్ (SET) లేదా నెట్ (NET)లలో అర్హత సాధించి ఉండాలి.

దరఖాస్తు విధానం : అర్హులైన అభ్యర్తులు అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఆన్‌లైన్‌ పద్ధతిలో అప్లై చేసుకోవాలి.

ఎంపిక ప్రక్రియ :

నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, అభ్యర్థుల ఎంపిక వారు అప్లై చేసుకునే పోస్టుల రకాన్ని బట్టి రాత పరీక్ష లేదా ఇంటర్వ్యూల ఆధారంగా నిర్వహిస్తారు.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభం : మే 18
  • ఫీజు చెల్లింపునకు ఆఖరు తేదీ : జూన్‌ 8, 2026
  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్ : జూన్‌ 8
  • హార్డ్‌ కాపీతో దరఖాస్తు సమర్పణ : జూన్‌ 15
  • అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌ అభ్యర్థుల ప్రాథమిక జాబితాల అర్హత జాబితా : జూన్‌ 22
  • ప్రాథమిక అర్హతపై అభ్యంతరాల స్వీకరణకు లాస్ట్ డేట్ : జూన్‌ 29
  • స్క్రీనింగ్‌ టెస్ట్‌కు తుది అర్హత జాబితా ప్రదర్శన : జూన్‌ 30

దరఖాస్తు చేయాల్సిన వెబ్‌సైట్లు చిరునామాకామన్‌ రిక్రూట్‌మెంట్‌ పోర్టల్‌ : apuniversitiesrecruitment.apcfss.in

నైపుణ్యం పోర్టల్‌ : naipunyam.ap.gov.in

ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్‌ను పరిశీలించవచ్చు.

