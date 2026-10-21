ETV Bharat / education-and-career
జస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే చాలు! - ఇంటర్న్షిప్ ఛాన్స్ ఇస్తున్న 'AICTE'
అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యా మండలి పోర్టల్ - గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు చక్కని అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 12:12 PM IST
internship portal : ఒకప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ కోసం విద్యార్థులు కంపెనీల చుట్టూ తిరిగేవాళ్లు. అయినా కొంత మందికే అవకాశాలు దక్కేవి. గ్రామీణ జిల్లాల్లోని కళాశాలల విద్యార్థులకు ఇంటర్న్షిప్ అనేది అందని ద్రాక్షగానే మిగిలేది. కానీ, ఇకపై అందరికీ అవకాశం దక్కనుంది. ఇంటర్న్షిప్ కోసం అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యా మండలి(ఏఐసీటీఈ) పోర్టల్ను వినియోగించుకోవాలని, గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు ఇదొక వరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ప్రయోజనాలు అనేకం
సాధారణంగా ఐటీ కంపెనీలు క్యాంపస్ సెలక్షన్స్ నిర్వహిస్తుంటాయి. ఇందులో భాగంగా ప్రముఖ కళాశాలలను సంప్రదిస్తూ పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్లకు విద్యార్థులను ఎంపిక చేసుకుంటాయి. నెలకు రూ.25 వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకు స్టైపెండ్ అందిస్తుండగా మరికొన్ని కంపెనీలు మూడో ఏడాది పూర్తయిన విద్యార్థులకు రెండు నెలలపాటు సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ అవకాశం ఇస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో ప్రతిభ ఆధారంగా ముందస్తుగానే ఉద్యోగాలు ఆఫర్ చేస్తుంటాయి. తద్వారా ఇంటర్న్షిప్ సమయంలోనే టీమ్ వర్క్, కంపెనీల్లో పని వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. పని ఒత్తిడి తగ్గడంతో పాటు ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడే విధానం ముందస్తుగానే తెలుసుకోవచ్చు. తద్వారా ఉద్యోగంలో చేరిన తొలినాళ్లలోనూ ఎలాంటి బెరుకు, శిక్షణ లేకుండా పనిచేయగలుగుతారు.
పాస్పోర్టుకు దరఖాస్తు చేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!
ప్రముఖ కళాశాలల్లో చదివేవారికి మాత్రమే ఇంటర్న్షిప్ దక్కుతున్న నేపథ్యంలో గ్రామీణ విద్యార్థులు నష్టపోతున్నారు. యాజమాన్యాలు చొరవ తీసుకోకపోవడం వల్ల అనేక కళాశాలలకు కంపెనీలు రావడం లేదు. ఈ కారణంగా ఇంజినీరింగ్లో కనీసం 60 శాతం మందికి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్, ఇంటర్న్షిప్ అవకాశాలు దక్కడం లేదని ఓ సర్వేలో తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో అలాంటి వారి కోసమే ఏఐసీటీఈ (AICTE) ఆధ్వర్యంలో నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్ పోర్టల్ 2022లో ప్రారంభమైంది.
2025 నాటికి కోటి మందికి అవకాశం కల్పించాలనేది లక్ష్యం. కాగా, దాదాపు 4.5 కోట్ల మంది విద్యార్థులు పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. దాదాపు 79 లక్షల మంది చేరగా, అందులో 33 లక్షల మంది విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. '2027 నాటికి మరో కోటి మందికి అవకాశం కల్పించాలనే తాజా లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నాం, విద్యార్థులు పోర్టల్లో పేరు నమోదుచేసుకుంటే చాలు! పూర్తి ఉచితంగా నైపుణ్యాలకు అనుగుణంగా ఆసక్తి ఉన్న రంగాలు, కంపెనీల్లో ఇంటర్న్షిప్ పూర్తి చేయవచ్చని ఏఐసీటీఈ కో ఆర్డినేటర్ బుద్ధా చంద్రశేఖర్ వెల్లడించారు.
జాబితాలో 83 వేల కంపెనీలు
ఏఐసీటీఈ నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్ పోర్టల్ 2022లో దేశవ్యాప్తంగా 83 వేల కంపెనీలు రిజిస్టర్ చేసుకున్నాయి. జాబితాలో పలు ప్రభుత్వ శాఖలు, ప్రభుత్వ కంపెనీలతోపాటు మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి ప్రముఖ కంపెనీలు కూడా ఉన్న నేపథ్యంలో విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగపడనుంది.
ముఖ్యాంశాలివీ
- ఇంటర్న్షిప్ పోర్టల్లో విద్యార్థిగా పేరు రిజిస్టర్ చేసుకుని, కళాశాల, రాష్ట్రం, స్టూడెంట్ ఐడీ, ఆధార్ సంఖ్య తదితర వివరాలు నమోదు చేయాలి.
- 2 నెలల నుంచి 6 నెలల ఇంటర్న్షిప్ పూర్తిచేసిన వారికి ఏఐసీటీఈ నుంచి సర్టిఫికెట్ లభిస్తుంది.
- ఇంటర్న్షిప్ కోసం రాష్ట్రం, నగరం ఎంచుకునే వెసులుబాటు పోర్టల్లో ఉంది.
- ఇప్పటికి నమోదైనా కంపెనీలే గాకుండా కొత్తవి, ప్రభుత్వ శాఖలు ఎప్పటికప్పుడు పోర్టల్లో నమోదవుతుంటాయి కాబట్టి విద్యార్థులు తరచూ గమనిస్తుండాలి. ఇటీవలే ఇండియన్ ఆర్మీ రూ.75 వేల స్టైపెండ్తో ఇంటర్న్షిప్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయగా 80 వేల మంది దరఖాస్తులు చేసుకున్నారు.
- పోర్టల్ చిరునామా: https://internship.aicte-india.org
పారిస్లో యథేచ్ఛగా దుకాణాల దోపిడీ - సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్లో లగ్జరీ, బ్రాండెడ్ వస్తువులు!
ఏ నగరంలో ఎలాంటి మొక్కలు నాటాలి? - "గాంధీనగర్, ఐఐటీ" పరిశోధకులు ఏమన్నారంటే!