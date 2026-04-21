పది తర్వాత పదింతల ఉద్యోగావకాశాలు - వేసవిలో ఎన్నో కోర్సులకు ప్రవేశ పరీక్షలు
త్వరలో విడుదల కానున్న పదో తరగతి ఫలితాలు - మరి సెలవుల్లో ఎన్నో ప్రవేశ పరీక్షలు - వేసవిలో కంప్యూటర్పై పట్టు సాధించేలా వివిధ కోర్సులు
Published : April 21, 2026 at 3:07 PM IST
After Tenth Class Entrance Exams : విద్యార్థి దశలో ఎంతో కీలకమైన పదో తరగతి ఇటీవల పూర్తయింది. మరి కొన్ని రోజుల్లో ఫలితాలు కూడా వెలువడనున్నాయి. ఆ తర్వాత విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు వచ్చే ప్రశ్న నెక్ట్స్ ఏం చేయాలి అని వివిధ ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. ఈ వేసవిలో సుమారు 45 రోజులపాటు వేసవి సెలవులుంటాయి. ఈ తరుణంలో ఆసక్తికి సంబంధించినటు వంటి ఎలాంటి కోర్సులు చేస్తే బాగుంటుంది. ఏయే ప్రవేశ పరీక్షలుంటాయి. సెలవుల సద్వినియోగం ఎలా అనే అంశాలపై స్పష్టతకు రావాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కంప్యూటర్పై పట్టు సాధింపు :
- కంప్యూటర్లో మెలకువలు నేర్చుకునేందుకు ఇది అసలైన సమయం. ఎంఎస్ ఆఫీస్, ట్యాలీ, గ్రాఫిక్స్, హార్డ్వేర్తో పాటు ఆసక్తి ప్రకారం ప్రాథమిక అంశాలు నేర్చుకుంటే సమీప భవిష్యత్తుకు ఉపయుక్తంగా మారే అవకాశాలున్నాయి. ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో ప్రత్యేక పలు శిక్షణ సంస్థలు కోర్సులు అందిస్తున్నాయి.
- ఇంటర్మీడియట్ రెండు సంవత్సరాల వ్యవధి ఇంటర్ కోర్సులు పూర్తి చేస్తే ఫ్యూచర్లో ఎన్నో ఉద్యోగావకాశాలుంటాయి.
ఎంపీసీ : ఇంటర్ ఎంపీసీలో ఉత్తీర్ణులైతే ఇంజినీరింగ్ చేయడానికి బీటెక్, బీఆర్క్ (జేఈఈ/ఎప్సెట్ రాయవచ్చు) భవిష్యత్తులో బీఎస్సీలో పలు కోర్సులు చేయొచ్చు. ఇక బైపీసీలో చదివితే నీట్ రాసి మెడిసిన్, బీడీఎస్, ఫార్మా-డి, వ్యవసాయ, భీఫార్మసీ, ఉద్యాన కోర్సులతో పాటు బీఎస్సీ డిగ్రీలో చేరవచ్చు.
ఎంఈసీ : ఈ కోర్సు చేస్తే ఇందులో బీఎస్సీ (గణితం), బీకాం, బీఏ చదవొచ్చు. ఉత్తీర్ణత పొందిన తర్వాత సీఏ, ఐసీడబ్ల్యూఏ, సీఎస్ చేసుకోవచ్చు. సీఈసీ చేస్తే ఫ్యూచర్లో డిగ్రీలో బీకాం, బీఏ కోర్సులు తీసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత సీఏ ఐసీడబ్ల్యూఏ, సీఎస్వైపు కూడా వెళ్లి అవకాశాలున్నాయి.
వృత్తివిద్య కోర్సులు అయితే ఇంటర్ లెవెల్లో వివిధ కాంబినేషన్లలో సుమారు 29 రకాల వృత్తివిద్యా కోర్సులున్నాయి. కొన్నింటిని పూర్తి చేసి ఎప్సెట్ రాసుకోవచ్చు, మరిటిని బ్రిడ్జి కోర్సు పూర్తి చేసి బీఎస్సీ కూడా చదువుకోవచ్చు. సీఎస్, ఐసీడబ్ల్యూఏలోనూ చేరొచ్చు. ఉద్యోగావకాశాలు ఎన్నో ఉంటాయి.
గురుకులాల్లో అవకాశాలు : టెన్త్ పరీక్షలు పూర్తి అయ్యాక గురుకులాల్లో ఇంటర్ చదివేందుకు ప్రత్యేక ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించి దీనిలో ఉత్తీర్ణులను తీసుకుంటారు. ఈ ప్రవేశాల ద్వారా గురుకులాలు, రెసిడెన్షియల్ కాలేజీల్లో ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈసీ ఇలా నచ్చిన కోర్సుల్లో చేరవచ్చు. అంతేకాదు ఈ గురుకులాల్లో విద్యతోపాటు భోజనం, వసతి సదుపాయాలను కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫ్రీగా అందిస్తోంది. వీటన్నింటికి అర్హత సాధించాలంటే వివిధ పరీక్షలు రాసి మంచి మార్కులు సాధించాలి.
ప్రవేశ పరీక్షల వివరాలు ఇలా :
- ఎన్టీటీఐ : డిప్లొమా ఇన్ టూల్ అండ్ మేకింగ్, టెక్నికల్ స్కిల్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, కంప్యూటర్ ఇంజినీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ప్లాంట్ ఇంజినీరింగ్, ప్యాషన్ డిజైనింగ్ తదితర కోర్సులుంటాయి.
- ఐటీఐ : ఫిట్టర్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రీషియన్, మోటారు మెకానిజం, రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండీషనింగ్ మెకానిజం, వైర్మ్యాన్, డ్రాఫ్ట్మెన్ సివిల్, వెల్డర్, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, వెల్డర్ కోర్సులున్నాయి.
- పారామెడికల్ : ప్రవేశ పరీక్ష కోసం అయితే డిప్లొమా ఇన్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ, డిప్లొమా ఇన్ ఆస్పీటర్ ఫుడ్ సర్వీసు మేనేజ్మెంట్, డిప్లొమా ఇన్ ఆప్తాల్మిక్ టెక్నాలజీ, ఫిజియోథెరఫీ ఏఎన్ఎం కూడా చదవొచ్చు.
- పాలిటెక్నిక్ : కంప్యూటర్ సైన్స్ సివిల్, అగ్రికల్చర్, మెకానికల్, టెక్స్టైల్ టెక్నాలజీ, కెమికల్, సిరామిక్ టెక్నాలజీ, హార్టీకల్చర్, ఎలక్ట్రిక్ ఆటోమొబైల్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, యానిమల్ హెజ్బెండరీ ఉన్నాయి. అందులో ఎక్కువ ఆసక్తి ఉన్న కోర్సు చేసేందుకు ప్రవేశ పరీక్షకు ఈ నెల 22 లోపు ఆన్లైన్ దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
