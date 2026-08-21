ETV Bharat / education-and-career

మంగళగిరి 'ఎయిమ్స్​'లో ఉద్యోగాలు - అర్హతలు, దరఖాస్తు ఎలా చేయాలంటే!

ఎయిమ్స్​లో ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నారా? - ఈ నోటిఫికేషన్​పై ఓ లుక్కేయండి!

AIIMS Mangalagiri Recruitment
AIIMS Mangalagiri Recruitment (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 12:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AIIMS Mangalagiri Recruitment 2026 : AIIMS(ఆల్​ ఇండియా ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్​)లో ఉద్యోగం సంపాదించాలని ఎదురుచూస్తున్న వారికి గుడ్​న్యూస్. ఎయిమ్స్, మంగళగిరిలో(ఆంధ్రప్రదేశ్​) 79 ఫ్యాకల్టీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఈ పోస్టులను డైరెక్ట్ రిక్రూట్​మెంట్ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయనున్నారు. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే ఈ జాబ్స్​కు సెలెక్ట్ కావొచ్చు. అర్హులైన వారు సెప్టెంబర్ 27 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఏ ఏ విభాగంలో ఎన్ని ఖాళీలున్నాయి? అర్హతలు, ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి, జీతభత్యాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఆల్ ఇండియా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (AIIMS), మంగళగిరి (ఆంధ్రప్రదేశ్), వివిధ విభాగాలలో 79 ఫ్యాకల్టీ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి పోస్టును బట్టి నెలకు రూ.1,01,500 నుంచి రూ.1,68,900 వరకు గౌరవ వేతనం లభిస్తుంది. తగిన అర్హతలు గల అభ్యర్థులు సెప్టెంబరు 27 వరకు ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

పోస్టుల వివరాలు :

  • ప్రొఫెసర్ పోస్టులు - 17
  • అడిషనల్ ప్రొఫెసర్ ఖాళీలు - 11
  • అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ - 14
  • అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ - 37

మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య : 79

విభాగాలు : డెర్మటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, మైక్రోబయోలాజీ, న్యూరాలజీ, అనస్థీషియా, కార్డియాలజీ, పీడియాట్రిక్స్, పాతాలజీ, రేడియాలజీ, ట్రామా & ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, యూరాలజీ తదితర విభాగాల్లో ఈ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.

అర్హతలు :

ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు పోస్టును బట్టి సంబంధిత విభాగాల్లో గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఎండీ/ఎంఎస్‌/డీఎం/ఎంసీహెచ్‌లో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. అలాగే, ఉద్యోగానుభవం కూడా అవసరం.

వయోపరిమితి :

  • ప్రొఫెసర్ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థుల వయసు ఆన్​లైన్ అప్లికేషన్ గడువు తేదీ నాటికి 58 సంవత్సరాలు దాటకుండా ఉండాలి.
  • అడిషనల్ ప్రొఫెసర్ ఖాళీలకు 58 సంవత్సరాలు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులకు 50 సంవత్సరాలు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగాలకు 50 సంవత్సరాలు మించకుండా ఉండాలి.
  • నిబంధనల ప్రకారం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, దివ్యాంగులకు గరిష్ఠ వయోపరిమితిలో సడలింపునకు అవకాశం ఉంటుంది.

'బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా' నుంచి భారీ నోటిఫికేషన్ విడుదల! - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయంటే?

శాలరీ :

ప్రొఫెసర్ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.1,68,900 జీతం వస్తుంది. అదే, అడిషనల్ ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగాలకు సెలెక్ట్ అయితే నెలకు రూ.1,48,200, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్​కు రూ.1,38,300, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్​కు రూ.1,01,500 శాలరీ లభిస్తుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు :

ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే జనరల్ అభ్యర్థులు రూ.31,00 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళా అభ్యర్థులైతే 2,100 పే చేయాలి. దివ్యాంగులు జస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు రూ.100 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.

దరఖాస్తు విధానం :

అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లి అప్లికేషన్​ ఫామ్​ను డౌన్​లోడ్ చేసుకుని, సంబంధిత వివరాలు నింపి ఈమెయిల్ ద్వారా facultyrec@aiimsmangalagiri.edu.inకు పంపాలి.

ఎంపిక ప్రక్రియ :

ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసిన వారికి ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేదు. కేవలం ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : సెప్టెంబరు 27, 2026.

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

డిగ్రీ చదువుతున్న విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్ - ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు ఎంపికైతే ఏటా రూ.1 లక్ష మీ ఖాతా​లోకి!

'మూడు చేపల కథ' తెలియకుండా ఉద్యోగమా? - 'ప్లాన్ బి' రెడీ చేసుకోవాల్సిందే బ్రో!

TAGGED:

MEDICAL PROFESSOR JOBS
FACULTY VACANCIES MANGALAGIRI AIIMS
AIIMS FACULTY NOTIFICATION 2026
మంగళగిరి ఎయిమ్స్​లో ఉద్యోగాలు
AIIMS MANGALAGIRI RECRUITMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.