"సైనిక్ స్కూల్​ పిలుస్తోంది" - ఈ నెల 30 వరకు అడ్మిషన్లకు గడువు!

కోరుకొండ సైనిక పాఠశాలలో ప్రవేశాలు - విద్యార్థులకు చక్కని భవిష్యత్తు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 9:51 AM IST

2 Min Read
Korukonda Sainik School : భారత సైన్యంలో త్రివిధ దళాలకు అవసరమైన అధికారులను పాఠశాల విద్య నుంచే సిద్ధం చేయడం సైనిక పాఠశాలల లక్ష్యం. ఈ నేపథ్యంలో కోరుకొండ సైనిక్ స్కూల్ ప్రవేశాలకు తాజాగా ప్రకటన వెలువడింది. వచ్చే విద్యాసంవత్సరం 2025-27లో 6, 9వ తరగతుల్లో చేరేందుకు ఆలిండియా సైనిక్‌ స్కూల్స్‌ ప్రవేశ పరీక్ష (AISSEE - 2026) నిర్వహించనున్నారు. అర్హులైన విద్యార్థులు ఈ నెల 30వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. పూర్తి సమాచారం కోసం https://exams.nta.nic.in వెబ్‌సైట్‌ సందర్శించి వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి.

110కు పైగా సీట్లు

కోరుకొండ సైనిక పాఠశాలలో 6వ తరగతిలో 90, తొమ్మిదో తరగతిలో ఖాళీలను బట్టి 20 సీట్లకు అటు ఇటుగా భర్తీ చేయనున్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, డిఫెన్స్, జనరల్‌ విద్యార్థులకు ప్రతిభ, రిజర్వేషన్ల ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది.

సౌకర్యాల సమాహారం

స్కూల్​లో అడ్మిషన్​కు తీవ్ర పోటీ ఉంటుంది. ఎంపికైన విద్యార్థులకు రోజూ పౌష్టికాహారం అందిస్తారు. పాలు, గుడ్లు, పండ్లు తదితర పౌష్టికాహారం అందిస్తారు. స్కూల్‌కు సొంతంగా బేకరీ, ఒకేసారి 600 మంది కూర్చొని భోజనం చేసేలా క్యాంటీన్ ఉంది. వసతి గృహాలను అన్ని సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దారు.

క్రీడలకు ప్రాధాన్యం

కోరుకొండ సైనిక్ స్కూల్ విస్తీర్ణం దాదాపు 70 ఎకరాలు కాగా, అన్ని వసతులతో క్రీడా మైదానం ఉంది. అథ్లెటిక్స్, బాస్కెట్‌బాల్, ఫుట్‌బాల్, గుర్రపుస్వారీ, పోలో తదితర విభాగాల్లో విద్యార్థులకు శిక్షణ ఉంటుంది. సైన్స్ & టెక్నాలజీ రంగాలపై అవగాహన, అటల్‌ టింకరింగ్‌ ల్యాబ్, వేల పుస్తకాలతో గ్రంథాలయం, మోడల్ సైన్స్‌ ప్రయోగశాలలకు ఈ పాఠశాల కేరాఫ్ అడ్రస్ గా చెప్పుకోవచ్చు. విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న కళలను వెలికితీసేందుకు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారు.

అర్హతలివీ

  • 6వ తరగతిలో ప్రవేశానికి 2026 మార్చి 31 నాటికి 10 నుంచి 12 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉండాలి. 9వ తరగతిలో చేరేందుకు 13 నుంచి 15 ఏళ్ల మధ్యవారు అర్హులు. సంబంధిత తరగతుల్లో ప్రవేశానికి ముందు తరగతుల్లో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
  • కోరుకొండ పాఠశాలలో బాలబాలికలకు ఇరువురికీ ప్రవేశం ఉంటుంది. జనరల్, రక్షణ రంగంలో పని చేస్తున్నవారి పిల్లలు, ఓబీసీలు (నాన్‌ క్రిమీలేయర్‌), మాజీ సైనికుల పిల్లలు రూ.850, ఎస్సీ, ఎస్టీలైతే రూ.700 ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • దరఖాస్తులో సవరణలకు నవంబర్‌ 2 నుంచి 4వ తేదీ మధ్య అవకాశం ఇస్తారు.
  • జనవరిలో ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించి నాలుగు నుంచి ఆరు వారాల అనంతరం ఫలితాలు వెల్లడిస్తారు.

