Published : October 25, 2025 at 8:54 PM IST
Announcement for Admissions in NIT, IIT : ఎన్ఐటీ, ఐఐటీ, జీఎఫ్టీ (గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ టెక్నికల్ ఇనిస్టిట్యూషన్స్)లో బీటెక్, బీఆర్క్, బీప్లానింగ్లో వచ్చే విద్యా సంవత్సరం అడ్మిషన్ల కోసం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు విధానాన్ని మరింత సులభతరం చేసింది. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే హెల్ప్లైన్, ఈ-మెయిల్, వెబ్సైట్ల ద్వారా మరింత సమాచారం తెలుసుకోవచ్చునని సూచించింది.
మూడు అంశాలపై స్పష్టత : జేఈఈ మెయిన్స్ పరీక్షలకు సెప్టెంబరు 29న ఎన్టీఏ పబ్లిక్ నోటీసు విడుదల చేసింది. ఇందులో ప్రధానంగా మూడు విషయాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన ఉండాలని వెల్లడించింది.
1. విద్యార్థి పేరు, తండ్రి పేరు, ఆధార్కార్డు, చిరునామా, పుట్టిన తేదీ, తాజా ఫొటోను అప్డేట్ చేసుకోవటం. పదోతరగతి మార్కుల మెమోలోని వివరాల ఆధారంగా ప్రవేశాలకు దరఖాస్తు చేయాలి.
2. పీడబ్ల్యూడీ(దివ్యాంగులు)కు ప్రత్యేకంగా యూటీఐడీ కార్డు ఉంటుంది. వీటిని వెంటనే పునరుద్ధరించుకోవాలని సూచించింది.
3. పాత కేటగిరీ సర్టిఫికెట్(ఈడబ్ల్యూఎస్, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ)లు చెల్లుబాటు కావు. కొత్తవాటిని తప్పకుండా తీసుకోవాలి.
తప్పనున్న దూరాభారం : ఏటా దేశవ్యాప్తంగా 13లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ జేఈఈ మెయిన్స్ పరీక్షలకు హాజరవుతుంటారు. ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల నుంచి సుమారు 25 వేల మంది పరీక్షలు రాస్తారు. విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా పరీక్ష కేంద్రాలు లేకపోవటం వల్ల వారికి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.
ఆధార్ కార్డులో చిరునామా అప్డేట్ : ఈ సంవత్సరం పరీక్ష కేంద్రాల సంఖ్యను పెంచాలని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ భావిస్తోంది. అందులో భాగంగానే ఆధార్ కార్డులో చిరునామాను అప్డేట్ చేసుకోవాలని విద్యార్థులకు సూచించింది. విద్యార్థి చిరునామాకు సమీప పరీక్ష కేంద్రాల్లోనే పరీక్ష రాసేందుకు వెసులుబాటు కల్పిస్తుంది. గతేడాది ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాలకు చెందిన వేలాది మంది విద్యార్థులు సూర్యాపేట, వరంగల్, హైదరాబాద్ వంటి జిల్లా కేంద్రాల్లోనే పరీక్షలు రాశారు.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తుల స్వీకరణ : ఈనెల 2న ఎన్టీఏ మరోసారి పబ్లిక్ నోటీసు(2) విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం సెషన్-1 పరీక్షలు జనవరి 21 నుంచి 30 వరకు జరుగుతాయని పేర్కొంది. ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. సెషన్-2 పరీక్షలు ఏప్రిల్ 1 నుంచి 10 వరకు జరుగుతాయి. జనవరి చివరి వారం నుంచి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
తప్పులున్నా సరిచేసుకునే అవకాశం : పదోతరగతి మెమో, ఆధార్కార్డులోని వివరాలు వేర్వేరుగా ఉంటే వాటిని సరిచేసుకునే అవకాశాన్ని ఎన్టీఏ కల్పించింది. ఇలాంటి సాంకేతికపరమైన ఇబ్బందులతో గతంలో అనేక మంది విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యాసంస్థల్లో ప్రవేశాల కోసం పరీక్షలు రాయలేకపోయారు. మార్పులకు సంబంధించిన వివరాలు 2024 నవంబర్లో విడుదలయ్యాయి. దీని ప్రకారం విద్యార్థులు అడుగులు వేస్తే సరిపోతుంది.
తుది గడువు వరకు వేచిచూడకుండా ముందుగానే అప్లై చేసుకోవాలని ఇందుకు అవసరమైన సర్టిఫికేట్లు, ఫొటోలు, ఆధార్ కార్డులను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. జేఈఈ మెయిన్ పరీక్షలకు ఇటీవల షెడ్యూల్ వెలువడటంతో దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కూడా అతి త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ కోసం అవసరమైన ధృవపత్రాలను విద్యార్థులు ముందుగానే సరిచూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
