ఎస్ఎస్సీ తర్వాత "ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్సు" - ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయంటే!
Published : March 9, 2026 at 10:34 AM IST
Food Technology Courses : ఫుడ్ టెక్నాలజీ రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈ రోజుల్లో ఉపాధి అవకాశాలు సైతం పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, రెడీ-టు-ఈట్ ఉత్పత్తులు, ఫుడ్ ఎగుమతులు, ఫుడ్ సేఫ్టీ ప్రమాణాలు తదితర అంశాల్లో ఈ రంగంలో నిపుణులకు డిమాండ్ ఏర్పడింది. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, ప్రైవేట్ ఫుడ్ కంపెనీలు, పరిశోధనా సంస్థలు, అంతర్జాతీయ సంస్థలు సైతం ఫుడ్ టెక్నాలజీ నిపుణులను నియమిస్తు నేపథ్యంలో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు విస్తృతమయ్యాయి.
ఇటీవల ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్సులకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆహార పదార్థాల తయారీ, నిల్వ, నాణ్యత వంటి అంశాలు ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నాయి. నిపుణుల అవసరం పెరగడంతో ఎస్ఎస్సీ పూర్తి చేసిన వెంటనే ఫుడ్ టెక్నాలజీ రంగంలో ప్రవేశించడానికి పలు అవకాశాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కొన్ని ప్రైవేట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విద్యా సంస్థలు రెండు నుంచి మూడేళ్ల డిప్లొమా ఇన్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్సు ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. చాలా సందర్భాల్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లేదా న్యూట్రిషన్తో కలిపి ఈ డిప్లొమా కోర్సు ఉంటుంది. ఆహార పదార్థాల తయారీ విధానాలు, నిల్వ సాంకేతికతలు, ప్యాకేజింగ్ పద్ధతులు, నాణ్యత నియంత్రణపై అవగాహన కల్పిస్తారు. కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత నేరుగా పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగాలు పొందడం, లేదా బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్సుల్లో ఉన్నత విద్యను కొనసాగించవచ్చు.
ఇంటర్మీడియట్లో సైన్స్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ఫుడ్ టెక్నాలజీ రంగంలో కెరియర్ కొనసాగించడానికి అపార అవకాశాలు ఉన్నాయి. బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్సుల్లో చేరవచ్చు. ఆహార శాస్త్రం, పోషకాహారం, ఫుడ్ కెమిస్ట్రీ, మైక్రోబయాలజీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ లాంటి అంశాలపై లోతైన పరిశీలనకు అవకాశాలుంటాయి. కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత ఆహార పరిశ్రమల్లో క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఆఫీసర్, ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్, ప్రొడక్షన్ మేనేజర్, రిసెర్చ్ అసిస్టెంట్ లాంటి ఉద్యోగాలు అవకాశాలు ఉంటాయి.
ఏపీ, తెలంగాణలోని వివిధ యూనివర్సిటీలు, అనుబంధ కళాశాలల్లో డిగ్రీ స్థాయిలో ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఫుడ్ సైన్స్, న్యూట్రిషన్ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం యూజీలో ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కోర్సులు కొనసాగిస్తున్నాయి.
ఏయూ, ఎస్వీ యూనివర్సిటీలతో పాటు పాటు శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం, విక్రమ సింహపురి విశ్వవిద్యాలయం, ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం, జవహర్ లాల్ నెహ్రూ టెక్నలాజికల్ యూనివర్సిటీ అనంతపురం, యోగి వేమన విశ్వవిద్యాలయంలో ఫుడ్ టెక్నాలజీకి పీజీ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
పూర్తిస్థాయి శిక్షణ, ప్రాక్టికల్ అనుభవం, పరిశ్రమ పరిజ్ఞానం ఉంటే ఫుడ్ టెక్నాలజీ రంగంలో ఉపాధి పొందడానికి విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు సైతం వెల్లడిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఆహార భద్రత, ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఉత్పత్తుల అవసరం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఫుడ్ టెక్నాలజీ రంగం ఎంతో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.