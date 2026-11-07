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'అమెజాన్' బంపరాఫర్ - ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు రూ.2 లక్షల స్కాలర్​షిప్, ఫ్రీ ల్యాప్​టాప్!

Amazon Scholarship 2026 : అమెజాన్ ఫ్యూచర్ ఇంజినీర్ స్కాలర్‌షిప్ 2026 - అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీ వివరాలిలా!

Amazon Scholarship
స్కాలర్​షిప్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2026 at 12:05 PM IST

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ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు సూపర్ ఛాన్స్. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ ఇండియా, 'ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎక్సెలెన్స్' (FFE) సంస్థతో కలిపి ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు ఒక స్కాలర్​షిప్​ స్కీమ్​ను తీసుకొచ్చింది. ఈ స్కాలర్​షిప్​కు ఎంపికైన విద్యార్థులకు ప్రతి సంవత్సరం రూ.50 వేల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. అర్హులైనవారు నవంబరు 30లోపు అప్లై చేసుకోవచ్చు. స్కాలర్​షిప్​ దరఖాస్తు, అర్హతలు, డాక్యుమెంట్స్ పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల కోసం అమెజాన్, 'ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎక్సెలెన్స్' (FFE) సంస్థతో కలిసి 'అమెజాన్ ఫ్యూచర్ ఇంజినీర్ స్కాలర్‌షిప్ 2026' పేరిట ఒక ప్రత్యేక పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ స్కాలర్‌షిప్​కు ఎంపికైన విద్యార్థులకు కేవలం ఆర్థిక సహాయం మాత్రమే కాకుండా టెక్నాలజీ రంగంలో మెరుగైన భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవడానికి అవసరమైన శిక్షణను కూడా అందించనున్నారు.

స్కాలర్​షిప్ ప్రయోజనాలు :

  • అమెజాన్ స్కాలర్​షిప్​కు సెలెక్ట్ అయిన ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు ఏటా రూ.50 వేల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తారు.
  • నాలుగేళ్ల ఇంజినీరింగ్ వ్యవధిలో మొత్తంగా రూ.2 లక్షల వరకు ప్రయోజనం పొందుతారు.
  • ఈ ఉపకార వేతనంతో పాటు ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్​కు ఫ్రీగా ఒక ల్యాప్​టాప్ ఇస్తారు.
  • అమెజాన్ ఇంజినీర్ల ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక మెంటార్‌షిప్, టెక్నికల్ బూట్‌క్యాంప్స్, వెబినార్లు, స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ వర్క్‌షాప్‌ల ద్వారా శిక్షణ కూడా ఉంటుంది.
  • అలాగే, కోర్సు రెండో సంవత్సరం కంప్లీట్ అయ్యాక అమెజాన్ కంపెనీలో 8 వారాల పాటు వేతనంతో కూడిన (Paid) ఇంటర్న్‌షిప్ చేసే ఛాన్స్ కూడా కల్పిస్తున్నారు.

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అర్హతలు :

  • గుర్తింపు పొందిన కాలేజీలలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజినీరింగ్ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్ తీసుకున్న దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల విద్యార్థులు ఈ స్కాలర్​షిప్​కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
  • ముఖ్యంగా కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ లేదా సంబంధిత కోర్సులు చదివే వారికి ఇది వర్తిస్తుంది.
  • విద్యార్థుల కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.3 లక్షల లోపు ఉండాలి.
  • మెరిట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ లేదా కౌన్సెలింగ్ ద్వారా అడ్మిషన్ పొందిన విద్యార్థులు ఈ స్కాలర్​షిప్​కు అర్హులు.
  • ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న మహిళా ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు, మంచి అకాడమిక్ రికార్డు ఉన్న ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారికి ఈ అమెజాన్ స్కాలర్​షిప్ ఎంపికలో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.

అవసరమైన పత్రాలు :

విద్యార్థులు తమ వ్యక్తిగత, విద్యా వివరాలతో పాటు ఇన్​కమ్, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్, ర్యాంక్ కార్డు, కాలేజీ ఫీజు రసీదు వంటి అవసరమైన పత్రాలను దరఖాస్తు టైమ్​లో అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

అప్లికేషన్ విధానం :

తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎక్సెలెన్స్ (FFE) అధికారిక వెబ్‌సైట్ (https://www.ffe.org/amazon-future-engineer/) లో లాగిన్ అయి ఈ స్కాలర్​షిప్​కు అప్లై చేసుకోవాలి.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

ఆన్​లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : నవంబరు 30, 2026.

అమెజాన్ స్కాలర్​షిప్ 2026కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు ప్రక్రియ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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TAGGED:

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