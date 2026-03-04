ETV Bharat / education-and-career
అగ్నివీర్ నియామకాలకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం - లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే?
దేశ రక్షణలో యువశక్తి పాత్ర - అగ్నివీరులుగా నాలుగేళ్ల పాటు సేవ చేసే అవకాశం - కనీస విద్యార్హత పదో తరగతి - దరఖాస్తుకులాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే?
Published : March 4, 2026 at 8:57 PM IST
Agniveer Army Recruitment Applications Are Open : దేశ రక్షణ ప్రతి పౌరుడి ధర్మం. ముఖ్యంగా యువతలో దేశభక్తి, క్రమశిక్షణ, ధైర్యసాహసాలు పెంపొందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన అగ్నిపథ్ పథకం కీలకంగా మారింది. ఈ పథకం కింద భారత సైన్యంలో అగ్నివీరులుగా నాలుగేళ్ల పాటు సేవ చేసే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. ఏడాదిలో రెండు సార్లు ఎంపిక ప్రక్రియ నిర్వహిస్తూ యువతకు సువర్ణావకాశం అందిస్తున్నారు. ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంటే భరతమాత రుణం తీర్చుకునే గౌరవం మాత్రమే కాదు, చక్కటి వేతనం, అనుభవం, భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది కూడా లభిస్తాయి. ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాల యువత సైతం ఈ దిశగా సన్నద్ధమవుతున్నారు.
అగ్నిపథ్ పథకం - అవగాహన అవసరం : ఇండియన్ ఆర్మీలో అగ్నివీరుల నియామకం కోసం అగ్నిపథ్ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. 17.5 నుంచి 22 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల యువతకు ఇది చక్కటి అవకాశం. కనీస విద్యార్హత పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత. ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు www.joinindianarmy.nic.in అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఏప్రిల్ 1వ తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఎంపిక ప్రక్రియలో ఆన్లైన్ పరీక్ష, శారీరక దారుఢ్య పరీక్షలు, మెడికల్ టెస్టులు ఉంటాయి. క్రమపద్ధతిలో సిద్ధమైతే విజయం సాధించడం సాధ్యమే.
1600 మీటర్ల పరుగు - విజయంలో కీలక మెట్టు : శారీరక దారుఢ్య పరీక్షలో 1600 మీటర్ల పరుగు అత్యంత ముఖ్యమైనది. సమయానికి అనుగుణంగా మార్కులు కేటాయిస్తారు. 5.30 నిమిషాల్లోపు పూర్తి చేస్తే 60 మార్కులు లభిస్తాయి. 5.31–5.45 నిమిషాల మధ్య పూర్తి చేస్తే 48 మార్కులు, 5.46–6 నిమిషాల్లో 36 మార్కులు, 6.01–6.15 నిమిషాల్లో 24 మార్కులతో కనీస అర్హత సాధించవచ్చు. ర్యాలీలో ఒకేసారి 60 నుంచి 300 మంది వరకు పాల్గొంటారు. కాబట్టి కచ్చితమైన లక్ష్యంతో ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం గంట చొప్పున పరుగు సాధన చేయడం అవసరం.
డిచ్, జిగ్జాగ్ బ్యాలెన్సింగ్ పరీక్షలు : పరుగుతో పాటు డిచ్ (లాంగ్ జంప్) పరీక్ష ఉంటుంది. తొమ్మిది అడుగుల పొడవున్న గుంతను పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి అధిగమించాలి. నిరంతర సాధనతో ఇది సులభమవుతుంది. మరోటి జిగ్జాగ్ బ్యాలెన్సింగ్ పరీక్ష. సుమారు 12 అడుగుల పొడవున్న వంకర కర్రపై సమతుల్యతతో నడవాలి. ఈ పరీక్షల్లో శరీర నియంత్రణ, ధైర్యం ముఖ్యమైనవి.
పుల్అప్స్ - కండర శక్తికి పరీక్ష : పుల్అప్స్ పరీక్షలో కనీసం 6 చేయాలి. 10 పుల్అప్స్ చేస్తే పూర్తి 40 మార్కులు వస్తాయి. 9 చేస్తే 33, 8 చేస్తే 27, 7 చేస్తే 21, 6 చేస్తే 16 మార్కులు కేటాయిస్తారు. ప్రతిరోజూ ఉదయం వర్టికల్ బార్పై సాధన చేయాలి. అదనంగా పుష్అప్స్ చేయడం వల్ల కండర శక్తి పెరుగుతుంది. క్రమశిక్షణతో వ్యాయామం చేస్తే మంచి ఫలితాలు సాధ్యం అమవుతాయి.
ఆరోగ్యం - సరైన ఆహారం, నీరు తప్పనిసరి : వేసవి ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో డీహైడ్రేషన్ ప్రమాదం ఎక్కువ. కాబట్టి రోజుకు తగినంత నీరు తాగాలి. స్ట్రెచింగ్తో సాధన ప్రారంభించి, కనీసం అరగంట పరుగు చేయాలి. పాలు, ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్లు, పప్పులు, మొలకలు, ఆకుకూరలు, రాగిజావ, సీజనల్ పండ్లు, డ్రైఫ్రూట్స్ వంటి ప్రోటీన్ ఆహారం తీసుకోవాలి. మాంసాహారులు వారంలో రెండుసార్లు మాంసాహారం తీసుకుంటే శక్తి పెరుగుతుంది. సరైన నిద్ర కూడా అత్యవసరం.
విజయం సాధించిన వారి అనుభవం - ప్రేరణ : సిద్దిపేటకు చెందిన జె. సంజయ్ వంటి అభ్యర్థులు ఇప్పటికే పరీక్షల్లో అర్హత సాధించి తుది ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆయన ఆన్లైన్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించి, పరుగు, పుల్అప్స్, జిగ్జాగ్, డిచ్ పరీక్షల్లోనూ విజయవంతమయ్యారు. ఎన్సీసీ-బీ సర్టిఫికెట్ ఉండటం అదనపు ప్రయోజనంగా మారింది. ఇలాంటి విజయగాథలు ఇతర యువతకు స్ఫూర్తినిస్తాయి.
