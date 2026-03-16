టెన్త్ తర్వాత త్వరగా సెటిల్ అవ్వాలా? - 'పాలీసెట్-2026'కు సిద్ధంకండి - కొత్తగా ఏఐ, ఈవీ టెక్నాలజీ కోర్సులు!

పది తర్వాత ఏ కోర్సు చదవాలన్న కన్ఫ్యూజన్‌కు చెక్- తక్కువ వ్యవధిలోనే చేతికి వృత్తి నైపుణ్యాలు- ప్రాక్టికల్ శిక్షణతో పరిశ్రమలకు తగ్గట్టుగా విద్యార్థుల సన్నద్ధత- డిప్లొమా పూర్తవ్వగానే ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాల్లో కొలువులు

AP & TG POLYCET 2026 Details (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 8:15 PM IST

AP & TG POLYCET 2026 Details : పదో తరగతి అనగానే ప్రతి విద్యార్థి జీవితంలో ఓ కీలక మలుపు. పరీక్షలు రాసిన తర్వాత 'నెక్స్ట్ ఏంటి?' అనే ప్రశ్న ప్రతి ఒక్కరినీ, వాళ్ల తల్లిదండ్రులను వేధిస్తుంటుంది. ఇంటర్మీడియట్ చదివి, ఆ తర్వాత ఇంజినీరింగ్ లేదా డిగ్రీ చేసి ఉద్యోగం సాధించడం ఒక సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం. కానీ, తక్కువ సమయంలోనే చేతిలో ఓ మంచి సర్టిఫికెట్ ఉండి, వెంటనే ఉపాధి పొందాలంటే మాత్రం 'పాలిటెక్నిక్' కోర్సులు బెస్ట్ ఆప్షన్. వేగంగా మారుతున్న ఈ సాంకేతిక ప్రపంచంలో త్వరగా స్థిరపడాలనుకునే వారికి ఇది చక్కటి మార్గం. పదో తరగతి పూర్తిచేసిన వెంటనే టెక్నాలజీ పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుని, చిన్న వయసులోనే ఇంజినీర్లుగా, సాంకేతిక నిపుణులుగా ఎదిగేందుకు పాలిటెక్నిక్ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇస్తోంది. ఈ కోర్సుల ప్రత్యేకతలు, అర్హతలు, ముఖ్యమైన తేదీల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

పాలిటెక్నిక్ కోర్సుల ప్రత్యేకత ఏమిటి? : ఈ కోర్సులు కేవలం తరగతి గదుల్లో చెప్పే థియరీకే పరిమితం కావు. ఇందులో ప్రాక్టికల్ శిక్షణకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. దీనివల్ల విద్యార్థులు కేవలం పుస్తక జ్ఞానమే కాకుండా, స్వయంగా పనిచేసే నైపుణ్యాన్ని సొంతం చేసుకుంటారు. ప్రస్తుతం పరిశ్రమల అవసరాలకు తగ్గట్లుగా వీరు ముందుగానే సిద్ధమవుతారు.

అర్హతలు, ఎవరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు? : పాలిటెక్నిక్ కోర్సుల్లో చేరాలంటే ఆయా రాష్ట్రాలు నిర్వహించే 'పాలిటెక్నిక్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్' రాయాల్సి ఉంటుంది. అభ్యర్థులు ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా తెలంగాణ రాష్ట్ర బోర్డులు నిర్వహించే పదో తరగతి లేదా దానికి సమానమైన పరీక్షలో నిర్ణీత మార్కులతో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. ఈ ఏడాది (2026 మార్చి/ఏప్రిల్ నెలల్లో) వార్షిక పరీక్షలకు హాజరయ్యే టెన్త్ విద్యార్థులు కూడా ఈ సెట్‌కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పాలీసెట్ రాయడానికి ఎలాంటి గరిష్ఠ వయోపరిమితి లేదు. ఏ వయసు వారైనా రాసుకోవచ్చు.

డిమాండ్ ఉన్న ప్రధాన కోర్సులు ఇవే : పాలిటెక్నిక్ అనగానే పాత కోర్సులే ఉంటాయని అనుకోవద్దు. ఆధునిక టెక్నాలజీకి తగ్గట్టుగా ఇందులో ఎన్నో కొత్త కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

  • సివిల్ ఇంజినీరింగ్
  • మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్
  • ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్ (ఈఈఈ)
  • కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ (సీఎస్ఈ)
  • మైనింగ్ ఇంజినీరింగ్
  • ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషీన్ లెర్నింగ్
  • క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ బిగ్ డేటా
  • సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ
  • ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్
  • ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (ఈవీ) టెక్నాలజీ
  • అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్ అండ్ యానిమల్ హస్బెండరీ డిప్లొమాలు.

కొలువుల జాతర, ఉన్నత చదువుల బాట! : డిప్లొమా పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు అటు ఉద్యోగాలు, ఇటు ఉన్నత విద్య, రెండింట్లోనూ విస్తృతమైన అవకాశాలు ఉంటాయి. కోర్సు పూర్తవగానే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో టెక్నీషియన్లుగా, సూపర్ వైజర్లుగా ఉపాధి పొందొచ్చు. సివిల్ చదివిన వారు ఇరిగేషన్, రైల్వేస్, నిర్మాణ రంగాల్లో స్థిరపడొచ్చు. మెకానికల్ వాళ్లు పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్లు, పరిశ్రమల్లో చేరవచ్చు. సాఫ్ట్‌వేర్, డేటా అనలిటిక్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ చదివిన వారు వెంటనే ఐటీ కంపెనీల్లో టెక్నికల్ సూపర్ వైజర్లుగా ఉద్యోగాలు తెచ్చుకోవచ్చు. డిప్లొమా తర్వాత 'ఈసెట్' పరీక్ష రాసి, లేటరల్ ఎంట్రీ ద్వారా నేరుగా బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్‌లో అడుగుపెట్టొచ్చు. వ్యవసాయ అనుబంధ డిప్లొమాలు చేసిన వారు 'అగ్రిసెట్' రాసి బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కోర్సులో చేరవచ్చు.

ముఖ్యమైన తేదీలు (పాలీసెట్-2026) : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాలీసెట్ పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదలైనందున విద్యార్థులు ఈ తేదీలను గుర్తుంచుకోవాలి.

  • ఆంధ్రప్రదేశ్ (ఏపీ పాలీసెట్​-2026):
  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ: 04-04-2026
  • ప్రవేశ పరీక్ష తేదీ: 25-04-2026
  • తెలంగాణ (టీజీ పాలీసెట్​-2026):
  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ: 20-04-2026
  • ప్రవేశ పరీక్ష తేదీ: 13-05-2026.

