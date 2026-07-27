ETV Bharat / education-and-career

ఎయిమ్స్​లో 2,218 "నర్సింగ్​ ఆఫీసర్"​ పోస్టులు - నెలకు రూ.70 వేల పైనే జీతం!

- నర్సింగ్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్‌మెంట్ కామన్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (నార్‌సెట్‌) - 11 నోటిఫికేషన్‌ రిలీజ్​ - ఆగస్టు 13 చివరి తేదీ!

AIIMS NORCET Recruitment 2026
AIIMS NORCET Recruitment 2026 (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 12:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

AIIMS NORCET Recruitment 2026: నర్సింగ్​ పూర్తి చేసి ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తోన్న అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్. దేశవ్యాప్తంగా ఆల్ ఇండియా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్‌ సంస్థలలో ఖాళీగా ఉన్న నర్సింగ్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి నర్సింగ్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్‌మెంట్ కామన్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (నార్‌సెట్‌)-11 నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైంది. ఈ ప్రకటన ద్వారా భారీ సంఖ్యలో పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థులు చివరీ తేదీలోపు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మరి, ఈ పోస్టులకు అర్హులు ఎవరు? జీతం ఎంత? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు - ఖాళీలు :

నర్సింగ్ ఆఫీసర్ - 2,218 పోస్టులు

సంస్థల వారీగా ఖాళీలు :

  • ఎయిమ్స్​ అవంతిపోరా - 75
  • ఎయిమ్స్​ బతిందా - 47
  • ఎయిమ్స్​ భోపాల్​ - 12
  • ఎయిమ్స్ బిలాస్​పుర్​ - 89
  • ఎయిమ్స్ భువనేశ్వర్​ - 197
  • ఎయిమ్స్ డియోఘర్​ - 223
  • ఎయిమ్స్‌ గోరఖ్‌పూర్ - 61
  • ఎయిమ్స్‌ గువాహటి - 188
  • ఎయిమ్స్ కళ్యాణి - 53
  • ఎయిమ్స్ మంగళగిరి - 32
  • ఎయిమ్స్ నాగ్​పుర్​ - 48
  • ఎయిమ్స్ రాయ్​బరేలి - 81
  • ఎయిమ్స్ న్యూదిల్లీ - 121
  • ఎయిమ్స్ పట్నా - 201
  • ఎయిమ్స్ రిషికేష్​ - 38
  • ఎయిమ్స్ రాయ్​పుర్​ - 60
  • ఎయిమ్స్‌ విజయ్​పుర్,​ జమ్మూ - 29
  • ఎయిమ్స్ రేవారి -10
  • సీఏపీఎఫ్​ఐఎంఎస్​ మైదాన్‌గఢి - 6
  • జిప్​మర్​, పుదుచ్చేరి -39
  • ఈఎస్​ఐసీ, న్యూ దిల్లీ - 523
  • ఎన్‌ఐటీఆర్‌డీ - 7
  • సీఐపీ రాంచీ - 4
  • ఎస్​జేహెచ్​ హాస్పిటల్ - 5​
  • Dr. RML హాస్పిటల్​ - 31
  • RHPT నజాఫ్‌గఢ్ - 36
  • KSCH హాస్పిటల్ - 2

అర్హతలు: ఇండియన్​​ లేదా స్టేట్​ నర్సింగ్​ కౌన్సిల్​ గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్​స్టిట్యూట్​ నుంచి బీఎస్సీ (ఆనర్స్​) నర్సింగ్​ లేదా బీఎస్సీ(పోస్ట్​ సర్టిఫికెట్​) లేదా పోస్ట్​ బేసిక్​ బీఎస్సీ నర్సింగ్​ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. లేదంటే ఇండియన్​ లేదా స్టేట్​ నర్సింగ్​ కౌన్సిల్​ గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్​స్టిట్యూట్​ నుంచి డిప్లొమా (జీఎన్‌ఎం)తో పాటు రెండేళ్ల పని అనుభవం ఉండాలి. ఇక స్టేట్/ ఇండియన్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్‌లో నర్సులుగా రిజిస్టరై ఉండాలి.

వయోపరిమితి: ఆగస్టు 13, 2026 నాటికి 18 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య వయసు కలిగిన వారు అర్హులు. ఇక ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5, ఓబీసీలకు 3, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు పదేళ్ల వయో సడలింపు ఉంటుంది.

జీత భత్యాలు: 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం రూ.9,300 - రూ.34,800 పే బ్యాండ్‌తో పాటు రూ.4,600 గ్రేడ్ పే అందుతుంది. అంటే బేసిక్ పే రూ.44 వేల పైనే ఉంటుంది. బేసిక్​పే, ఇతర అలవెన్సులు కలిపి నెలకు సుమారు రూ.70వేల పైనే అందుతుంది.

ఎంపిక ప్రక్రియ: నార్‌సెట్‌-11 ఆన్‌లైన్‌ సీబీటీ (స్టేజ్‌-I) ప్రిలిమినరీ, సీబీటీ(స్టేజ్‌-II) మెయిన్స్‌ పరీక్షలు, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.

పరీక్ష విధానం :

  • సీబీటీ (స్టేజ్‌-I) ప్రిలిమినరీ: ఈ పరీక్షలో 100 ఆబ్జెక్టీవ్‌ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు చొప్పున 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. 20 ప్రశ్నలు జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్‌ ఆప్టిట్యూడ్, 80 ప్రశ్నలు నర్సింగ్ సబ్జెక్ట్ నుంచి వస్తాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 మార్కు కోత ఉంటుంది. పరీక్ష వ్యవధి 90 నిమిషాలు.
  • సీబీటీ(స్టేజ్‌-II) మెయిన్స్‌ : ప్రిలిమ్స్​లో క్వాలిఫై అయిన వారికి మెయిన్స్ నిర్వహిస్తారు. ఈ పరీక్షలో నర్సింగ్ నైపుణ్యాల ఆధారిత 160 ఆబ్జెక్టీవ్‌ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు చొప్పున 160 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. పరీక్ష వ్యవధి 180 నిమిషాలు(3 గంటలు). ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 మార్కు కోత ఉంటుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు: జనరల్/ ఓబీసీ అభ్యర్థులు రూ.3,000, ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులు రూ.2,400 చెల్లించాలి. అయితే పీడబ్ల్యూడీ(దివ్యాంగ) అభ్యర్థులకు ఫీజు నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది.

దరఖాస్తు విధానం: ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్​లైన్​ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.

  • ముందుగా ఆల్ ఇండియా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్‌ అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేసి హోమ్​ పేజీలో Recruitment ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అనంతరం నర్సింగ్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్‌మెంట్ కామన్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్(NORCET)పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఈ రిక్రూట్​మెంట్​కు సంబంధించి నోటిఫికేషన్లు కనిపిస్తాయి. అందులో ప్రస్తుతం ఉన్న NORCET 11పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అప్లికేషన్​ లింక్​ ఓపెన్​ అవుతుంది. మీకు ఇది వరకే ఎయిమ్స్​లో అకౌంట్​ ఉంటే ఆ వివరాలతో Login to Apply పై క్లిక్​ చేయాలి. లేదు కొత్త వారు అయితే Create a New Accountపై పేరు, పుట్టినతేదీ, మొబైల్​నెంబర్​ సహా మిగిలిన వివరాలు ఎంటర్​ చేసి రిజిస్టర్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • లాగిన్​ అయినాక అప్లికేషన్​ ఫిల్​ చేసి ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్​ చేస్తే సరి.

ముఖ్యమైన తేదీలు:

  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం: జులై 24, 2026
  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 13, 2026 సాయంత్రం 5:00 వరకు
  • NOC సమర్పించడానికి చివరి తేదీ: ఆగస్టు 18, 2026 సాయంత్రం 5:00 వరకు
  • అప్లికేషన్​ స్టేటస్‌ ప్రకటన : ఆగస్టు 24, 2026.
  • పరీక్ష కేంద్రాల సమాచారం: సెప్టెంబర్​ 3, 2026
  • అడ్మిట్​ కార్డ్​ డౌన్​లోడ్​ తేదీ: సెప్టెంబర్​ 9, 2026
  • దశ-1 (ప్రిలిమ్స్) పరీక్ష తేదీ: సెప్టెంబర్​ 12, 2026 (శనివారం)
  • దశ-2 (మెయిన్స్) పరీక్ష తేదీ: సెప్టెంబర్​ 30, 2026 (బుధవారం)
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్
  • అప్లికేషన్​ లింక్​

ప్రిన్సిపాల్​, వైస్​ ప్రిన్సిపాల్​ పోస్టులకు యూపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్​ - ఆగస్టు 14 లాస్ట్​ డేట్​!

"పీఎం ఇంటర్న్​షిప్​ స్కీమ్​" - నెలకు ఉచితంగా రూ.9వేలు - అప్లై చేసుకోండిలా!

TAGGED:

AIIMS NURSING OFFICER JOBS
AIIMS NORCET RECRUITMENT 2026
LATEST JOBS IN AIIMS
ఎయిమ్స్​లో నర్సింగ్​ ఉద్యోగాలు
AIIMS NORCET RECRUITMENT 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.