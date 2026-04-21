పది తర్వాత పదింతల ఉద్యోగావకాశాలు - వేసవిలో ఎన్నో కోర్సులకు ప్రవేశ పరీక్షలు

త్వరలో విడుదల కానున్న పదో తరగతి ఫలితాలు - మరి సెలవుల్లో ఎన్నో ప్రవేశ పరీక్షలు - వేసవిలో కంప్యూటర్​పై పట్టు సాధించేలా వివిధ కోర్సులు

After Tenth Class Entrance Exams
Published : April 21, 2026 at 3:07 PM IST

After Tenth Class Entrance Exams : విద్యార్థి దశలో ఎంతో కీలకమైన పదో తరగతి ఇటీవల పూర్తయింది. మరి కొన్ని రోజుల్లో ఫలితాలు కూడా వెలువడనున్నాయి. ఆ తర్వాత విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు వచ్చే ప్రశ్న నెక్ట్స్​ ఏం చేయాలి అని వివిధ ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. ఈ వేసవిలో సుమారు 45 రోజులపాటు వేసవి సెలవులుంటాయి. ఈ తరుణంలో ఆసక్తికి సంబంధించినటు వంటి ఎలాంటి కోర్సులు చేస్తే బాగుంటుంది. ఏయే ప్రవేశ పరీక్షలుంటాయి. సెలవుల సద్వినియోగం ఎలా అనే అంశాలపై స్పష్టతకు రావాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

కంప్యూటర్​పై పట్టు సాధింపు :

  • కంప్యూటర్​లో మెలకువలు నేర్చుకునేందుకు ఇది అసలైన సమయం. ఎంఎస్​ ఆఫీస్​, ట్యాలీ, గ్రాఫిక్స్​, హార్డ్​వేర్​తో పాటు ఆసక్తి ప్రకారం ప్రాథమిక అంశాలు నేర్చుకుంటే సమీప భవిష్యత్తుకు ఉపయుక్తంగా మారే అవకాశాలున్నాయి. ఉమ్మడి మెదక్​, వికారాబాద్​ జిల్లాల్లో ప్రత్యేక పలు శిక్షణ సంస్థలు కోర్సులు అందిస్తున్నాయి.
  • ఇంటర్మీడియట్​ రెండు సంవత్సరాల వ్యవధి ఇంటర్​ కోర్సులు పూర్తి చేస్తే ఫ్యూచర్​లో ఎన్నో ఉద్యోగావకాశాలుంటాయి.

ఎంపీసీ : ఇంటర్​ ఎంపీసీలో ఉత్తీర్ణులైతే ఇంజినీరింగ్​ చేయడానికి బీటెక్​, బీఆర్క్​ (జేఈఈ/ఎప్​సెట్​ రాయవచ్చు) భవిష్యత్తులో బీఎస్సీలో పలు కోర్సులు చేయొచ్చు. ఇక బైపీసీలో చదివితే నీట్​ రాసి మెడిసిన్​, బీడీఎస్, ఫార్మా-డి, వ్యవసాయ, భీఫార్మసీ, ఉద్యాన కోర్సులతో పాటు బీఎస్సీ డిగ్రీలో చేరవచ్చు.

ఎంఈసీ : ఈ కోర్సు చేస్తే ఇందులో బీఎస్సీ (గణితం), బీకాం, బీఏ చదవొచ్చు. ఉత్తీర్ణత పొందిన తర్వాత సీఏ, ఐసీడబ్ల్యూఏ, సీఎస్​ చేసుకోవచ్చు. సీఈసీ చేస్తే ఫ్యూచర్​లో డిగ్రీలో బీకాం, బీఏ కోర్సులు తీసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత సీఏ ఐసీడబ్ల్యూఏ, సీఎస్​వైపు కూడా వెళ్లి అవకాశాలున్నాయి.

వృత్తివిద్య కోర్సులు అయితే ఇంటర్​ లెవెల్​లో వివిధ కాంబినేషన్లలో సుమారు 29 రకాల వృత్తివిద్యా కోర్సులున్నాయి. కొన్నింటిని పూర్తి చేసి ఎప్​సెట్​ రాసుకోవచ్చు, మరిటిని బ్రిడ్జి కోర్సు పూర్తి చేసి బీఎస్సీ కూడా చదువుకోవచ్చు. సీఎస్​, ఐసీడబ్ల్యూఏలోనూ చేరొచ్చు. ఉద్యోగావకాశాలు ఎన్నో ఉంటాయి.

గురుకులాల్లో అవకాశాలు : టెన్త్​ పరీక్షలు పూర్తి అయ్యాక గురుకులాల్లో ఇంటర్​ చదివేందుకు ప్రత్యేక ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించి దీనిలో ఉత్తీర్ణులను తీసుకుంటారు. ఈ ప్రవేశాల ద్వారా గురుకులాలు, రెసిడెన్షియల్​ కాలేజీల్లో ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈసీ ఇలా నచ్చిన కోర్సుల్లో చేరవచ్చు. అంతేకాదు ఈ గురుకులాల్లో విద్యతోపాటు భోజనం, వసతి సదుపాయాలను కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫ్రీగా అందిస్తోంది. వీటన్నింటికి అర్హత సాధించాలంటే వివిధ పరీక్షలు రాసి మంచి మార్కులు సాధించాలి.

ప్రవేశ పరీక్షల వివరాలు ఇలా :

  • ఎన్​టీటీఐ : డిప్లొమా ఇన్​ టూల్​ అండ్​ మేకింగ్​, టెక్నికల్​ స్కిల్స్​, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్​ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రానిక్స్​, కంప్యూటర్​ ఇంజినీరింగ్​, ఎలక్ట్రికల్​ అండ్​ ఎలక్ట్రానిక్స్​, ప్లాంట్​ ఇంజినీరింగ్​, ప్యాషన్​ డిజైనింగ్​ తదితర కోర్సులుంటాయి.
  • ఐటీఐ : ఫిట్టర్​, మెకానికల్​, ఎలక్ట్రికల్​, ఎలక్ట్రీషియన్​, మోటారు మెకానిజం, రిఫ్రిజిరేషన్​ అండ్​ ఎయిర్​ కండీషనింగ్​ మెకానిజం, వైర్​మ్యాన్​, డ్రాఫ్ట్​మెన్​ సివిల్​, వెల్డర్​, ఫుడ్​ ప్రొడక్షన్, వెల్డర్​ కోర్సులున్నాయి.
  • పారామెడికల్​ : ప్రవేశ పరీక్ష కోసం అయితే డిప్లొమా ఇన్​ మెడికల్​ ల్యాబ్​ టెక్నాలజీ, డిప్లొమా ఇన్​ ఆస్పీటర్​ ఫుడ్​ సర్వీసు మేనేజ్​మెంట్​, డిప్లొమా ఇన్​ ఆప్తాల్మిక్​ టెక్నాలజీ, ఫిజియోథెరఫీ ఏఎన్​ఎం కూడా చదవొచ్చు.
  • పాలిటెక్నిక్​ : కంప్యూటర్​ సైన్స్​ సివిల్​, అగ్రికల్చర్​, మెకానికల్​, టెక్స్​టైల్​ టెక్నాలజీ, కెమికల్​, సిరామిక్​ టెక్నాలజీ, హార్టీకల్చర్​, ఎలక్ట్రిక్​ ఆటోమొబైల్​, ఇన్​ఫర్మేషన్​ టెక్నాలజీ, యానిమల్​ హెజ్బెండరీ ఉన్నాయి. అందులో ఎక్కువ ఆసక్తి ఉన్న కోర్సు చేసేందుకు ప్రవేశ పరీక్షకు ఈ నెల 22 లోపు ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

