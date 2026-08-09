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ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాలో '389 మేనేజర్ జాబ్స్' - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
నిరుద్యోగులకు సూపర్ ఛాన్స్ - AAI నుంచి జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదల! - జీతం రూ.లక్షకు పైనే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 3:56 PM IST
Airports Authority of India Recruitment 2026 : గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం ప్రిప్రేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్. కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (AAI) మొత్తం 389 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన వివిధ విభాగాల్లో మేనేజర్, జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు మంచి జీతం లభిస్తుంది. అర్హులైన వారు సెప్టెంబర్ 7 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఎంపిక ప్రక్రియ ఏవిధంగా ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(AAI) మొత్తం 389 మేనేజర్, జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఆగస్టు 8 నుంచి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యింది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు సెప్టెంబర్ 7 వరకు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
పోస్టు వివరాలు :
1. మేనేజర్
2. జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్
మొత్తం ఖాళీలు : 389
విభాగాలు : ఆర్కిటెక్చర్, ఫైనాన్స్, ఫైర్ సర్వీసెస్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్-ఎలక్ట్రికల్, కార్పొరేట్ ప్లానింగ్ & మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ తదితర విభాగాల్లో ఈ ఖాళీలున్నాయి.
విద్యార్హతలు :
అభ్యర్థులు అప్లై చేయాలనుకునే పోస్టును అనుసరించి సంబంధిత విభాగాల్లో గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి డిప్లొమా/ఐటీఐ/బీఈ/బీటెక్/ఏంబీఏ/ఎంసీఏలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. అలాగే, ఉద్యోగానుభవం అవసరం.
వయోపరిమితి :
- ఈ నోటిఫికేషన్లో మేనేజర్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునే అభ్యర్థుల వయసు 2026 సెప్టెంబర్ 7 నాటికి 32 ఏళ్లు మించకూడదు.
- అదే, జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులకు 27 ఏళ్లు దాటకూడదు.
- నిబంధనల ప్రకారం, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీ (నాన్-క్రీమీ లేయర్) అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్లు వయోపరిమితిలో సడలింపునకు ఛాన్స్ ఉంటుంది.
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జీతభత్యాలు :
- మేనేజర్ పోస్టులకు ఎంపికైనవారికి నెలకు రూ.60,000 నుంచి రూ.1,80,000 వరకు వేతనం లభిస్తుంది.
- అదే, జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులకు సెలెక్ట్ అయినవారికి రూ.40,000 నుంచి రూ.1,40,000 జీతం వస్తుంది.
దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(AAI) అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
ఎంపిక ప్రక్రియ :
- ముందుగా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసిన అభ్యర్థులకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (సీబీటీ) నిర్వహిస్తారు.
- తప్పు సమాధానాలకు నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు. ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష అనంతరం అప్లికేషన్ వెరిఫికేషన్/తదుపరి పరీక్షలు కండక్ట్ చేస్తారు.
- పోస్ట్ కోడ్ 1 నుంచి 11 వరకు ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉంటుంది. ఫైర్ సర్వీసెస్ మేనేజర్ పోస్టుకు ఎగ్జామ్ తర్వాత శారీరక కొలత పరీక్ష, డ్రైవింగ్ టెస్ట్, ఫిజికల్ ఎండ్యూరెన్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : ఆగస్టు 8, 2026.
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : సెప్టెంబర్ 7, 2026.
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.aai.aero/en/careers/recruitment
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