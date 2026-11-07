ETV Bharat / education-and-career
'అమెజాన్' బంపరాఫర్ - ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు రూ.2 లక్షల స్కాలర్షిప్, ఫ్రీ ల్యాప్టాప్!
Amazon Scholarship 2026 : అమెజాన్ ఫ్యూచర్ ఇంజినీర్ స్కాలర్షిప్ 2026 - అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీ వివరాలిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 12:05 PM IST
ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు సూపర్ ఛాన్స్. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ ఇండియా, 'ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎక్సెలెన్స్' (FFE) సంస్థతో కలిపి ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు ఒక స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ను తీసుకొచ్చింది. ఈ స్కాలర్షిప్కు ఎంపికైన విద్యార్థులకు ప్రతి సంవత్సరం రూ.50 వేల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. అర్హులైనవారు నవంబరు 30లోపు అప్లై చేసుకోవచ్చు. స్కాలర్షిప్ దరఖాస్తు, అర్హతలు, డాక్యుమెంట్స్ పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల కోసం అమెజాన్, 'ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎక్సెలెన్స్' (FFE) సంస్థతో కలిసి 'అమెజాన్ ఫ్యూచర్ ఇంజినీర్ స్కాలర్షిప్ 2026' పేరిట ఒక ప్రత్యేక పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ స్కాలర్షిప్కు ఎంపికైన విద్యార్థులకు కేవలం ఆర్థిక సహాయం మాత్రమే కాకుండా టెక్నాలజీ రంగంలో మెరుగైన భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవడానికి అవసరమైన శిక్షణను కూడా అందించనున్నారు.
స్కాలర్షిప్ ప్రయోజనాలు :
- అమెజాన్ స్కాలర్షిప్కు సెలెక్ట్ అయిన ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు ఏటా రూ.50 వేల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తారు.
- నాలుగేళ్ల ఇంజినీరింగ్ వ్యవధిలో మొత్తంగా రూ.2 లక్షల వరకు ప్రయోజనం పొందుతారు.
- ఈ ఉపకార వేతనంతో పాటు ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్కు ఫ్రీగా ఒక ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు.
- అమెజాన్ ఇంజినీర్ల ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక మెంటార్షిప్, టెక్నికల్ బూట్క్యాంప్స్, వెబినార్లు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వర్క్షాప్ల ద్వారా శిక్షణ కూడా ఉంటుంది.
- అలాగే, కోర్సు రెండో సంవత్సరం కంప్లీట్ అయ్యాక అమెజాన్ కంపెనీలో 8 వారాల పాటు వేతనంతో కూడిన (Paid) ఇంటర్న్షిప్ చేసే ఛాన్స్ కూడా కల్పిస్తున్నారు.
డిగ్రీ తర్వాత పీజీనా? ప్రభుత్వ ఉద్యోగమా? - ఏది ఎంచుకుంటే లైఫ్ త్వరగా సెటిల్!
అర్హతలు :
- గుర్తింపు పొందిన కాలేజీలలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజినీరింగ్ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్ తీసుకున్న దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల విద్యార్థులు ఈ స్కాలర్షిప్కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- ముఖ్యంగా కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ లేదా సంబంధిత కోర్సులు చదివే వారికి ఇది వర్తిస్తుంది.
- విద్యార్థుల కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.3 లక్షల లోపు ఉండాలి.
- మెరిట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ లేదా కౌన్సెలింగ్ ద్వారా అడ్మిషన్ పొందిన విద్యార్థులు ఈ స్కాలర్షిప్కు అర్హులు.
- ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న మహిళా ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు, మంచి అకాడమిక్ రికార్డు ఉన్న ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారికి ఈ అమెజాన్ స్కాలర్షిప్ ఎంపికలో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
అవసరమైన పత్రాలు :
విద్యార్థులు తమ వ్యక్తిగత, విద్యా వివరాలతో పాటు ఇన్కమ్, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్, ర్యాంక్ కార్డు, కాలేజీ ఫీజు రసీదు వంటి అవసరమైన పత్రాలను దరఖాస్తు టైమ్లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
అప్లికేషన్ విధానం :
తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎక్సెలెన్స్ (FFE) అధికారిక వెబ్సైట్ (https://www.ffe.org/amazon-future-engineer/) లో లాగిన్ అయి ఈ స్కాలర్షిప్కు అప్లై చేసుకోవాలి.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : నవంబరు 30, 2026.
అమెజాన్ స్కాలర్షిప్ 2026కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు ప్రక్రియ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
జస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే చాలు! - ఇంటర్న్షిప్ ఛాన్స్ ఇస్తున్న 'AICTE'
ఉన్నత చదువులకు 'పీఎం విద్యాలక్ష్మి' - ష్యూరిటీ లేకుండా రూ.10 లక్షల లోన్!