ETV Bharat / education-and-career

అంగన్​వాడీ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల - జూన్ 18 దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ!

"పది" పాసైన మహిళలకు గుడ్​న్యూస్ - 230 అంగన్​వాడీ ఖాళీలకు ప్రకటన విడుదల!

AP Anganwadi Recruitment 2026
AP Anganwadi Recruitment 2026 (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Anganwadi Recruitment 2026 : పదో తరగతి పాసై స్థానికంగా ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగ మహిళలకు శుభవార్త. ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా అభివృద్ధి, శిశు సంక్షేమ శాఖ (WCD), శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో అంగన్​వాడీ ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా కదిరి, ధర్మవరం డివిజన్​ పరిధిలోని అంగన్​వాడీ కేంద్రాల్లో ఖాళీగా 230 అంగన్​వాడీ హెల్పర్(ఆయా) పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైన మహిళా అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఉండాల్సిన అర్హతలు, వేతనం, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఏపీలో శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పరిధిలోని కదిరి, ధర్మవరం డివిజన్‌ పరిధిలో 230 అంగన్‌వాడీ హెల్పర్ పోస్టుల భర్తీకి అప్లికేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. తగిన అర్హతలు కలిగిన మహిళా అభ్యర్థులు సంబంధిత ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టు కార్యాలయాల్లో జూన్‌ 18, 2026 తేదీ వరకు దరఖాస్తులు సమర్పించాలి. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆఫ్​లైన్ విధానంలో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

నోటిఫికేషన్ వివరాలు :

మొత్తం అంగన్‌వాడీ హెల్పర్‌ (ఆయా) ఖాళీలు : 230

ప్రాజెక్టుల వారీగా ఖాళీలు :

కదిరి - 70

బట్టలపల్లి - 63

నల్లచెరువు - 51

ధర్మవరం - 21

సి.కె.పల్లి - 25

అర్హతలు :

  • అంగన్‌వాడీ హెల్పర్‌ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు కచ్చితంగా పదో తరగతి లేదా తత్సమాన పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
  • అలాగే, దరఖాస్తుదారు వివాహిత మహిళ అయి ఉండాలి. స్థానిక ప్రాంత పరిధికి చెందిన మహిళగా ఉండాలి. అంటే సంబంధిత అంగన్​వాడీ కేంద్రం ఉన్న గ్రామంలో నివాసం ఉంటూ ఉండాలి.
  • రిజర్వేషన్‌లు పొందే అభ్యర్థులు చెల్లుబాటు అయ్యే కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

"విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్" - నాలుగేళ్ల పాటు ఏటా రూ.12 వేల స్కాలర్​షిప్!

వయోపరిమితి :

దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకుంటున్న మహిళా అభ్యర్థి వయసు జులై 1, 2026 నాటికి 21 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.

జీతం :

ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.7,000 గౌరవ వేతనంగా లభిస్తుంది.

ఎంపిక ప్రక్రియ :

  • ఇందుకోసం ఎలాంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. టెన్త్ క్లాస్​లో సాధించిన మార్కులు, స్థానికత, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది.

అప్లికేషన్ ఫీజు :

ఈ పోస్టులకు ఆఫ్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి, ఎలాంటి దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.

దరఖాస్తు విధానం :

అర్హత కలిగిన మహిళా అభ్యర్థులు ఆఫ్​లైన్ విధానంలో అప్లై చేసుకోవాలి. అంటే, అభ్యర్థి సంబంధిత ఐసీడీఎస్(ICDS) ప్రాజెక్టు కార్యాలయానికి వెళ్లి అప్లికేషన్ ఫామ్ తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో పేర్కొన్న వివరాలను సక్రమంగా నింపి దరఖాస్తుతో పాటు అవసరమైన అన్ని రకాల ధ్రువపత్రాలను జత చేసి కార్యాలయంలో అందజేయాలి.

జత చేయాల్సిన పత్రాలు :

  • దరఖాస్తుదారు ఆధార్ కార్డు
  • టెన్త్ క్లాస్ మార్కుల మెమో
  • డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్
  • నివాస స్థల ధ్రువీకరణ పత్రం
  • క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్(అవసరాన్ని బట్టి)
  • వికలాంగుల ధ్రువీకరణ పత్రం (అవసరమైతే)
  • అభ్యర్థి పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫొటోలు

అప్లికేషన్​కు ఆఖరు తేదీ : జూన్ 18, 2026.

ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా అభివృద్ధి, శిశు సంక్షేమ శాఖ (WCD) విడుదల చేసిన శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో అంగన్​వాడీ ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

టీటీడీ కళాశాలలో టూరిజం అడ్మిషన్లు - ఉచిత వసతి, భోజన సౌకర్యం!

యూనివర్సిటీల్లో 1,523 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ, ఖాళీల వివరాలిలా!

TAGGED:

AP ANGANWADI 2026 RECRUITMENT
AP ANGANWADI HELPER NOTIFICATION
ANGANWADI AAYA JOBS IN AP
ఏపీలో అంగన్​వాడీ ఉద్యోగాలు
ANGANWADI HELPER JOBS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.