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ఎయిమ్స్​లో 1484 నాన్‌-ఫ్యాకల్టీ ​ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తు​కు జులై 3 చివరి తేదీ!

నిరుద్యోగులకు గుడ్​న్యూస్ - మంచి వేతనంతో ఎయిమ్స్​లో ఉద్యోగ ఖాళీలు - ఇప్పుడే అప్లై చేసుకోండిలా!

AIIMS Non Faculty Recruitment 2026
AIIMS Non Faculty Recruitment 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 3:33 PM IST

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AIIMS Non Faculty Recruitment 2026 : AIIMS(ఆల్​ ఇండియా ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్​)లో జాబ్ సంపాదించాలని ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్త. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 32 ఎయిమ్స్, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో ఖాళీగా ఉన్న 1484 నాన్‌-ఫ్యాకల్టీ గ్రూప్‌-బీ, గ్రూప్‌-సీ పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన వెలువరించింది ఎయిమ్స్ దిల్లీ. వివిధ పోస్టుల అర్హతలను బట్టి జులై 3 వరకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఏ ఏ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? అప్లికేషన్ ఫీజు ఎంత? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఎయిమ్స్‌, దిల్లీ.. 1484 నాన్‌-ఫ్యాకల్టీ గ్రూప్‌-బీ, గ్రూప్‌-సీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. పోస్టు రకాన్ని బట్టి టెన్త్ క్లాస్, ఇంటర్, ఐటీఐ, డిప్లొమా, డిగ్రీ, పీజీ చదివిన వారు వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్(CBT), స్కిల్ టెస్టులతో ఈ నియామకాల ప్రక్రియ ఉంటుంది. కామన్‌ రిక్రూట్‌మెంట్‌ ఎగ్జామినేషన్‌(సీఆర్‌ఈ-5)తో 59 రకాల పోస్టులను 32 ఎయిమ్స్, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో భర్తీచేయనున్నారు.

పోస్టుల వివరాలు :

అసిస్టెంట్‌ డైటీషియన్‌ :

అర్హతలు : ఈ పోస్టుకు అప్లై చేసేవారు MSc(ఫుడ్‌ అండ్‌ న్యూట్రిషన్‌), సంబంధిత రంగంలో రెండేళ్లు పని చేసిన అనుభవం ఉండాలి.

వయసు : 35 ఏళ్లు మించకూడదు.

డైటీషియన్‌ :

అర్హతలు : MSc(హోమ్‌సైన్స్‌ ఫుడ్‌ అండ్‌ న్యూట్రిషన్‌/ ఫుడ్‌ అండ్‌ న్యూట్రిషన్‌ డైటెటిక్స్‌/ ఫుడ్‌ సర్వీస్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అండ్‌ డైటెటిక్స్) చేసి ఉండాలి. అలాగే, 3 సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం అవసరం.

ఏజ్ : 35 ఏళ్లు మించకూడదు.

వార్డెన్‌ :

అర్హతలు : దీనికి డిగ్రీ, హోమ్‌ సైన్స్‌ డిప్లొమా చేసినోళ్లు అప్లై చేసుకోవచ్చు. రెండేళ్ల ఉద్యోగానుభవం, హిందీలో మాట్లాడం రావాలి.

ఏజ్ : 27 ఏళ్లు మించకూడదు.

జూనియర్‌ అడ్మినిస్ట్రేటివ్‌ ఆఫీసర్‌/ ఆఫీస్‌ అసిస్టెంట్‌/ అసిస్టెంట్‌ :

అర్హతలు : ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసేవాళ్లు డిగ్రీ, కంప్యూటర్‌ పరిజ్ఞానం (ఎంఎస్‌-ఆఫీస్, పవర్‌ పాయింట్‌) కలిగి ఉండాలి.

వయోపరిమితి : 30 సంవత్సరాలు దాటొద్దు.

అసిస్టెంట్‌ అడ్మినిస్ట్రేటివ్‌ ఆఫీసర్‌ :

అర్హతలు: ఏదైనా డిగ్రీ చేసి ఉండాలి. ఎంబీఏ/మేనేజ్‌మెంట్‌లో పీజీ డిప్లొమా, కంప్యూటర్‌ పరిజ్ఞానం, ప్రభుత్వ నియమ, నిబంధనలు తెలిసినోళ్లకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు.

ఏజ్ : అభ్యర్థుల వయస్సు 21 - 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.

లోయర్‌ డివిజన్‌ క్లర్క్‌ (ఎల్‌డీసీ) :

అర్హతలు : ఇంటర్ పూర్తి చేసినవారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగే, కంప్యూటర్‌పై ఇంగ్లిష్‌లో నిమిషానికి 35 పదాలు లేదా హిందీలో 30 పదాలు టైప్‌ చేసే నైపుణ్యం ఉండాలి. ప్రాథమిక కంప్యూటర్‌ పరిజ్ఞానం అవసరం.

ఏజ్ : 18 - 27 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నోళ్లు ఈ పోస్టుకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.

అప్పర్‌ డివిజన్‌ క్లర్క్‌ (యూడీసీ) :

విద్యార్హతలు : డిగ్రీ, రోజువారీ ఆఫీసు విధులను కంప్యూటర్‌పై చేయగలిగే సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి. MS-ఆఫీస్, డేటాబేస్‌ పరిజ్ఞానం అవసరం.

ఏజ్ : 18 - 27 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న అభ్యర్థులు అర్హులు.

జూనియర్‌ ఇంజినీర్‌ (సివిల్‌/ ఎలక్ట్రికల్‌/ మెకానికల్‌) :

అర్హతలు : సివిల్‌/ ఎలక్ట్రికల్‌/ మెకానికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ డిగ్రీ/ డిప్లొమా చేసినోళ్లు అర్హులు. అలాగే, డిగ్రీతో రెండేళ్లు, డిప్లొమాతో 5 సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం కలిగి ఉండాలి.

వయసు : 30 ఏళ్లు మించకూడదు.

మెకానిక్‌ :

అర్హతలు : టెన్త్ క్లాస్, రిఫ్రిజరేషన్‌ అండ్‌ ఎయిర్‌ కండిషనింగ్‌లో ఐటీఐ/ డిప్లొమా సర్టిఫికెట్, రెండు సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం ఉన్నోళ్లు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ఏజ్ : 18 - 40 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.

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టెక్నీషియన్‌ (ఓటీ) :

అర్హతలు : బీఎస్సీ (ఓటీ టెక్నాలజీ/ అనెస్థీషియా టెక్నాలజీ), ఐదు సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం కలిగి ఉండాలి. సైన్స్‌ సబ్జెక్టుతో ఇంటర్, ఐటీ టెక్నిక్స్‌ డిప్లొమా, 8 సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం అవసరం.

వయసు: 18 - 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నవారు ఈ పోస్టుకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.

ఫార్మసిస్ట్‌ :

అర్హతలు : ఫార్మసీ డిప్లొమా, ఫార్మసిస్ట్‌గా పేరు నమోదు చేసుకుని ఉండాలి. మాన్యుఫ్యాక్చర్‌/ స్టోరేజ్‌/ ట్రాన్స్‌ఫ్యూజన్‌ ఫ్లూయడ్స్‌ టెస్టింగ్‌లో ఎక్స్​పీరియన్స్ ఉన్నవారికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు.

వయసు : 21 - 27 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నవారు ఈ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

పైన చెప్పినవే కాకుండా క్యాషియర్‌/ జూనియర్‌ అకౌంట్స్‌ ఆఫీసర్‌, జూనియర్‌ మెడికల్‌ ల్యాబ్‌ టెక్నాలజిస్ట్‌/ ల్యాబ్‌ అటెండెంట్‌ గ్రేడ్‌-2, సీఎస్‌ఎస్‌డీ టెక్నీషియన్‌, స్టోర్‌ కీపర్‌ కమ్‌ క్లర్క్‌, స్టెనోగ్రాఫర్, హెల్త్‌ ఎడ్యుకేటర్‌ (సోషల్‌ సైకాలజిస్ట్‌), కోడింగ్ క్లర్క్ పోస్టులకు ఈ నోటిఫికేషన్​ ద్వారా దరఖాస్తు ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది.

సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :

  • కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ పరీక్షతో అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. 100 ప్రశ్నలతో ఉండే ఈ ఎగ్జామ్ 400 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. అంటే ఒక్కో ప్రశ్నకు నాలుగు మార్కులుంటాయి.
  • ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ ఒక మార్కు తగ్గిస్తారు. ఇంగ్లిష్‌/ హిందీల్లో ఈ ప్రశ్నాపత్రం ఉంటుంది. పరీక్ష వ్యవధి వచ్చేసి 90 నిమిషాలు.
  • ఈ ఎగ్జామ్​లో యూఆర్‌/ ఈడబ్ల్యూఎస్‌లు 40%, ఓబీసీ అభ్యర్థులు 35%, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు 30% కనీస అర్హత మార్కులు సాధించాలి. ఇందులో కొన్ని పోస్టులకు స్కిల్‌ టెస్టు నిర్వహిస్తారు. సర్టిఫికేట్స్ పరిశీలన అనంతరం కేటగిరీలవారీగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.

అప్లికేషన్ ఫీజు : జనరల్‌/ ఓబీసీ అభ్యర్థులు రూ.3000. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులు రూ.2400 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దివ్యాంగులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు.

ఎగ్జామ్ డేట్స్ : పోస్టులకు సంబంధించిన పరీక్ష జులై 25, 26, 27 తేదీల్లో ఉంటుంది.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేదీ : జులై 3, 2026.

జీతభత్యాలు :

అభ్యర్థులు ఎంపికైన పోస్టును బట్టి లెవెల్‌-2 నుంచి లెవెల్‌-7 జీతభత్యాలు అందుతాయి.

అధికారిక వెబ్‌సైట్‌: https://www.aiimsexams.ac.in/

తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు

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AIIMS NON FACULTY JOBS
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AIIMS RECRUITMENT 2026
ఎయిమ్స్​లో ఉద్యోగాలు
AIIMS NON FACULTY RECRUITMENT 2026

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