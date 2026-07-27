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ఎయిమ్స్లో 2,218 "నర్సింగ్ ఆఫీసర్" పోస్టులు - నెలకు రూ.70 వేల పైనే జీతం!
- నర్సింగ్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్ కామన్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (నార్సెట్) - 11 నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - ఆగస్టు 13 చివరి తేదీ!
Published : July 27, 2026 at 12:24 PM IST
AIIMS NORCET Recruitment 2026: నర్సింగ్ పూర్తి చేసి ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తోన్న అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. దేశవ్యాప్తంగా ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ సంస్థలలో ఖాళీగా ఉన్న నర్సింగ్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి నర్సింగ్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్ కామన్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (నార్సెట్)-11 నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ ప్రకటన ద్వారా భారీ సంఖ్యలో పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థులు చివరీ తేదీలోపు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మరి, ఈ పోస్టులకు అర్హులు ఎవరు? జీతం ఎంత? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు - ఖాళీలు :
నర్సింగ్ ఆఫీసర్ - 2,218 పోస్టులు
సంస్థల వారీగా ఖాళీలు :
- ఎయిమ్స్ అవంతిపోరా - 75
- ఎయిమ్స్ బతిందా - 47
- ఎయిమ్స్ భోపాల్ - 12
- ఎయిమ్స్ బిలాస్పుర్ - 89
- ఎయిమ్స్ భువనేశ్వర్ - 197
- ఎయిమ్స్ డియోఘర్ - 223
- ఎయిమ్స్ గోరఖ్పూర్ - 61
- ఎయిమ్స్ గువాహటి - 188
- ఎయిమ్స్ కళ్యాణి - 53
- ఎయిమ్స్ మంగళగిరి - 32
- ఎయిమ్స్ నాగ్పుర్ - 48
- ఎయిమ్స్ రాయ్బరేలి - 81
- ఎయిమ్స్ న్యూదిల్లీ - 121
- ఎయిమ్స్ పట్నా - 201
- ఎయిమ్స్ రిషికేష్ - 38
- ఎయిమ్స్ రాయ్పుర్ - 60
- ఎయిమ్స్ విజయ్పుర్, జమ్మూ - 29
- ఎయిమ్స్ రేవారి -10
- సీఏపీఎఫ్ఐఎంఎస్ మైదాన్గఢి - 6
- జిప్మర్, పుదుచ్చేరి -39
- ఈఎస్ఐసీ, న్యూ దిల్లీ - 523
- ఎన్ఐటీఆర్డీ - 7
- సీఐపీ రాంచీ - 4
- ఎస్జేహెచ్ హాస్పిటల్ - 5
- Dr. RML హాస్పిటల్ - 31
- RHPT నజాఫ్గఢ్ - 36
- KSCH హాస్పిటల్ - 2
అర్హతలు: ఇండియన్ లేదా స్టేట్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి బీఎస్సీ (ఆనర్స్) నర్సింగ్ లేదా బీఎస్సీ(పోస్ట్ సర్టిఫికెట్) లేదా పోస్ట్ బేసిక్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. లేదంటే ఇండియన్ లేదా స్టేట్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి డిప్లొమా (జీఎన్ఎం)తో పాటు రెండేళ్ల పని అనుభవం ఉండాలి. ఇక స్టేట్/ ఇండియన్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్లో నర్సులుగా రిజిస్టరై ఉండాలి.
వయోపరిమితి: ఆగస్టు 13, 2026 నాటికి 18 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య వయసు కలిగిన వారు అర్హులు. ఇక ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5, ఓబీసీలకు 3, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు పదేళ్ల వయో సడలింపు ఉంటుంది.
జీత భత్యాలు: 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం రూ.9,300 - రూ.34,800 పే బ్యాండ్తో పాటు రూ.4,600 గ్రేడ్ పే అందుతుంది. అంటే బేసిక్ పే రూ.44 వేల పైనే ఉంటుంది. బేసిక్పే, ఇతర అలవెన్సులు కలిపి నెలకు సుమారు రూ.70వేల పైనే అందుతుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ: నార్సెట్-11 ఆన్లైన్ సీబీటీ (స్టేజ్-I) ప్రిలిమినరీ, సీబీటీ(స్టేజ్-II) మెయిన్స్ పరీక్షలు, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.
పరీక్ష విధానం :
- సీబీటీ (స్టేజ్-I) ప్రిలిమినరీ: ఈ పరీక్షలో 100 ఆబ్జెక్టీవ్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు చొప్పున 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. 20 ప్రశ్నలు జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఆప్టిట్యూడ్, 80 ప్రశ్నలు నర్సింగ్ సబ్జెక్ట్ నుంచి వస్తాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 మార్కు కోత ఉంటుంది. పరీక్ష వ్యవధి 90 నిమిషాలు.
- సీబీటీ(స్టేజ్-II) మెయిన్స్ : ప్రిలిమ్స్లో క్వాలిఫై అయిన వారికి మెయిన్స్ నిర్వహిస్తారు. ఈ పరీక్షలో నర్సింగ్ నైపుణ్యాల ఆధారిత 160 ఆబ్జెక్టీవ్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు చొప్పున 160 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. పరీక్ష వ్యవధి 180 నిమిషాలు(3 గంటలు). ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 మార్కు కోత ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు: జనరల్/ ఓబీసీ అభ్యర్థులు రూ.3,000, ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు రూ.2,400 చెల్లించాలి. అయితే పీడబ్ల్యూడీ(దివ్యాంగ) అభ్యర్థులకు ఫీజు నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు విధానం: ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
- ముందుగా ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి హోమ్ పేజీలో Recruitment ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం నర్సింగ్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్ కామన్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్(NORCET)పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఈ రిక్రూట్మెంట్కు సంబంధించి నోటిఫికేషన్లు కనిపిస్తాయి. అందులో ప్రస్తుతం ఉన్న NORCET 11పై క్లిక్ చేయాలి.
- అప్లికేషన్ లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది. మీకు ఇది వరకే ఎయిమ్స్లో అకౌంట్ ఉంటే ఆ వివరాలతో Login to Apply పై క్లిక్ చేయాలి. లేదు కొత్త వారు అయితే Create a New Accountపై పేరు, పుట్టినతేదీ, మొబైల్నెంబర్ సహా మిగిలిన వివరాలు ఎంటర్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఆ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి.
- లాగిన్ అయినాక అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసి ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్ చేస్తే సరి.
ముఖ్యమైన తేదీలు:
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం: జులై 24, 2026
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 13, 2026 సాయంత్రం 5:00 వరకు
- NOC సమర్పించడానికి చివరి తేదీ: ఆగస్టు 18, 2026 సాయంత్రం 5:00 వరకు
- అప్లికేషన్ స్టేటస్ ప్రకటన : ఆగస్టు 24, 2026.
- పరీక్ష కేంద్రాల సమాచారం: సెప్టెంబర్ 3, 2026
- అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ తేదీ: సెప్టెంబర్ 9, 2026
- దశ-1 (ప్రిలిమ్స్) పరీక్ష తేదీ: సెప్టెంబర్ 12, 2026 (శనివారం)
- దశ-2 (మెయిన్స్) పరీక్ష తేదీ: సెప్టెంబర్ 30, 2026 (బుధవారం)
- నోటిఫికేషన్ లింక్
- అప్లికేషన్ లింక్
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